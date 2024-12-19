Насьонал
Бенфика
«Насьонал»
Турнирное положение: «Насьонал» сражается за выживание. Ныне они пребывают на 15 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.
При этом «Насьонал» на один пункт опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Морейренсе» был обыгран с минимальным счетом.
При этом «Насьонал» до того проиграл «Жил Висенте» (1:2). А вот немногим ранее команда расписала мировую с «Боавиштой» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Насьоналю» нужно срочно отрываться от зоны вылета. Да и проблемы с реализацией у команды огромнейшие.
Поединки с «орлами» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Насьонал» проиграл 4 раза при одной ничьей.
Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только лиссабонцев команда не может обыграть уже 14 лет.
«Бенфика»
Турнирное положение: «Бенфика» проводит весьма противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.
Причем «Бенфика» имеет достаточно надежные тылы. В 13 поединках чемпионата Португалии команда пропустила всего 8 мячей.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Поединок с АВС завершился мировой (1:1).
При этом до того команда расписала паритет с «Болоньей» (0:0). А вот встреча с «Виторией Гимарайнш» завершилась натужной победой (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бенфика» не побеждала в двух своих последних поединках. Да и отставание от лидера измеряется 4 очками.
В случае победы в этой встрече «Бенфика» подтянется к лидеру чемпионата. Да и забила команда не так много — 32 мяча в Примейра-Лиге.
Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и пора бы «орлам» прибавлять во всех компонентах.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Орлы» не могут себе позволить терять очки на ровном месте.
Статистика для ставок
- Лиссабонцы пропустили всего 8 мячей в 13 матчах чемпионата
- «Бенфика» не побеждала в 2 своих последних поединках
- «Насьонал» забил всего 8 мячей в чемпионате
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.
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Прогноз: «Орлы» традиционно успешно противостоят «Насьоналю», плюс намерены подтянуться к лидеру.
Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же довольно выгодно смотрятся в плане реализации.
Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25