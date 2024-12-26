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    Вернется ли «Сампдория» к победам?

    «Сампдория» — «Каррарезе». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, итальянскую Серию B, 26 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Каррарезе»
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    Массимо Кода
    26 декабря в 19-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Сампдория» и «Каррарезе». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сампдория» — «Каррарезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия B 26 Декабря 2024 года

    Сампдория

  • Генуя
    •  Сампдория 22:30 Каррарезе

    Каррарезе

  • Каррарезе
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    «Сампдория»

    Турнирное положение: «Сампдория» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится в нижней половине турнирной таблицы на 14-й позиции.

    Команда на один балл опережает зону плей-офф за право остаться в Серии B и на два очка зону вылета, а также на четыре пункта отстает от зоны плей-офф за выход в элитный дивизион (3-8-е места).

    Сампдория — Каррарезе: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле поделил очки с «Кремонезе» (1:1).

    Перед этим генуэзский коллектив вылетел из Кубка Италии, потерпев на выездном поле разгромное поражение в 1/8 финала от «Ромы» с результатом 1:4.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сампдория» не выиграл при пяти ничьих и четырех поражениях.

    Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать на победу, тем не менее, она все-таки сулят неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть фактор домашнего поля.

    Массимо Кода и Дженнаро Тутино — лучшие бомбардиры команды в Серии B текущего сезона с пятью голами.

    «Каррарезе»

    Турнирное положение: «Каррарезе» после 18-ти туров итальянской Серии B набрал 23 балла и находится в середине турнирной таблицы.

    Команда занимает 10-ю позицию, лишь по дополнительным показателям отставая от зоны повышения в классе (3-8-я строчки) и на пять очков опережая зону плей-офф за право остаться в элите (16-17-е места).

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле одержал победу над «Козенцей» (1:0).

    Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона коллектив потерял очки, когда в чужих стенах с результатом 0:0 сыграл вничью с «Брешией».

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Каррарезе» ни разу не выиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть нынешнюю форму соперника.

    Николас Скьяви — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии B с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Сампдории» забивали обе команды

    • в восьми из девяти последних матчей «Сампдории» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Каррарезе» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сампдория» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.45, победа «Каррарезе» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    И хотя в пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников забивал, в их трех из четырех последних домашних поединков все же было иначе.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних поединков.

    Ставка: «Каррарезе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.95

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    «Сампдория» — «Каррарезе»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 26.12.2024. Прогнозы на футбол. Вернется ли «Сампдория» к победам?
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