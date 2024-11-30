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    «Атлетико» продлит свое победное шествие

    «Вальядолид» — «Атлетико». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 30 ноября 2024 года

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    «Атлетико»
    30 ноября в 15-м туре испанской Примеры «Вальядолид» на своем поле примет мадридский «Атлетико». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Вальядолид» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Ноября 2024 года

    Вальядолид

  • Вальядолид
    •  Вальядолид 23:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    «Вальядолид»

    Турнирное положение: С девятью зачетными пунктами данный коллектив замыкает турнирную таблицу, уступая три очка безопасной позиции.

    «Вальядолид» выиграл два поединка из 14 проведенных, три встречи свел вничью и девять матчей проиграл, разница мячей составляет 10:27.

    Вальядолид — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре первенства страны «пусела» потерпела гостевое фиаско от «Хетафе» со счетом 0:2. Игровым днем ранее она поделила очки дома с «Атлетиком» из Бильбао 1:1, прервав тем самым серию из двух проигрышей кряду, где она уступила 1:2 на своем поле «Вильярреалу» и в гостях 0:1 «Осасуне».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас у «Вальядолида» 4-матчевая безвыигрышная серия в рамках Примеры. За это время коллектив расписал один мировой исход и трижды уходил с поля поверженным, но в двух случаях фиаско были с минимальной разницей. А победить последний раз в примере «фиолетово-белые» смогли аж в середине октября, обыграв тогда на выезде «Алавес» со счетом 3:2. И за восемь предыдущих встреч чемпионата они не забивали только в двух поединках.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: Коллектив из Мадрида с 29 набранными очками разместился на третьей строке в таблице, отставая от первой «Барселоны» на пять пунктов.

    «Атлетико» выиграл восемь игр из 14 проведенных, пять встреч свел вничью и потерпел одно поражение, разница забитых и пропущенных составляет 21:8.

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    • Последние матчи: В середине недели «матрасники» в Праге разбили местную «Спарту» со счетом 6:0 в Лиге чемпионов. А в предыдущих играх чемпионата Испании они смогли обыграть дома «Алавес» 2:1 и в гостях «Мальорку» со счетом 1:0.

    Не сыграют: Робин Ле Норман, Томас Лемар и Науэль Молина не сыграют в этом поединке.

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    Состояние команды: Сейчас у мадридского клуба серия из шести викторий подряд во всех турнирах. Непосредственно в рамках Примеры за это время «индейцы» добыли три виктории, две из которых были сухими.

    Перед этим удачным периодом они проиграли три поединка из пяти предыдущих при одной мировой и одной виктории. А без забитого гола «Атлетико» уходил только раз за предыдущие 12 игр.

    Статистика для ставок

    • «Атлетико» выиграл у «Вальядолида» в пяти последних очных противостояниях

    • На поле «Вальядолида» шесть из семи последних игр остались за мадридцами и раз была ничья

    • Три предыдущих очных матча данных команд завершились на ТБ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Атлетико» букмекеры дают коэффициент 1.62. Ничья оценена в 4.17, а победа «Вальядолида» оценена в 6.38.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.07 и 1.80 соответственно.

    Прогноз: Мадридцы набрали приличный ход и, скорее всего, его продолжат, обыграв главного аутсайдера лиги даже на его поле, продлив тем самым победную серию до семи матчей.

    Рекомендуемая ставка: победа «Атлетико» с форой (-1) за 2.00.

    Прогноз: и также рискнем здесь еще поставить на обмен голами, ведь в родных стенах «Вальядолид» в этом чемпионате забивает часто.

    Ставка: обе забьют за 2.17.

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    «Вальядолид» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. «Атлетико» продлит свое победное шествие
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