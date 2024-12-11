ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Черевченко«Явного лидера в РПЛ уже нет и до конца сезона не будет». Игорь Черевченко — о последним перед паузой туре ЧР и промежуточных итогах Мовсар Евлоев и Алджамейн Стерлинг5 причин, почему победа над Стерлингом не приведет Евлоева к бою за пояс UFC Лионель МессиСимволическая сборная FIFPro 2024: отсутствие Месси — как символ смены поколений
    Все новости спорта

    «Фейеноорд» не оставит шансов пражанам

    «Фейеноорд» — «Спарта» П. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 11 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Фейеноорд Прогнозы на Славия Прага Прогнозы на Эредивизия Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Спарта» П
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Фейеноорд»
    11 декабря в 6-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют «Фейеноорд» и «Спарта» П. Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Фейеноорд» — «Спарта» П, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 11 Декабря 2024 года

    Фейеноорд

  • Роттердам
    •  Фейеноорд 23:00 Спарта П

    Спарта П

  • Прага
    •

    «Фейеноорд»

    Турнирное положение: Роттердамцы в нынешней Лиге чемпионов выступают не столь продуктивно. Нынче команда пребывает на 21 месте турнирной таблицы.

    При этом «Фейеноорд» в пяти стартовых турах набрал 7 очков. А вот оборона команды выглядит не лучшим образом, дав результативный сбой уже 13 раз.

    Фейеноорд — Спарта П: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке роттердамцы победили. Команда сумела переиграть «Валвейк» (3:2).

    При этом «Фейеноорд» чуть ранее не сумел одолеть «Фортуну» (1:1). Зато поединок с «Манчестер Сити» завершился боевым паритетом (3:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 14 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Уго Буэно, Хулиан Карранза, Джордан Лотомба, Аясе Уэда — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: Роттердамцы не проигрывали в 5 своих последних матчах. При этом в Лиге чемпионов голландцы в среднем забивают 2 гола за матч.

    Вообще, «Фейеноорд» исторически неудачно противостоит пражанам. Из четырех очных поединков проиграны 3 при одном паритете.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально агрессивно. Соперник имеет огромные проблемы в плане надежности тылов.

    «Спарта» П

    Турнирное положение: «Спарта» П нынешний сезон проводит не столь продуктивно. К примеру, в Лиге чемпионов команда сейчас находится на скромном 28 месте турнирной таблицы.

    Причем «Спарта» П в 5 поединках Лиги чемпионов команда отличилась всего 5 точными выстрелами. А вот пропустили пражане уже 14 мячей.

  • Трансферный дайджест. 2-9 декабря
  • Бителло намерен вернуться в Бразилию, Неймара зазывает клуб Месси, Шкриньяр хочет снова стать топовым игроком
  • Вчера

    • Последние матчи: в минувшем туре своего чемпионата команда добыла три очка. Пражане минимально одолели «Богемианс».

    При этом до того команда учинила разгром «Карвине» (4:2). Вот только встреча со скромной «Дуклой» завершилась ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Спарта» П добыла 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Лукас Хараслин, Индрит Тучи — травмированы.

    Состояние команды: «Спарта» П не проигрывала в трёх своих последних поединках. Да и оборона команды в последних матчах ошибалась нечасто.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    В своем чемпионате команда пребывает на 3 месте турнирной таблицы. Причем отставание от лидера составляет аж 16 очков.

    В кадровом плане «Спарта» П выглядит не столь выгодно. Да и отсутствие Лукаса Хараслина явно скажется на атакующем потенциале команды.

    Нет сомнений, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в обороне. Вот только соперник смотрится монолитнее, да и собственные проблемы никуда не делись.

    Статистика для ставок

    • Роттердамцы не проигрывали в 5 своих последних поединках

    • «Фейеноорд» в Лиге чемпионов забивает в среднем аккурат 2 гола за матч

    • «Спарта» П в Лиге чемпионов забивает в среднем гол за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фейеноорд» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.53 и 2.32.

    Прогноз: Роттердамцы максимально мотивированы подняться повыше в таблице, да и оппонент имеет проблемы с надежностью тылов.

    «Фейеноорд» нынче выглядит сильнее соперника, и явно проведет поединок в острых атаках.

    Ставка: Фора «Фейеноорда» -1.5 за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трёх мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.32

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Рузе — Блинкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Жирона — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Загреб — Селтик
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оз — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Бёрнли — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сандерленд — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Байер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Зальцбург — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Шахтер Д — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Брест — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.58
  • Экспресс дня 10 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лидс — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фейеноорд» — «Спарта» П: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 11.12.2024. Прогнозы на футбол. «Фейеноорд» не оставит шансов пражанам
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры