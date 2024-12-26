ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фанат «Спартака»Возвращение интриги, взлет Батракова и судейские скандалы. Тарханов, Глушаков и Андронов подводят итоги года в РПЛ Ислам Махачев Споры Махачева с Царукяном, конфликт Колби и Джонса. Что происходит в ММА в межсезонье? Роберт ЛевандовскийЛевандовский — не только лучший бомбардир «Барселоны», но и главная проблема команды
    Все новости спорта

    «Суонси» и «КПР» забьют друг другу

    «Суонси» — «КПР». Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 26 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Куинз Парк Рейнджерс Прогнозы на Суонси
    Прогноз и ставки на «Суонси» — «КПР»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Суонси»
    «Суонси» на своем поле примет «КПР» в матче 23-го тура Чемпионшипа. Встреча состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «КПР», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2024 года

    Суонси

  • Суонси
    •  Суонси 18:00 Куинз Парк Рейнджерс

    Куинз Парк Рейнджерс

  • Англия. Чемпионшип
    •

    «Суонси»

    Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне является лишь середняком Чемпионшипа.

    В настоящий момент коллектив из Суонси имеет в своем активе 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

    «Джекс» смогли 24 раза поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда из Уэльса проиграла «Халлу» (1:2) и «Сандерленду» (2:3).

    До этого валлийцы смогли победить «Плимут» (2:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Перед этим же «лебеди» сыграли вничью с «Лутоном» (1:1) и «Портсмутом» (2:2).

    Не сыграют: в составе валлийского коллектива травмированы Джо Аллен, Кристиан Педерсен, Сэм Паркер, Оливер Купер, Энди Фишер и Джош Джиннелли.

    Состояние команды: в этом сезоне «Суонси» нестабилен. Подопечные Люка Уильямса чередуют победы с поражениями и не могут найти свою игру.

    Прошлый сезон «Суонси» завершил только на 14-м месте, сейчас же команда точно хочет быть в десятке сильнейших.

    «КПР»

    Турнирное положение: команда округа Хаммерсмит и Фулем во Внутреннем Лондоне также является середняком Чемпионшипа.

    Сейчас у лондонской команды 25 очков и 14-я строчка в турнирной таблице.

  • Энцо, Гравенберх, дуэт из «Брентфорда» и еще семь самых прогрессирующих игроков сезона в АПЛ
  • Очередное напоминание, почему назначение Энцо Марески в «Челси» стало почти судьбоносным решением
  • 21/12/2024

    • В активе «Рейнджерс» всего 23 забитых мяча и целых 28 пропущенных.

    Последние матчи: в прошлых турах лондонцы выиграли у «Престона» (2:1), но сыграли вничью с «Бристолем» (1:1).

    До этого же «обручи» смогли переиграть «Оксфорд Юнайтед» (2:0) и «Норвич» (3:0).

    Перед этим «КПР» также поделил очки с «Уотфордом» (0:0).

    Не сыграют: в лазарете находятся Жан Целар и Карамоко Дембеле.

    Состояние команды: в последнее время подопечные Марти Сифуэнтеса набрали отличную форму, не проигрывают и смогли подняться немного вверх по таблице.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Конечно, «КПР» не будет бороться за повышение в классе, однако обезопасить себя от борьбы за выживание команда должна. Уж точно «КПР» не должен быть 18-м, как в прошлом сезоне.

    Статистика для ставок

    • «КПР» не проигрывает на протяжении 7 матчей

    • «Суонси» выиграл только 1 из последних 5 матчей

    • В последнем очном противостоянии команд 1 апреля «КПР» одолел «Суонси» со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.85. Ничья — в 3.45, победа «КПР» — в 4.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.

    Прогноз: «КПР» сейчас находится в хорошей форме, но «Суонси» дома играет хорошо, поэтому думается, что команды могут не выявить сильнейшего в этой игре.

    Ставка: ничья за 3.45.

    Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому спрогнозируем, что мяч побывает в сетке обеих команд.

    Ставка: обе забьют за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.80
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Йемен
  • Футбол
  • Сегодня в 17:25
    •  2.50
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Витязь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Нью-Йорк — Сан-Антонио
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Бахрейн — Ирак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.57
  • Экспресс дня 25 декабря
  • Сегодня в 21:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Даллас — Миннесота
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Бостон — Филадельфия
  • Баскетбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Лос-Анджелес Лейкерс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Финикс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Суонси» — «КПР»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. «Суонси» и «КПР» забьют друг другу
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры