19 декабря в 8-м туре чемпионата Португалии по футболу сыграют «Насьонал» и «Бенфика». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Насьонал» — «Бенфика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Насьонал»

Турнирное положение: «Насьонал» сражается за выживание. Ныне они пребывают на 15 месте турнирной таблицы Примейра-Лиги.

При этом «Насьонал» на один пункт опережает опасную зону. А вот средняя результативность команды не достигает и гола за матч.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда добыла три очка. «Морейренсе» был обыгран с минимальным счетом.

При этом «Насьонал» до того проиграл «Жил Висенте» (1:2). А вот немногим ранее команда расписала мировую с «Боавиштой» (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 4 мяча при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Насьоналю» нужно срочно отрываться от зоны вылета. Да и проблемы с реализацией у команды огромнейшие.

Поединки с «орлами» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из пяти последних очных встреч «Насьонал» проиграл 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. Вот только лиссабонцев команда не может обыграть уже 14 лет.

«Бенфика»

Турнирное положение: «Бенфика» проводит весьма противоречивый сезон. Команда на данный момент находится на 3 строчке турнирной таблицы.

Причем «Бенфика» имеет достаточно надежные тылы. В 13 поединках чемпионата Португалии команда пропустила всего 8 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла добыть викторию. Поединок с АВС завершился мировой (1:1).

При этом до того команда расписала паритет с «Болоньей» (0:0). А вот встреча с «Виторией Гимарайнш» завершилась натужной победой (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Бенфика» добыла 3 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бенфика» не побеждала в двух своих последних поединках. Да и отставание от лидера измеряется 4 очками.

В случае победы в этой встрече «Бенфика» подтянется к лидеру чемпионата. Да и забила команда не так много — 32 мяча в Примейра-Лиге.

Лазарет команды фактически пустеет, и в этом поединке она предстанет в оптимальном сочетании. Да и пора бы «орлам» прибавлять во всех компонентах.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Орлы» не могут себе позволить терять очки на ровном месте.

Статистика для ставок

Лиссабонцы пропустили всего 8 мячей в 13 матчах чемпионата

«Бенфика» не побеждала в 2 своих последних поединках

«Насьонал» забил всего 8 мячей в чемпионате

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бенфика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.40.

Прогноз: «Орлы» традиционно успешно противостоят «Насьоналю», плюс намерены подтянуться к лидеру.

Номинальные гости явно будут действовать активно, к тому же довольно выгодно смотрятся в плане реализации.

Ставка: Фора «Бенфики» -2.5 за 2.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.25