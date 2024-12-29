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    Вернется ли «Чезена» на победную дорогу?

    «Каррарезе» — «Чезена». Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Серия B, 29 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Каррарезе» — «Чезена»
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    «Чезена»
    29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Каррарезе» и «Чезена». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каррарезе» — «Чезена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Каррарезе»

    Турнирное положение: «Желто-голубые» сражаются за попадание в стыки. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Каррарезе» слабовато атакует, отличившись лишь 16 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Желто-голубые» не дали себя одолеть «Сампдории» (1:1).

    А вот до того команда минимально обыграла «Козенцу». При этом поединок с «Брешией» завершился сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Каррарезе» забил 4 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Юлиан Ильанес — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Желто-голубые» лишь по дополнительным показателям отстают от первой восьмерки. Вот только проблемы с реализацией мешают подняться выше.

    Матчи против «Чезены» для команды исторически складываются непросто. В пяти очных поединках «Каррарезе» победил дважды при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем паче, соперник слишком часто пропускает в свои ворота.

    «Чезена»

    Турнирное положение: «Морские коньки» борются за попадание в топ-4. Ныне они находятся на 6 месте турнирной таблицы Серии B.

    Причем «Чезена» настреляла 27 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась 26 раз.

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    • Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Морские коньки» минимально уступили «Кремонезе».

    До того «морские коньки» минимально уступили «Стабии». А вот поединок с «Аталантной» завершился форменной неудачей (1:6).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Чезена» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Морские коньки» проводят крайне слабый отрезок. Команда на 4 очка отстает от заветной четверки.

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    При этом «Чезена» проиграла в двух своих последних матчах. В этих поединках команда не сумела ни разу поразить ворота соперников.

    «Морские коньки» имеют крайне ненадежные тылы. Да и вообще, команда угодила в явный психологический кризис.

    Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и прибавить в атаке команда явно способна.

    Статистика для ставок

    • «Чезена» проиграла и не забила в 2 своих последних поединках

    • «Каррарезе» не проигрывает уже 4 матча

    • «Чезена» в среднем пропускает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Каррарезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

    Прогноз: «Чезена» довольно сильна в плане реализации, и уж точно будет активно атаковать.

    «Желто-голубые» имеют огромные проблемы с реализацией, да и вообще, имеют посредственный подбор игроков.

    Ставка: Победа «Чезены» за 2.90.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

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    «Каррарезе» — «Чезена»: прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 29.12.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Чезена» на победную дорогу?
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