26 декабря в 19-м туре второго дивизиона Италии (Серии B) по футболу сыграют «Сампдория» и «Каррарезе». Начало игры — в 22:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сампдория» — «Каррарезе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сампдория»

Турнирное положение: «Сампдория» по итогам 18-ти туров итальянской Серии B находится в нижней половине турнирной таблицы на 14-й позиции.

Команда на один балл опережает зону плей-офф за право остаться в Серии B и на два очка зону вылета, а также на четыре пункта отстает от зоны плей-офф за выход в элитный дивизион (3-8-е места).

Сампдория — Каррарезе: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.793.404.20Бонус€300

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на чужом поле поделил очки с «Кремонезе» (1:1).

Перед этим генуэзский коллектив вылетел из Кубка Италии, потерпев на выездном поле разгромное поражение в 1/8 финала от «Ромы» с результатом 1:4.

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Сампдория» не выиграл при пяти ничьих и четырех поражениях.

Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать на победу, тем не менее, она все-таки сулят неплохие перспективы на ничью, особенно если учесть фактор домашнего поля.

Массимо Кода и Дженнаро Тутино — лучшие бомбардиры команды в Серии B текущего сезона с пятью голами.

«Каррарезе»

Турнирное положение: «Каррарезе» после 18-ти туров итальянской Серии B набрал 23 балла и находится в середине турнирной таблицы.

Команда занимает 10-ю позицию, лишь по дополнительным показателям отставая от зоны повышения в классе (3-8-я строчки) и на пять очков опережая зону плей-офф за право остаться в элите (16-17-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Серии B клуб на своем поле одержал победу над «Козенцей» (1:0).

Перед этим в 17-м туре второго итальянского дивизиона коллектив потерял очки, когда в чужих стенах с результатом 0:0 сыграл вничью с «Брешией».

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Каррарезе» ни разу не выиграл при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть нынешнюю форму соперника.

Николас Скьяви — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Серии B с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей «Сампдории» забивали обе команды

в восьми из девяти последних матчей «Сампдории» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Каррарезе» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сампдория» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.87. Ничья — в 3.45, победа «Каррарезе» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей хотя бы одна команда не забивала. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

И хотя в пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников забивал, в их трех из четырех последних домашних поединков все же было иначе.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют и будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в их четырех из пяти последних поединков.

Ставка: «Каррарезе» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.95