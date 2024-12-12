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    «Олимпиакос» дома справится с «Твенте»

    «Олимпиакос» — «Твенте». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, Лига Европы, 12 декабря 2024 года

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    «Олимпиакос»
    Греческий «Олимпиакос» на своем поле примет нидерландский «Твенте» в 6-м туре основного этапа Лиги Европы. Поединок состоится 12 декабря и начнется в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Олимпиакос» — «Твенте», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    Олимпиакос

  • Пирей
    •  Олимпиакос 20:45 Твенте

    Твенте

  • Энсхеде
    •

    «Олимпиакос»

    Турнирное положение: Греческий коллектив с восемью набранными пунктами разместился на 14 строке в общей таблице и на два балла отстает от восьмой строки.

    «Олимпиакос» выиграл два поединка из пяти проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел одно фиаско, разница мячей составляет 5:3.

    Олимпиакос — Твенте: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре Лиги Европы «легенды» расписали гостевую мировую с румынским клубом «Стяуа» 0:0. Ранее в этом турнире они поделили очки дома с шотландским «Рейнджерсом» 1:1 и обыграли в Швеции «Мальме» 1:0. В преддверии же этой игры они крупно обыграли «Волос» 3:0 в чемпионате Греции.

    Не сыграют: Юсуф Языджи и Роман Яремчук не помогут своей команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К данному поединку команда из города Пирей подходит с 9-матчевой беспроигрышной серией с учетом всех турниров. В этом отрезке «Олимпиакос» расписал три мировых исхода и отпраздновал шесть викторий.

    И в четырех встречах данного периода коллектив не пропускал, а не смог забить в только в одном случае. А проиграли «красно-белые» всего лишь один раз за 16 предыдущих игр во всех соревнованиях.

    «Твенте»

    Турнирное положение: Нидерландский клуб с тремя набранными баллами идет на 29 месте в таблице, уступая два пункта зоне плей-офф.

    «Твенте» в этом турнире еще не побеждал, три раза сыграв вничью и дважды проиграв, разница мячей составляет 4:7.

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    • Последние матчи: Клуб из города Энсхеде в прошлом туре Лиги Европы в родных стенах потерпел минимальное фиаско от бельгийского «Юниона» со счетом 0:1. До этого в этом соревновании он уступили дома 0:2 римскому «Лацио» 0:2 и сыграл вничью 2:2 во Франции с «Ниццей».

    А накануне данной встречи было крупное гостевое поражение от «ПСВ Эндховен» 1:6 в чемпионате Нидерландов.

    Не сыграют: Рики Ван Волфсвинкел и Ларс Уннершталль травмированы.

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    Состояние команды: «Твенте» в отрезке своих предыдущих трех матчей во всех турнирах проиграл в двух из них и один поединок за это время выиграл. Перед этим команда выдала 5-матчевую серию без поражений с учетом всех соревнований.

    В данный удачный для себя период коллектив расписал два мировых результата и три раза смог победить. Однако четыре игры в данном периоде пришлись на внутреннюю арену.

    Статистика для ставок

    • Между собой эти клубы провели только один поединок, который выиграл «Оли» в 2015 году в товарняке со счетом 2:1

    • «Легенды» не проигрывают в ЛЕ в четырех предыдущих встречах

    • «Твенте» в этом розыгрыше ЛЕ еще не побеждал

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Олимпиакоса» — 1.86, победа «Твенте» — 4.40, ничья — 3.80.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.07 соответственно.

    Прогноз: Греческий клуб на своем поле, где он особо силен, просто обязан обыгрывать «Твенте», который в этом розыгрыше ЛЕ ни чем особым не выделяется и еще не побеждал в данном турнире.

    Рекомендуемая ставка: победа «Олимпиакоса» за 1.86.

    Прогноз: И также ждем от данного поединка забитых мячей в исполнении греческой команды в обоих из проведенных таймах.

    Ставка: «Олимпиакос» забьет в обоих таймах за 2.54.

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    «Олимпиакос» — «Твенте»: прогноз, ставка (1.86), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Олимпиакос» дома справится с «Твенте»
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