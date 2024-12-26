«Суонси» на своем поле примет «КПР» в матче 23-го тура Чемпионшипа. Встреча состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Суонси» — «КПР», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Суонси»

Турнирное положение: команда из одноименного города в этом сезоне является лишь середняком Чемпионшипа.

В настоящий момент коллектив из Суонси имеет в своем активе 27 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Джекс» смогли 24 раза поразить ворота соперника и столько же раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда из Уэльса проиграла «Халлу» (1:2) и «Сандерленду» (2:3).

До этого валлийцы смогли победить «Плимут» (2:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Перед этим же «лебеди» сыграли вничью с «Лутоном» (1:1) и «Портсмутом» (2:2).

Не сыграют: в составе валлийского коллектива травмированы Джо Аллен, Кристиан Педерсен, Сэм Паркер, Оливер Купер, Энди Фишер и Джош Джиннелли.

Состояние команды: в этом сезоне «Суонси» нестабилен. Подопечные Люка Уильямса чередуют победы с поражениями и не могут найти свою игру.

Прошлый сезон «Суонси» завершил только на 14-м месте, сейчас же команда точно хочет быть в десятке сильнейших.

«КПР»

Турнирное положение: команда округа Хаммерсмит и Фулем во Внутреннем Лондоне также является середняком Чемпионшипа.

Сейчас у лондонской команды 25 очков и 14-я строчка в турнирной таблице.

В активе «Рейнджерс» всего 23 забитых мяча и целых 28 пропущенных.

Последние матчи: в прошлых турах лондонцы выиграли у «Престона» (2:1), но сыграли вничью с «Бристолем» (1:1).

До этого же «обручи» смогли переиграть «Оксфорд Юнайтед» (2:0) и «Норвич» (3:0).

Перед этим «КПР» также поделил очки с «Уотфордом» (0:0).

Не сыграют: в лазарете находятся Жан Целар и Карамоко Дембеле.

Состояние команды: в последнее время подопечные Марти Сифуэнтеса набрали отличную форму, не проигрывают и смогли подняться немного вверх по таблице.

Конечно, «КПР» не будет бороться за повышение в классе, однако обезопасить себя от борьбы за выживание команда должна. Уж точно «КПР» не должен быть 18-м, как в прошлом сезоне.

Статистика для ставок

«КПР» не проигрывает на протяжении 7 матчей

«Суонси» выиграл только 1 из последних 5 матчей

В последнем очном противостоянии команд 1 апреля «КПР» одолел «Суонси» со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Суонси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.85. Ничья — в 3.45, победа «КПР» — в 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.20 и 1.68 соответственно.

Прогноз: «КПР» сейчас находится в хорошей форме, но «Суонси» дома играет хорошо, поэтому думается, что команды могут не выявить сильнейшего в этой игре.

Ставка: ничья за 3.45.

Прогноз: команды в последнее время забивают, поэтому спрогнозируем, что мяч побывает в сетке обеих команд.

Ставка: обе забьют за 2.05.