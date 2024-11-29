ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Павел Кукуян и игроки «Крыльев Советов»Эффект домино. Коррупционный скандал вспыхнул в РПЛ Микель АртетаИгры разума. Почему футбольные тренеры лгут о травмах игроков — и имеет ли это значение? Алексей Батраков«Локомотив» — «Динамо». Онлайн
    Все новости спорта

    «Овьедо» продлит безвыигрышную серию «Уэски»

    «Овьедо» — «Уэска». Ставка (к. 1.76) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 29 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Сегунду Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Уэску
    Прогноз и ставки на «Овьедо» — «Уэска»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Овьедо»
    29 ноября в 17-м туре испанской Сегунды «Овьедо» на своем поле примет «Уэску». Начало поединка запланировано на 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Овьедо» — «Уэска», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Сегунда 29 Ноября 2024 года

    Овьедо

  • Испания. Сегунда
    •  Овьедо 22:30 Уэска

    Уэска

  • Испания. Сегунда
    •

    «Овьедо»

    Турнирное положение: Астурийцы в турнирной таблице Сегунды на текущий момент с 26 очками идут на пятой строке, уступая два пункта второй.

    «Овьедо» выиграл семь встреч из 16 проведенных, пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения, разница мячей составляет 21:20.

    Овьедо — Уэска: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлом туре первенства «карбайонцы» потерпели крупное гостевое фиаско от «Эльче» со счетом 0:4, пропустив в каждом тайме по два гола. Игровым днем ранее они на своей территории переиграли «Тенерифе» со счетом 3:1.

    Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Синие» провально провели свой последний поединок чемпионата, крупно проиграв в гостевом поединке со счетом 0:4. И этой неудачей «Овьедо» прервал свою 3-матчевую серию без поражений. В этот период коллектив расписал один мировой результат и дважды смог выиграть, но в данном отрезке он не смог сохранить свои ворота на замке.

    «Уэска»

    Турнирное положение: Арагонский коллектив с 20 очками находится на 13 строке в таблице, опережая зону вылета всего на три пункта.

    «Уэска» выиграла пять встреч из 16 проведенных, пять игр свела вничью и шесть матчей проиграла, разница мячей составляет 21:18.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Оскенцы» в минувшем туре первенства расписали домашнюю мировую с «Кастельном» со счетом 1:1, уйдя от поражения в самом конце матча. Ранее они уступили на выезде «Эльденсе» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Нападающий Уго Вальехо, который еще не забивал в этом сезоне, не поможет своей команде.

    Состояние команды: В рамках Сегунды «Уэска» не может выиграть вот уже на протяжении девяти встреч кряду. За этот неудачный период она три раза уходила с поля поверженной и пять поединков свела вничью. Последний раз коллектив побеждал в чемпионате еще в начале октября, обыграв тогда дома 3:1 «Кадис». А не забивал клуб всего лишь в трех матчах из 12 предыдущих.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Овьедо» дважды обыграл «Уэску» — 1:0 и 2:0

    • До этого два матча из трех между этими клубами завершились вничью и раз выиграли «оскенцы»

    • Четыре предыдущих поединка между этими командами завершились на ТМ 2,5

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Овьедо» — 1.76, победа «Уэски» — 5.20, ничья — 3.35.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.51 и 1.52 соответственно.

    Прогноз: Обе команды в своих последних отрезках не впечатляют, но «Овьедо» смотрится получше, да и играет дома. Поэтому ставим на викторию хозяев.

    Рекомендуемая ставка: победа «Овьедо» за 1.76.

    Прогноз: А вторым вариантом рискнем здесь поставить на обмен забитыми мячами, ведь они редко когде в последнее время уходят с поле без результативных действий.

    Ставка: обе забьют за 2.33.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Пассаро — Гаубас
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астана — Витория
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Макарова — Риера
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Андерлехт — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Карабах — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бешикташ — Маккаби Тель-Авив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Овьедо» — «Уэска»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 29.11.2024. Прогнозы на футбол. «Овьедо» продлит безвыигрышную серию «Уэски»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры