ХИК сыграет против «Мольде» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч ХИК — «Мольде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

ХИК

Турнирное положение: ХИК ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги конференций, но они призрачные. Финский клуб в турнирной таблице занимает 31 место, набрав 3 очка.

Последние матчи: В матче четвёртого тура Лиги конференций ХИК уступил с минимальным счётом греческому «Панатинаикосу» (0:1).

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В Лиге конференций ХИК смог одержать всего одну победу, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

«Мольде»

Турнирное положение: «Мольде» в Лиге конференций занимает 27 место, набрав 3 пункта после четырёх сыгранных матчей.

Последние матчи: В матче 4 тура «Мольде» проиграл АПОЭЛу (0:1).

Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на трёх футболистов, которые травмированы: Бакке, Бериша и Хагельскаер.

Состояние команды: В Лиге конференций «Мольде» смог одержать всего одну победу, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

Статистика для ставок

ХИК и «Мольде» сыграли между собой в Лиге чемпионов в 2023

ЛЧ-2023. «Мольде» — ХИК (2:0)

ЛЧ-2023. ХИК — «Мольде» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.11, а победа ХИКа — в 4.72.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.18.

Прогноз: «Мольде» в четырёх матчах забил четыре мяча. ХИК же всего забил один гол. Есть вероятность, что гости свой гол забьют и смогут выиграть у финского соперника.

Ставка: Фора «Мольде» (-1) с коэффициентом 2.12.

Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.06.