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    Очередная коллизия «Марселя»?

    «Ланс» — «Марсель». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига 1, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Марсель»
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    Мэйсон Гринвуд
    23 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Марсель». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 23 Ноября 2024 года

    Ланс

  • Ланс
    •  Ланс 19:00 Марсель

    Марсель

  • Франция. Лига 1
    •

    «Ланс»

    Турнирное положение: «Ланс» сражается за попадание в еврокубки. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ланс» в 11 матчах настрелял всего 12 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась лишь 9 раз.

    Ланс — Марсель: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Дома она переиграла «Нант» (3:2).

    До того «Ланс» минимально уступил ПСЖ. А вот несколько ранее команда потерпела поражение от «Лилля» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Рубен Агилар, Уэс Саид — травмированы. Абдукодир Хусанов — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Состояние команды: «Ланс» до последней виктории проиграл дважды кряду. Да и оборона команды выглядит весьма монолитно.

    Поединки с «Марселем» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Ланс» добыл 3 победы при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. По своему потенциалу они просто обязаны быть первой пятерке.

    «Марсель»

    Турнирное положение: Марсельцы явно не потянут чемпионскую гонку. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

    При этом «Марсель» уже на 9 очков отстает от лидера лиги ПСЖ. А вот в свои ворота команда пропустила уже 15 раз.

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Марсельцы были биты «Осером» (1:3).

    До того команда сумела переиграть «Нант» (2:1). Да и встреча с ПСЖ завершилась досадной коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

    Не сыграют: Дерек Корнелиус — травмирован.

    Состояние команды: Марсельцы крайне нестабильны. Да и проблемы в обороне не дают команде реально включиться в чемпионскую гонку.

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    При этом «Марсель» в среднем забивает более 2 голов за матч. Причем Мэйсон Гринвуд отличился уже 8 забитыми мячами в Лиге 1.

    В кадровом плане у команды тоже все не так гладко. Да и морально-психологическая составляющая не на должном уровне.

    Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Марсельцам нужно догонять идущий вторым «Монако».

    Статистика для ставок

    • Марсельцы победили в 2 своих последних выездных поединках

    • «Марсель» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

    • «Ланс» пропускает в среднем реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Ланс» прекрасно обороняется, да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал.

    Хозяева намерены прибавить в плане реализации, к тому же соперник явно пребывает не в лучших кондициях.

    Ставка: Победа «Ланса» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25

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    «Ланс» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. Очередная коллизия «Марселя»?
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