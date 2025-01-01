1 января в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Портсмут» и «Суонси». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Портсмут» — «Суонси», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портсмут»

Турнирное положение: «Помпи» увязли в зоне вылета. На данный момент команда находится на 23 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

На данный момент «Портсмут» лишь на 2 пункта отстает от спасительной 21 позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 40 раз в 22 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Помпи» были биты «Бристоль Сити» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Уотфорда» (1:2). При этом чуть ранее она учинила разгром «Ковентри» (4:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Портсмут» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: Харви Блэр, Марк О`Махони, Реган Пул, Джордан Уильямс, Кусини Йенги — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Помпи» проиграли в двух своих последних поединках. Да и лазарет команды нынче переполнен.

Матчи против «Суонси» для команды исторически складываются сложно. В четырех очных поединках «Портсмут» по разу победил и уступил.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены прервать серию своих неудач. Да и шанс выбраться из зоны вылета уже сейчас имеется.

«Суонси»

Турнирное положение: «Лебеди» нынче ходят в середняках лиги. Ныне команда находится на 9 месте турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Суонси» в 24 матчах набрал всего 33 очка. При этом в собственные ворота команда пропустила 25 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда сумела победить. «Лебеди» переиграли «Лутон Таун» (2:1).

До того команда нанесла поражение «рейнджерам» (3:0). Вот только встреча с «Халл Сити» завершилась досадной коллизией (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Суонси» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Оливер Купер — травмирован.

Состояние команды: «Лебеди» все никак не приблизятся к топ-6. На данный момент команда отстает от искомой зоны стыков на 4 зачетных балла.

При этом «Суонси» в среднем пропускает реже гола за матч. А вот с реализацией у команды все не так весело — 29 забитых мячей в 24 поединках.

«Лебеди» выиграли в двух своих последних поединках. Вот только «помпи» команда не может обыграть уже 15 лет.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и оппонент нынче смотрится не столь выгодно.

Статистика для ставок

«Портсмут» проиграл в 2 своих последних матчах

«Суонси» в среднем пропускает фактически один раз за матч

«Лебеди» выиграли в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портсмут» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.30. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с почти идентичными коэффициентами — 1.95 и 1.90.

Прогноз: «Суонси» нынче выглядит монолитнее соперника, и явно постарается приблизиться к зоне стыков.

«Портсмут» нынче крайне нестабилен, плюс проиграл в двух своих последних поединках.

Ставка: Победа «Суонси» за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40