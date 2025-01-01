Портсмут
Суонси
«Портсмут»
Турнирное положение: «Помпи» увязли в зоне вылета. На данный момент команда находится на 23 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.
На данный момент «Портсмут» лишь на 2 пункта отстает от спасительной 21 позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 40 раз в 22 поединках.
Портсмут — Суонси: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Помпи» были биты «Бристоль Сити» (0:3).
До того команда потерпела поражение от «Уотфорда» (1:2). При этом чуть ранее она учинила разгром «Ковентри» (4:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Портсмут» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.
Не сыграют: Харви Блэр, Марк О`Махони, Реган Пул, Джордан Уильямс, Кусини Йенги — травмированы.
Состояние команды: «Помпи» проиграли в двух своих последних поединках. Да и лазарет команды нынче переполнен.
Матчи против «Суонси» для команды исторически складываются сложно. В четырех очных поединках «Портсмут» по разу победил и уступил.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Да и шанс выбраться из зоны вылета уже сейчас имеется.
«Суонси»
Турнирное положение: «Лебеди» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Причем «Суонси» в 24 матчах набрал всего 33 очка. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Лебеди» переиграли «Лутон Таун» (2:1).
До того команда нанесла поражение «рейнджерам» (3:0). Вот только встреча с «Халл Сити» завершилась досадной коллизией (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Суонси» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Оливер Купер — травмирован.
Состояние команды: «Лебеди» все никак не приблизятся к топ-6. На данный момент команда отстает от искомой зоны стыков на 4 зачетных балла.
При этом «Суонси» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот с реализацией у команды все не так весело — 29 забитых мячей в 24 поединках.
«Лебеди» выиграли в двух своих последних поединках. Вот только «помпи» команда не может обыграть уже 15 лет.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент нынче смотрится не столь выгодно.
Статистика для ставок
- «Портсмут» проиграл в 2 своих последних матчах
- «Суонси» в среднем пропускает фактически один раз за матч
- «Лебеди» выиграли в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Портсмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.95 и 1.90.
- 2.15Брентфорд — Арсенал: прогноз и ставкаЗавтра в 20:30
- 3.20Вест Бромвич — Престон: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 1.97Бернли — Сток Сити: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Суонси» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается приблизиться к зоне стыков.
«Портсмут» нынче крайне нестабилен, плюс проиграл в двух своих последних поединках.
Ставка: Победа «Суонси» за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.40