Вильярреал
Жирона
«Вильярреал»
Турнирное положение: «Вильярреал» традиционно сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.
При этом «Вильярреал» в 13 матчах наколотил 25 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 раз.
Вильярреал — Жирона: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Встреча с «Осасуной» завершилась ничьей (2:2).
А вот до того «Вильярреал» учинил разгром «Алавесу» (3:0). Зато несколько раньше команда в Кубке Испании разгромила скромный «Побленсе» (6:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 14 мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Ильяс Ахомах, Эрик Байи, Папе Гуйе, Кико Фемениа, Николас Пепе, Айосе Перес — травмированы.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Вильярреал» лишь на 4 очка отстает от третьей позиции. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.
Поединки с «Жироной» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Вильярреал» добыл 4 виктории при одной коллизии.
Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только у «Желтой субмарины» ныне переполнен лазарет…
«Жирона»
Турнирное положение: «Жирона» в нынешнем сезоне осела в группе середняков чемпионата. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы Примеры.
При этом «Жирона» в 14 матчах настреляла всего 20 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.
Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. «Жирона» с минимальным счетом уступила «Штурму».
До того команда уверенно переиграла «Эспаньол» (4:1). А вот чуть раньше ей удалось минимально одолеть «Хетафе».
Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.
Не сыграют: Янгель Эррера, Габриэль Мисеху, Порту — травмированы.
Состояние команды: «Жирона» лишь на один зачетный балл отстает от зоны еврокубков. А вот проблемы с реализацией пока никуда не делись.
При этом «Жирона» победила в 3 своих последних поединках Примеры. Да и по своему потенциалу каталонцы способны на многое.
В кадровом плане у команды нынче все очень сложно. Да и опытнейший Кристиан Стуани все еще полезен в созидательном плане.
Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент в кадровом плане также переживает крайне сложный период.
Статистика для ставок
- «Вильярреал» в среднем забивает почти 2 гола за матч
- «Жирона» победила в 3 своих последних поединках Примеры
- «Вильярреал» не проигрывал в 5 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
- 1.75Боруссия Д — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 20:30
- 2.03Барселона — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.15ЦСКА — Рубин: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Вильярреал» явно намерен максимально закрепиться в зоне Лиги чемпионов.
Номинальные гости нынче выглядят прилично, и явно постараются подняться в зону еврокубков.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63