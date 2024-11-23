«Фулхэм» примет на своем поле «Вулверхэмптон» в матче 12-го тура английской Премьер-лиги. Встреча состоится 23 ноября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Фулхэм» — «Вулверхэмптон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Фулхэм»

Турнирное положение: «Фулхэм» по итогам 11-ти туров английской Премьер-лиги находится у зоны еврокубков на седьмой позиции.

Команда на один балл отстает от зоны еврокубков, которая начинается с пятой строчки, и зоны Лиги чемпионов (четвертое место), а также лишь по дополнительным показателям опережает сразу двух преследователей.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 11-го тура Премьер-лиги клуб на чужом поле одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0).

Этот успех оформил победную мини-серию «Дачников» в два поединка, которые пришлись на английское национальное первенство.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Не сыграют: травмирован — Саша Лукич, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Фулхэм» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это говорит о хорошей форме коллектива, что вместе с большим классом в сравнении с соперником в нынешнем сезоне, а также фактором своего поля позволяет рассчитывать на успех.

Рауль Хименес — лучший бомбардир команды в новом сезоне АПЛ с четырьмя голами.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Вулверхэмптон» после 11-ти стартовых туров английского первенства набрал только шесть баллов.

Команда занимает 19-ю позицию в зоне вылета в Чемпионшип, отставая на два очка от безопасной 17-й строчки, а также опережая последний «Саутгемптон» лишь на два балла.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 11-го тура АПЛ «Волки» в домашних стенах обыграли вышеупомянутый «Саутгемптон» (2:0).

Перед этим коллектив в предыдущем туре английской Премьер-лиги на домашнем поле довольствовался мировым исходом с «Кристал Пэлас» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Буэно, Хван Хи Чхан, Траоре, Калайджич, Москера, Энсо Гонсалес, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Вулверхэмптон» ни разу не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Данная форма говорит о неплохих шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, тогда как сама по себе турнирная ситуация требует от них цепляться за очки.

Матеус Кунья — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Фулхэма» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей «Вулверхэмптона» забивали больше 3,5 голов

в трех последних матчах «Вулверхэмптон» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фулхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.00, победа «Вулверхэмптона» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.17.

Прогноз: в восьми из девяти последних матчей гостей забивали больше 2,5 голов. При этом в восьми данных поединках забивали оба соперника.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев были реализованы оба данных сценария.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65