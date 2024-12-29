29 декабря в 20-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Каррарезе» и «Чезена». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Каррарезе» — «Чезена», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Каррарезе»

Турнирное положение: «Желто-голубые» сражаются за попадание в стыки. На текущий момент команда расположилась на 11 месте турнирной таблицы.

При этом «Каррарезе» слабовато атакует, отличившись лишь 16 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 20 раз.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела продуктивно. «Желто-голубые» не дали себя одолеть «Сампдории» (1:1).

А вот до того команда минимально обыграла «Козенцу». При этом поединок с «Брешией» завершился сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Каррарезе» забил 4 мяча при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Юлиан Ильанес — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Желто-голубые» лишь по дополнительным показателям отстают от первой восьмерки. Вот только проблемы с реализацией мешают подняться выше.

Матчи против «Чезены» для команды исторически складываются непросто. В пяти очных поединках «Каррарезе» победил дважды при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Тем паче, соперник слишком часто пропускает в свои ворота.

«Чезена»

Турнирное положение: «Морские коньки» борются за попадание в топ-4. Ныне они находятся на 6 месте турнирной таблицы Серии B.

Причем «Чезена» настреляла 27 мячей в ворота соперников. При этом оборона команды результативно ошиблась 26 раз.

Последние матчи: предыдущий свой поединок команда провела неудачно. «Морские коньки» минимально уступили «Кремонезе».

До того «морские коньки» минимально уступили «Стабии». А вот поединок с «Аталантной» завершился форменной неудачей (1:6).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Чезена» победила 1 раз. В этих поединках игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Морские коньки» проводят крайне слабый отрезок. Команда на 4 очка отстает от заветной четверки.

При этом «Чезена» проиграла в двух своих последних матчах. В этих поединках команда не сумела ни разу поразить ворота соперников.

«Морские коньки» имеют крайне ненадежные тылы. Да и вообще, команда угодила в явный психологический кризис.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать активно. Да и прибавить в атаке команда явно способна.

Статистика для ставок

«Чезена» проиграла и не забила в 2 своих последних поединках

«Каррарезе» не проигрывает уже 4 матча

«Чезена» в среднем пропускает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Каррарезе» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 2.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.40 и 1.53.

Прогноз: «Чезена» довольно сильна в плане реализации, и уж точно будет активно атаковать.

«Желто-голубые» имеют огромные проблемы с реализацией, да и вообще, имеют посредственный подбор игроков.

Ставка: Победа «Чезены» за 2.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00