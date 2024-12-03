3 декабря в 1/8 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Арминия» и «Фрайбург». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Арминия» — «Фрайбург», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Арминия»

Турнирное положение: «Арминия» нынче представляет третий по рангу немецкий дивизион. По итогам 16 туров чемпионата команда оккупировала 3 строчку турнирной таблицы.

При этом «Арминия» неплохо атакует, отличившись 21 забитым мячом. А вот в собственные ворота команда пропустила 13 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Арминия» минимально переиграла «Ингольштадт».

До того команда потерпела поражение от «Ганзы» (1:2). При этом чуть ранее она уверенно одолела «Викторию» Кёльн (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Арминия» забил 6 мячей при 2 пропущенных в собственные ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Волки» победили в 3 своих последних домашних матчах. Да и настрой на Кубок Германии у команды априори высочайший.

Матчи против «Фрайбурга» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Арминия» выиграла 1 раза при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены продолжить свой домашний победный сериал. Да и «Фрайбургу» команда не проигрывает уже 4 года.

«Фрайбург»

Турнирное положение: «Фрайбург» в текущем чемпионате выступает довольно прилично. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Фрайбург» в 12 матчах настрелял всего 16 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила те же 16 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла яркую викторию. Дома она переиграла менхенгладбахскую «Боруссию» (3:1).

До того команда по всем статьям уступила дортмундской «Боруссии» (0:4). А вот встреча с «Карлсруэ» завершилась минимальной викторией.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Фрайбург» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Фрайбург» сражается за попадание в зону еврокубков. При этом и в Кубке Германии команда явно способна пошуметь.

При этом «Фрайбург» в двух последних очных встречах делил очки с «Арминией». А вот сейчас команда просто обязана проходить полпреда Третьей Бундеслиги.

Команда имеет весьма качественный подбор игроков. Привычно выделяется итальянец Винченцо Грифо, который, правда, пока отличился всего 3 голами в чемпионате.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании команда не должна иметь проблем.

Статистика для ставок

«Арминия» победила в 3 своих последних домашних матчах

«Фрайбург» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Арминия» уже 4 года не проигрывает «Фрайбургу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фрайбург» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.83 и 2.03.

Прогноз: «Фрайбург» нынче на подъеме, и явно намерен добыть вторую победу кряду.

Номинальные гости уж точно сразу будут активно атаковать, да и забивать в составе команды есть кому.

Ставка: Победа «Фрайбурга» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют менее трёх мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.03