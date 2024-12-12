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    «Мольде» нанесет поражение ХИКу?

    ХИК — «Мольде». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Лига конференций, 12 декабря 2024 года

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    Прогноз и ставки на ХИК — «Мольде»
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    «Фредрикстад» — «Мольде»
    ХИК сыграет против «Мольде» в 5 туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 12 декабря, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч ХИК — «Мольде», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 12 Декабря 2024 года

    ХИК

  • Хельсинки
    •  ХИК 20:45 Мольде

    Мольде

  • Мольде
    •

    ХИК

    Турнирное положение: ХИК ещё сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги конференций, но они призрачные. Финский клуб в турнирной таблице занимает 31 место, набрав 3 очка.

    Последние матчи: В матче четвёртого тура Лиги конференций ХИК уступил с минимальным счётом греческому «Панатинаикосу» (0:1).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В Лиге конференций ХИК смог одержать всего одну победу, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

    «Мольде»

    Турнирное положение: «Мольде» в Лиге конференций занимает 27 место, набрав 3 пункта после четырёх сыгранных матчей.

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    • Последние матчи: В матче 4 тура «Мольде» проиграл АПОЭЛу (0:1).

    Не сыграют: «Мольде» не сможет рассчитывать на трёх футболистов, которые травмированы: Бакке, Бериша и Хагельскаер.

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    Состояние команды: В Лиге конференций «Мольде» смог одержать всего одну победу, в остальных трёх матчах коллектив потерпел фиаско.

    Статистика для ставок

    • ХИК и «Мольде» сыграли между собой в Лиге чемпионов в 2023

    • ЛЧ-2023. «Мольде» — ХИК (2:0)

    • ЛЧ-2023. ХИК — «Мольде» (1:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Мольде» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. Ничья оценена в 4.11, а победа ХИКа — в 4.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.72 и 2.18.

    Прогноз: «Мольде» в четырёх матчах забил четыре мяча. ХИК же всего забил один гол. Есть вероятность, что гости свой гол забьют и смогут выиграть у финского соперника.

    Ставка: Фора «Мольде» (-1) с коэффициентом 2.12.

    Прогноз: Есть большая вероятность, что соперники забьют от двух голов и более.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.06.

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    ХИК — «Мольде»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 12.12.2024. Прогнозы на футбол. «Мольде» нанесет поражение ХИКу?
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