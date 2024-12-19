ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андони ИраолыОт противного. Андони Ираола — неидеальная, но очень интересная замена Гвардиоле Габриэл ПекТоп-5 звезд МЛС, которые готовы к переезду в Европу уже в январе Владислав Радимов«Только с Барко и Угальде вместе "Спартак" в порядке». Владислав Радимов — о самых горячих новостях и предстоящих трансферах РПЛ
    Все новости спорта

    Сумеют ли «орлы» разгромить «Насьонал»?

    «Насьонал» — «Бенфика». Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Примейра-Лига, 19 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику
    Прогноз и ставки на «Насьонал» — «Бенфика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анхель Ди Мария
    19 декабря в 8-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Насьонал» и «Бенфика». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Насьонал» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примейра 19 Декабря 2024 года

    Насьонал

  • Монтевидео
    •  Насьонал 12:00 Бенфика

    Бенфика

  • Лиссабон
    •

    «Насьонал»

    Турнирное положение: «Насьонал» сражается за выживание. Ныне они пребывают на 15 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

    При этом «Насьонал» на один пункт опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Морейренсе» был обыгран с минимальным счетом.

    При этом «Насьонал» до того проиграл «Жил Висенте» (1:2). А вот немногим ранее команда расписала мировую с «Боавиштой» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Насьоналю» нужно срочно отрываться от зоны вылета. Да и проблемы с реализацией у команды огромнейшие.

    Поединки с «орлами» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Насьонал» проиграл 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только лиссабонцев команда не может обыграть уже 14 лет.

    «Бенфика»

    Турнирное положение: «Бенфика» проводит весьма противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Бенфика» имеет достаточно надежные тылы. В 13 поединках чемпионата Португалии команда пропустила всего 8 мячей.

  • Кризис жанра. Топ-5 неудачников первой половины сезона РПЛ
  • Они хотят забыть первую часть розыгрыша чемпионата России, как страшный сон
  • 16/12/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Поединок с АВС завершился мировой (1:1).

    При этом до того команда расписала паритет с «Болоньей» (0:0). А вот встреча с «Виторией Гимарайнш» завершилась натужной победой (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бенфика» не побеждала в двух своих последних поединках. Да и отставание от лидера измеряется 4 очками.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В случае победы в этой встрече «Бенфика» подтянется к лидеру чемпионата. Да и забила команда не так много — 32 мяча в Примейра-Лиге.

    Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и пора бы «орлам» прибавлять во всех компонентах.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Орлы» не могут себе позволить терять очки на ровном месте.

    Статистика для ставок

    • Лиссабонцы пропустили всего 8 мячей в 13 матчах чемпионата

    • «Бенфика» не побеждала в 2 своих последних поединках

    • «Насьонал» забил всего 8 мячей в чемпионате

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

    Прогноз: «Орлы» традиционно успешно противостоят «Насьоналю», плюс намерены подтянуться к лидеру.

    Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же довольно выгодно смотрятся в плане реализации.

    Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Меньшик — Тин
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Северсталь — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Фис — Фонсека
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Аталанта — Чезена
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  4.00
  • Прогноз на матч Барселона (жен) — Манчестер Сити (жен)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ферроль — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Спарта Роттердам — Гоу Эхед Иглс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рома — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Насьонал» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 19.12.2024. Прогнозы на футбол. Сумеют ли «орлы» разгромить «Насьонал»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры