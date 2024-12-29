29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Модена» и «Зюйдтироль». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Модена» — «Зюйдтироль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Модена»

Турнирное положение: «Канарейки» сражаются за попадание в стыки. На текущий момент команда расположилась на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Модена» относительно неплохо атакует, отличившись 25 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 24 раза.

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Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Канарейки» не дали себя одолеть «Брешии» (3:3).

А вот до того команда минимально обыграла «Пизу». При этом поединок с «Реджаной» принес минимальный успех.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Модена» забила 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: Антонио Палумбо — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Канарейки» лишь по дополнительным показателям отстают от первой восьмерки. Вот только проблемы с надежностью тылов мешают подняться выше.

Матчи против «Зюйдтироля» для команды исторически складываются удачно. В пяти очных поединках «Модена» победила 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем паче, соперник слишком часто пропускает в свои ворота.

«Зюйдтироль»

Турнирное положение: «Бело-красные» борются за выживание в Серии B. Ныне они находятся на 20 месте турнирной таблицы.

Причем «Зюйдтироль» настрелял 19 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась 33 раза.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Бело-красные» уступили «Читтаделле» (1:2).

До того «бело-красные» минимально переиграли «Бари». А вот поединок с «Мантовой» завершился боевым паритетом (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Зюйдтироль» победил 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: Ясмин Куртич, Андреа Мазьелло, Фабиан Таит — травмированы.

Состояние команды: «Бело-красные» пока что стоят на вылет. Команда на 3 очка отстает от спасительной 15 позиции.

При этом «Зюйдтироль» в среднем пропускает немногим менее 2 голов за матч. Да и лазарет команды все никак не опустеет.

«Бело-красные» имеют крайне ненадежные тылы. Да и вообще, подняться со дна будет крайне сложно, учитывая проблемы с реализацией.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команде за счастье будет и ничья в этом поединке.

Статистика для ставок

«Зюйдтироль» в среднем забивает ровно гол за матч

«Модена» не проигрывает уже почти 2 месяца

«Зюйдтироль» пропускает чаще всех в лиге — 33 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Модена» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Модена» неплохо выглядит в плане реализации, и уж точно будет активно атаковать.

«Зюйдтироль» пропускает чаще всех в Серии B, да и вообще, проводит слабый отрезок.

Ставка: Победа «Модены» за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00