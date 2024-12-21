Памплонская «Осасуна» на своем поле сыграет против «Атлетика» из Бильбао в 18-м туре испанской Примеры. Поединок пройдет 21 декабря и начнется в 20:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Атлетик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: Коллектив из города Памплона с 25 набранными баллами разместился на восьмой строке в таблице, уступая на пункт шестой позиции.

«Осасуна» шесть раз в этом чемпионате побеждала, семь раз играла вничью и четыре встречи проиграла, разница забитых и пропущенных — 22:25.

Последние матчи: «Красные» свои четыре предыдущие игры в чемпионате свели вничью, поделив очки на выезде с «Севильей» 1:1 и «Эспаньолом» 0:0 в прошлом туре, а также на своем поле с «Вильярреалом» 2:2 и «Алавесом» 2:2 в прошлом туре.

Не сыграют: Бриан Сарагоса травмирован, а Алехандро Катена будет отбывать дисквалификацию.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Осасуна» в рамках Примеры не может победить вот уже на протяжении пяти матчей. Начала она этот период с крупного фиаско в Мадриде со счетом 0:4, а продолжила четырьмя результативными мировыми. Перед этим же периодом команда одержала две сухие виктории, переиграв в гостях 2:0 «Реал Сосьедад» и на своей территории «Вальядолид» 1:0.

«Осасуна»

Турнирное положение: Клуб из Бильбао имеет в своем активе 33 балла, с которыми идет на четвертой строке в таблице, проигрывая пять пунктов лидеру.

«Атлетик» выиграл девять игр из 18 проведенных, шесть встреч свел вничью и три поединка проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 27:16.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: В своем минувшем проведенном поединке баски на выезде расписали мировую с «Алавесом» 1:1 в рамках чемпионата Испании. А до этого они выиграли шесть встреч кряду в различных турнирах, и четыре из них в Примере.

Не сыграют: Андер Эррера находится в лазарете команды.

Состояние команды: К этому поединку «Атлетик» подходит с 13-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех соревнований, в которой расписал четыре мировых исхода и девять встреч выиграл. Непосредственно в чемпионате Испании за данный отрезок времени «львы» добились пяти викторий и четыре раза сыграли вничью.

Статистика для ставок

В прошлом чемпионате «Атлетик» победил в Памплоне со счетом 2:0

Всего за пять предыдущих очных игр этих команд баски трижды выигрывали и раз уступили

Только в двух из шести минувших очных встреч данных клубов играла ставка обе забьют

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: На «Атлетик» букмекеры дают коэффициент 2.10. Ничья оценена в 3.25, а победа «Осасуны» оценена в 4.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.38 и 1.61 соответственно.

Прогноз: «Атлетик» набрал прекрасный ход и вполне может повторить результат прошлого сезона в Памплоне, добыв три очка.

Рекомендуемая ставка: победа «Атлетика» за 2.10.

Прогноз: Однако ожидаем упорной игры и не исключаем, что первая половина поединка завершится вничью.

Ставка: ничья в первом тайме за 2.15.