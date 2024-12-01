1 декабря в 15-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Вильярреал» и «Жирона». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Вильярреал» — «Жирона», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Вильярреал»

Турнирное положение: «Вильярреал» традиционно сражается за попадание в Лигу чемпионов. На текущий момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

При этом «Вильярреал» в 13 матчах наколотил 25 мячей в ворота соперников. А вот в собственные ворота команда пропустила 21 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не смогла победить. Встреча с «Осасуной» завершилась ничьей (2:2).

А вот до того «Вильярреал» учинил разгром «Алавесу» (3:0). Зато несколько раньше команда в Кубке Испании разгромила скромный «Побленсе» (6:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки отличились 14 мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Ильяс Ахомах, Эрик Байи, Папе Гуйе, Кико Фемениа, Николас Пепе, Айосе Перес — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Вильярреал» лишь на 4 очка отстает от третьей позиции. Да и забивает команда в среднем почти 2 гола за матч.

Поединки с «Жироной» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Вильярреал» добыл 4 виктории при одной коллизии.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут активно атаковать. Вот только у «Желтой субмарины» ныне переполнен лазарет…

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» в нынешнем сезоне осела в группе середняков чемпионата. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы Примеры.

При этом «Жирона» в 14 матчах настреляла всего 20 мячей в ворота соперников. А вот в свои ворота команда пропустила 18 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда не разжилась очками. «Жирона» с минимальным счетом уступила «Штурму».

До того команда уверенно переиграла «Эспаньол» (4:1). А вот чуть раньше ей удалось минимально одолеть «Хетафе».

Вообще, в 5 своих последних матчах «Жирона» выиграла 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 9 пропущенных.

Не сыграют: Янгель Эррера, Габриэль Мисеху, Порту — травмированы.

Состояние команды: «Жирона» лишь на один зачетный балл отстает от зоны еврокубков. А вот проблемы с реализацией пока никуда не делись.

При этом «Жирона» победила в 3 своих последних поединках Примеры. Да и по своему потенциалу каталонцы способны на многое.

В кадровом плане у команды нынче все очень сложно. Да и опытнейший Кристиан Стуани все еще полезен в созидательном плане.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и оппонент в кадровом плане также переживает крайне сложный период.

Статистика для ставок

«Вильярреал» в среднем забивает почти 2 гола за матч

«Жирона» победила в 3 своих последних поединках Примеры

«Вильярреал» не проигрывал в 5 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вильярреал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Вильярреал» явно намерен максимально закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

Номинальные гости нынче выглядят прилично, и явно постараются подняться в зону еврокубков.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63