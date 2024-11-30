Унион
Байер
«Унион»
Турнирное положение: Берлинцы нынче ходят в середняках лиги. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 10 строчку турнирной таблицы.
При этом «Унион» ужасно атакует, отличившись всего 9 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила те же 9 раз.
Унион — Байер: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Берлинцы уступили «Вольфсбургу» (0:1).
До того команда расписала мировую с «Фрайбургом» (0:0). При этом чуть ранее берлинцы разгромно уступили «Баварии» (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Унион» забил всего 1 мяч при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Бундеслигу
Состояние команды: Берлинцы не забивали в 4 своих последних матчах. А вот отставание от еврокубковой 6 позиции составляет один балл.
Матчи против «Байера» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Унион» проиграл 3 раза при 2 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Берлинцы явно постараются поднатореть в плане реализации.
«Байер»
Турнирное положение: «Фармацевты» в текущем чемпионате пока не особо преуспевают. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Байер» в 11 матчах настрелял 26 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 18 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Хаби Алонсо добыла яркую победу. «Фармацевты» смели с газона «Зальцбург» (5:0).
До того команда уверенно расправилась с «Хайденхаймом» (5:2). А вот встреча с «Бохумом» завершилась паритетом (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: Виктор Бонифаце, Йонас Хофманн, Мартин Террье — травмированы.
Состояние команды: «Фармацевты» еще намерены побороться за чемпионство. Вот только отставание от лидера нынче измеряется 9 очками.
При этом «Байер» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. А вот забивает команда в среднем более двух раз за матч.
Команда Хаби Алонсо сражается на нескольких фронтах. Да и несмотря не пустеющий лазарет, леверкузенцы выглядят выгодно.
Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Фармацевты» в двух своих последних матчах забивали по 5 мячей.
Статистика для ставок
- «Унион» забивает в среднем реже гола за матч
- «Байер» в 2 своих последних поединках забивал по 5 мячей
- Леверкузенцы обыграли «Унион» в 2 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.
- 2.05Мальорка — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.17Ростов — Пари НН: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.55Алавес — Леганес: прогноз и ставкаЗавтра в 18:15
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Прогноз: Номинальные хозяева имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, выглядят слабее соперника.
Леверкузенцы намереваются приблизиться к лидеру, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.
Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00