30 ноября в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Унион»

Турнирное положение: Берлинцы нынче ходят в середняках лиги. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 10 строчку турнирной таблицы.

При этом «Унион» ужасно атакует, отличившись всего 9 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила те же 9 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Берлинцы уступили «Вольфсбургу» (0:1).

До того команда расписала мировую с «Фрайбургом» (0:0). При этом чуть ранее берлинцы разгромно уступили «Баварии» (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Унион» забил всего 1 мяч при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: Берлинцы не забивали в 4 своих последних матчах. А вот отставание от еврокубковой 6 позиции составляет один балл.

Матчи против «Байера» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Унион» проиграл 3 раза при 2 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Берлинцы явно постараются поднатореть в плане реализации.

«Байер»

Турнирное положение: «Фармацевты» в текущем чемпионате пока не особо преуспевают. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

Причем «Байер» в 11 матчах настрелял 26 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 18 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Хаби Алонсо добыла яркую победу. «Фармацевты» смели с газона «Зальцбург» (5:0).

До того команда уверенно расправилась с «Хайденхаймом» (5:2). А вот встреча с «Бохумом» завершилась паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Виктор Бонифаце, Йонас Хофманн, Мартин Террье — травмированы.

Состояние команды: «Фармацевты» еще намерены побороться за чемпионство. Вот только отставание от лидера нынче измеряется 9 очками.

При этом «Байер» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. А вот забивает команда в среднем более двух раз за матч.

Команда Хаби Алонсо сражается на нескольких фронтах. Да и несмотря не пустеющий лазарет, леверкузенцы выглядят выгодно.

Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Фармацевты» в двух своих последних матчах забивали по 5 мячей.

Статистика для ставок

«Унион» забивает в среднем реже гола за матч

«Байер» в 2 своих последних поединках забивал по 5 мячей

Леверкузенцы обыграли «Унион» в 2 последних очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.

Прогноз: Номинальные хозяева имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, выглядят слабее соперника.

Леверкузенцы намереваются приблизиться к лидеру, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.00