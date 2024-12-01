ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКА — «Рубин»17-й тур РПЛ. Булыкин ждет победу ЦСКА над «Рубином», Кирьяков не видит фаворита в матче «Спартак» — «Краснодар» «Бавария» — ПСЖБлистающий «Ливерпуль», возрождение «Баварии», «ПСЖ» в зоне риска: Итоги 5-го тура Лиги чемпионов Том АспиналлДжонс неспроста избегает Аспиналла. У Англичанина есть все, чтобы сокрушить «Баунса»
    Все новости спорта

    Голевой обмен после перерыва?

    «Вильярреал» — «Жирона». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Примера, 1 декабря 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Вильярреал Прогнозы на Жирону Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Вильярреал» — «Жирона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жирона»
    1 декабря в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Жирона». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 01 Декабря 2024 года

    Вильярреал

  • Вильярреал
    •  Вильярреал 16:00 Жирона

    Жирона

  • Жирона
    •

    «Вильярреал»

    Турнирное положение: «Вильярреал» традиционно сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    При этом «Вильярреал» в 13 матчах наколотил 25 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 раз.

    Вильярреал — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Встреча с «Осасуной» завершилась ничьей (2:2).

    А вот до того «Вильярреал» учинил разгром «Алавесу» (3:0). Зато несколько раньше команда в Кубке Испании разгромила скромный «Побленсе» (6:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 14 мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Ильяс Ахомах, Эрик Байи, Папе Гуйе, Кико Фемениа, Николас Пепе, Айосе Перес — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Вильярреал» лишь на 4 очка отстает от третьей позиции. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

    Поединки с «Жироной» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Вильярреал» добыл 4 виктории при одной коллизии.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только у «Желтой субмарины» ныне переполнен лазарет…

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» в нынешнем сезоне осела в группе середняков чемпионата. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы Примеры.

    При этом «Жирона» в 14 матчах настреляла всего 20 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

  • Будущее Салаха: пять возможных сценариев
  • Кажется, Мохамед Салах проводит последний сезон в составе «Ливерпуля»
  • 28/11/2024

    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. «Жирона» с минимальным счетом уступила «Штурму».

    До того команда уверенно переиграла «Эспаньол» (4:1). А вот чуть раньше ей удалось минимально одолеть «Хетафе».

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Янгель Эррера, Габриэль Мисеху, Порту — травмированы.

    Состояние команды: «Жирона» лишь на один зачетный балл отстает от зоны еврокубков. А вот проблемы с реализацией пока никуда не делись.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    При этом «Жирона» победила в 3 своих последних поединках Примеры. Да и по своему потенциалу каталонцы способны на многое.

    В кадровом плане у команды нынче все очень сложно. Да и опытнейший Кристиан Стуани все еще полезен в созидательном плане.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент в кадровом плане также переживает крайне сложный период.

    Статистика для ставок

    • «Вильярреал» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • «Жирона» победила в 3 своих последних поединках Примеры

    • «Вильярреал» не проигрывал в 5 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: «Вильярреал» явно намерен максимально закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

    Номинальные гости нынче выглядят прилично, и явно постараются подняться в зону еврокубков.

    Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Адмирал — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Енисей — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Сокол — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Джумхур — Кориа
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Акрон — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.54
  • Прогноз на матч Черноморец Нв — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Барселона — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч ЦСКА — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Унион — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Вердер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вильярреал» — «Жирона»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 01.12.2024. Прогнозы на футбол. Голевой обмен после перерыва?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры