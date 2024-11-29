29 ноября в 17-м туре испанской Сегунды «Овьедо» на своем поле примет «Уэску». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Овьедо» — «Уэска», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Овьедо»

Турнирное положение: Астурийцы в турнирной таблице Сегунды на текущий момент с 26 очками идут на пятой строке, уступая два пункта второй.

«Овьедо» выиграл семь встреч из 16 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения, разница мячей составляет 21:20.

Последние матчи: В прошлом туре первенства «карбайонцы» потерпели крупное гостевое фиаско от «Эльче» со счетом 0:4, пропустив в каждом тайме по два гола. Игровым днем ранее они на своей территории переиграли «Тенерифе» со счетом 3:1.

Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: «Синие» провально провели свой последний поединок чемпионата, крупно проиграв в гостевом поединке со счетом 0:4. И этой неудачей «Овьедо» прервал свою 3-матчевую серию без поражений. В этот период коллектив расписал один мировой результат и дважды смог выиграть, но в данном отрезке он не смог сохранить свои ворота на замке.

«Уэска»

Турнирное положение: Арагонский коллектив с 20 очками находится на 13 строке в таблице, опережая зону вылета всего на три пункта.

«Уэска» выиграла пять встреч из 16 проведенных, пять игр свела вничью и шесть матчей проиграла, разница мячей составляет 21:18.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: «Оскенцы» в минувшем туре первенства расписали домашнюю мировую с «Кастельном» со счетом 1:1, уйдя от поражения в самом конце матча. Ранее они уступили на выезде «Эльденсе» со счетом 1:2.

Не сыграют: Нападающий Уго Вальехо, который еще не забивал в этом сезоне, не поможет своей команде.

Состояние команды: В рамках Сегунды «Уэска» не может выиграть вот уже на протяжении девяти встреч кряду. За этот неудачный период она три раза уходила с поля поверженной и пять поединков свела вничью. Последний раз коллектив побеждал в чемпионате еще в начале октября, обыграв тогда дома 3:1 «Кадис». А не забивал клуб всего лишь в трех матчах из 12 предыдущих.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Овьедо» дважды обыграл «Уэску» — 1:0 и 2:0

До этого два матча из трех между этими клубами завершились вничью и раз выиграли «оскенцы»

Четыре предыдущих поединка между этими командами завершились на ТМ 2,5

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Овьедо» — 1.76, победа «Уэски» — 5.20, ничья — 3.35.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.51 и 1.52 соответственно.

Прогноз: Обе команды в своих последних отрезках не впечатляют, но «Овьедо» смотрится получше, да и играет дома. Поэтому ставим на викторию хозяев.

Рекомендуемая ставка: победа «Овьедо» за 1.76.

Прогноз: А вторым вариантом рискнем здесь поставить на обмен забитыми мячами, ведь они редко когде в последнее время уходят с поле без результативных действий.

Ставка: обе забьют за 2.33.