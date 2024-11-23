23 ноября в 12-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Марсель». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ланс» — «Марсель», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» сражается за попадание в еврокубки. На данный момент команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Ланс» в 11 матчах настрелял всего 12 мячей в ворота соперников. А вот оборона команды результативно ошиблась лишь 9 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда сумела победить. Дома она переиграла «Нант» (3:2).

До того «Ланс» минимально уступил ПСЖ. А вот несколько ранее команда потерпела поражение от «Лилля» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки отличились 7 мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Рубен Агилар, Уэс Саид — травмированы. Абдукодир Хусанов — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Ланс» до последней виктории проиграл дважды кряду. Да и оборона команды выглядит весьма монолитно.

Поединки с «Марселем» для команды традиционно складываются весьма успешно. В 5 последних очных встречах «Ланс» добыл 3 победы при 2 поражениях.

Нет сомнений, что в этом матче номинальные хозяева будут максимально активно атаковать. По своему потенциалу они просто обязаны быть первой пятерке.

«Марсель»

Турнирное положение: Марсельцы явно не потянут чемпионскую гонку. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы Лиги 1.

При этом «Марсель» уже на 9 очков отстает от лидера лиги ПСЖ. А вот в свои ворота команда пропустила уже 15 раз.

Последние матчи: в своем последнем поединке команда потерпела поражение. Марсельцы были биты «Осером» (1:3).

До того команда сумела переиграть «Нант» (2:1). Да и встреча с ПСЖ завершилась досадной коллизией (0:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Марсель» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 8 пропущенных.

Не сыграют: Дерек Корнелиус — травмирован.

Состояние команды: Марсельцы крайне нестабильны. Да и проблемы в обороне не дают команде реально включиться в чемпионскую гонку.

При этом «Марсель» в среднем забивает более 2 голов за матч. Причем Мэйсон Гринвуд отличился уже 8 забитыми мячами в Лиге 1.

В кадровом плане у команды тоже все не так гладко. Да и морально-психологическая составляющая не на должном уровне.

Очевидно, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Марсельцам нужно догонять идущий вторым «Монако».

Статистика для ставок

Марсельцы победили в 2 своих последних выездных поединках

«Марсель» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

«Ланс» пропускает в среднем реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

Прогноз: «Ланс» прекрасно обороняется, да и оппонент в последних матчах явно не преуспевал.

Хозяева намерены прибавить в плане реализации, к тому же соперник явно пребывает не в лучших кондициях.

Ставка: Победа «Ланса» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мировую.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25