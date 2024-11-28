Армянский «Ноа» сыграет против исландского «Викингура» в 4 туре основного этапа Лиги конференций. Поединок пройдёт 28 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ноа» — «Викингур», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ноа»

Турнирное положение: Армянский «Ноа» потерял 10 строчек в основном турнире Лиги конференций, на данный момент команда расположилась на 28 месте с активом в 3 балла.

Последние матчи: В первом туре основного этапа Лиги конференций «Ноа» выиграл у команды «Млада-Болеслав» (2:0), но затем проиграл австрийскому «Рапиду» (0:1).

В третьем туре ЛК армянский коллектив с разгромным счётом проиграл лондонскому «Челси» (0:8).

Не сыграют: В лазарете команды с травмой находится словацкий футболист Гамбос.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Армении «Ноа» занимает 3 место, набрав 31 очко.

«Викингур»

Турнирная таблица: После 3-го тура основного этапа исландский «Викингур» поднялся с 22 места на 14 в турнирной таблице Лиги конференций, набрав 6 очков.

Последние матчи: После поражения в матче с кипрской «Омонией» (0:4) футболисты «Викингура» смогли одержать первую в основном этапе еврокубка. Исландцы на своём поле переиграли «Серкль Брюгге» (3:1). Затем последовала новая победа в поединке против «Бораца» (2:0).

Не сыграют: В команде травмированных и дисквалифицированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Викингур» одержал три победы, сыграл один раз вничью и один раз проиграл.

Статистика для ставок

«Ноа» выдает победную серию в чемпионате Армении из трёх матчей

«Викингур» одержал 3 победы в последних 5 матчах

«Викингур» и «Ноа» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ноа» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.93, а победа «Викингура» — в 4.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.76 и 2.13 соответственно.

Прогноз: «Ноа» после крупного поражения от «Челси» вряд ли опустит руки, так как лондонский клуб — топ-уровня. Армянский клуб имеет все шансы, чтобы одержать победу над «Викингуром» в 4 туре.

Ставка: Победа «Ноа» с коэффициентом 1.83.

Прогноз: Также можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.76.