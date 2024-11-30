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    «Фармацевты» сразу побегут в атаку

    «Унион» — «Байер». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, Бундеслига, 30 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Байер»
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    «Байер»
    30 ноября в 12-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Унион» и «Байер». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Унион» — «Байер», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Ноября 2024 года

    Унион

  • Берлин
    •  Унион 17:30 Байер

    Байер

  • Леверкузен
    •

    «Унион»

    Турнирное положение: Берлинцы нынче ходят в середняках лиги. По итогам 11 туров чемпионата команда оккупировала 10 строчку турнирной таблицы.

    При этом «Унион» ужасно атакует, отличившись всего 9 забитыми мячами. А вот в собственные ворота команда пропустила те же 9 раз.

    Унион — Байер: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Берлинцы уступили «Вольфсбургу» (0:1).

    До того команда расписала мировую с «Фрайбургом» (0:0). При этом чуть ранее берлинцы разгромно уступили «Баварии» (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь 2 ничьих. В этих поединках «Унион» забил всего 1 мяч при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Бундеслигу

    Состояние команды: Берлинцы не забивали в 4 своих последних матчах. А вот отставание от еврокубковой 6 позиции составляет один балл.

    Матчи против «Байера» для команды исторически складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Унион» проиграл 3 раза при 2 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены разжиться очками. Берлинцы явно постараются поднатореть в плане реализации.

    «Байер»

    Турнирное положение: «Фармацевты» в текущем чемпионате пока не особо преуспевают. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Байер» в 11 матчах настрелял 26 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 18 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда Хаби Алонсо добыла яркую победу. «Фармацевты» смели с газона «Зальцбург» (5:0).

    До того команда уверенно расправилась с «Хайденхаймом» (5:2). А вот встреча с «Бохумом» завершилась паритетом (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Байер» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Виктор Бонифаце, Йонас Хофманн, Мартин Террье — травмированы.

    Состояние команды: «Фармацевты» еще намерены побороться за чемпионство. Вот только отставание от лидера нынче измеряется 9 очками.

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    При этом «Байер» в среднем пропускает без малого 2 гола за матч. А вот забивает команда в среднем более двух раз за матч.

    Команда Хаби Алонсо сражается на нескольких фронтах. Да и несмотря не пустеющий лазарет, леверкузенцы выглядят выгодно.

    Безусловно, номинальные гости будут активно атаковать. «Фармацевты» в двух своих последних матчах забивали по 5 мячей.

    Статистика для ставок

    • «Унион» забивает в среднем реже гола за матч

    • «Байер» в 2 своих последних поединках забивал по 5 мячей

    • Леверкузенцы обыграли «Унион» в 2 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Байер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.86 и 2.04.

    Прогноз: Номинальные хозяева имеют явные проблемы с реализацией, да и вообще, выглядят слабее соперника.

    Леверкузенцы намереваются приблизиться к лидеру, и уж точно будут активно атаковать с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Байера» в 1 тайме за 2.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

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    «Унион» — «Байер»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 30.11.2024. Прогнозы на футбол. «Фармацевты» сразу побегут в атаку
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