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    Сумеют ли «лебеди» заклевать «Портсмут»?

    «Портсмут» — «Суонси». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 января 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Портсмут» — «Суонси»
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    «Суонси»
    1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Портсмут» и «Суонси». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Портсмут» — «Суонси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Января 2025 года

    Портсмут

  • Англия. Чемпионшип
    •  Портсмут 18:00 Суонси

    Суонси

  • Суонси
    •

    «Портсмут»

    Турнирное положение: «Помпи» увязли в зоне вылета. На данный момент команда находится на 23 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

    На данный момент «Портсмут» лишь на 2 пункта отстает от спасительной 21 позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 40 раз в 22 поединках.

    Портсмут — Суонси: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Помпи» были биты «Бристоль Сити» (0:3).

    До того команда потерпела поражение от «Уотфорда» (1:2). При этом чуть ранее она учинила разгром «Ковентри» (4:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Портсмут» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: Харви Блэр, Марк О`Махони, Реган Пул, Джордан Уильямс, Кусини Йенги — травмированы.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Помпи» проиграли в двух своих последних поединках. Да и лазарет команды нынче переполнен.

    Матчи против «Суонси» для команды исторически складываются сложно. В четырех очных поединках «Портсмут» по разу победил и уступил.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Да и шанс выбраться из зоны вылета уже сейчас имеется.

    «Суонси»

    Турнирное положение: «Лебеди» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

    Причем «Суонси» в 24 матчах набрал всего 33 очка. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Лебеди» переиграли «Лутон Таун» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «рейнджерам» (3:0). Вот только встреча с «Халл Сити» завершилась досадной коллизией (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Суонси» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Оливер Купер — травмирован.

    Состояние команды: «Лебеди» все никак не приблизятся к топ-6. На данный момент команда отстает от искомой зоны стыков на 4 зачетных балла.

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    При этом «Суонси» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот с реализацией у команды все не так весело — 29 забитых мячей в 24 поединках.

    «Лебеди» выиграли в двух своих последних поединках. Вот только «помпи» команда не может обыграть уже 15 лет.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент нынче смотрится не столь выгодно.

    Статистика для ставок

    • «Портсмут» проиграл в 2 своих последних матчах

    • «Суонси» в среднем пропускает фактически один раз за матч

    • «Лебеди» выиграли в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Портсмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

    Прогноз: «Суонси» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается приблизиться к зоне стыков.

    «Портсмут» нынче крайне нестабилен, плюс проиграл в двух своих последних поединках.

    Ставка: Победа «Суонси» за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

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    «Портсмут» — «Суонси»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.01.2025. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «лебеди» заклевать «Портсмут»?
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