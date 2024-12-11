11 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Спарта» П. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Спарта» П, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фейеноорд»

Турнирное положение: Роттердамцы в нынешней Лиге чемпионов выступают не столь продуктивно. Нынче команда пребывает на 21 месте турнирной таблицы.

При этом «Фейеноорд» в пяти стартовых турах набрал 7 очков. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 13 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке роттердамцы победили. Команда сумела переиграть «Валвейк» (3:2).

При этом «Фейеноорд» чуть ранее не сумел одолеть «Фортуну» (1:1). Зато поединок с «Манчестер Сити» завершился боевым паритетом (3:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Уго Буэно, Хулиан Карранза, Джордан Лотомба, Аясе Уэда — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: Роттердамцы не проигрывали в 5 своих последних матчах. При этом в Лиге чемпионов голландцы в среднем забивают 2 гола за матч.

Вообще, «Фейеноорд» исторически неудачно противостоит пражанам. Из четырех очных поединков проиграны 3 при одном паритете.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Соперник имеет огромные проблемы в плане надежности тылов.

«Спарта» П

Турнирное положение: «Спарта» П нынешний сезон проводит не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на скромном 28 месте турнирной таблицы.

Причем «Спарта» П в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась всего 5 точными выстрелами. А вот пропустили пражане уже 14 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Пражане минимально одолели «Богемианс».

При этом до того команда учинила разгром «Карвине» (4:2). Вот только встреча со скромной «Дуклой» завершилась ничьей (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» П добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Лукас Хараслин, Индрит Тучи — травмированы.

Состояние команды: «Спарта» П не проигрывала в трёх своих последних поединках. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась нечасто.

В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет аж 16 очков.

В кадровом плане «Спарта» П выглядит не столь выгодно. Да и отсутствие Лукаса Хараслина явно скажется на атакующем потенциале команды.

Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Вот только соперник смотрится монолитнее, да и собственные проблемы никуда не делись.

Статистика для ставок

Роттердамцы не проигрывали в 5 своих последних поединках

«Фейеноорд» в Лиге чемпионов забивает в среднем аккурат 2 гола за матч

«Спарта» П в Лиге чемпионов забивает в среднем гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.32.

Прогноз: Роттердамцы максимально мотивированы подняться повыше в таблице, да и оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

«Фейеноорд» нынче выглядит сильнее соперника, и явно проведет поединок в острых атаках.

Ставка: Фора «Фейеноорда» -1.5 за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.32