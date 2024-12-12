ХИК
Мольде
ХИК
Турнирное положение: ХИК ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги конференций, но они призрачные. Финский клуб в турнирной таблице занимает 31 место, набрав 3 очка.
Последние матчи: В матче четвёртого тура Лиги конференций ХИК уступил с минимальным счётом греческому «Панатинаикосу» (0:1).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В Лиге конференций ХИК смог одержать всего одну победу, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.
«Мольде»
Турнирное положение: «Мольде» в Лиге конференций занимает 27 место, набрав 3 пункта после четырёх сыгранных матчей.
Последние матчи: В матче 4 тура «Мольде» проиграл АПОЭЛу (0:1).
Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на трёх футболистов, которые травмированы: Бакке, Бериша и Хагельскаер.
Состояние команды: В Лиге конференций «Мольде» смог одержать всего одну победу, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.
Статистика для ставок
- ХИК и «Мольде» сыграли между собой в Лиге чемпионов в 2023
- ЛЧ-2023. «Мольде» — ХИК (2:0)
- ЛЧ-2023. ХИК — «Мольде» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.11, а победа ХИКа — в 4.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.18.
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Прогноз: «Мольде» в четырёх матчах забил четыре мяча. ХИК же всего забил один гол. Есть вероятность, что гости свой гол забьют и смогут выиграть у финского соперника.
Ставка: Фора «Мольде» (-1) с коэффициентом 2.12.
Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.06.