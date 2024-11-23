Балтика
Родина
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы на всех парах мчатся в РПЛ. После 19 туров они занимают 1 место в турнирной таблице.
При этом «Балтика» в 19 поединках первенства настреляла всего 24 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 12 раз.
Балтика — Родина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Калининградцы сумели переиграть КАМАЗ (1:0).
До того команда Андрея Талалаева одолела крепкий «Нефтехимик» (2:1). Да и поединок с хабаровчанами был выигран (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Калининградцы победили в трех своих последних поединках. Да и от 3 места команда оторвалась уже на 6 очков.
Матчи с «Родиной» для команды традиционно складываются сложно. Из четырех очных поединков «Балтика» победил и проиграла по разу.
Нет сомнений, что калининградцы намерены продолжить свой успешный сериал. Да и пора бы команде Талалаева поднатореть в плане реализации.
«Родина»
Турнирное положение: Москвичи сражаются за попадание в зону стыков. По итогам 19 туров первенства команда находится на 10 месте турнирной таблицы первого дивизиона.
Причем «Родина» не лучшим образом действует в плане реализации. В 19 матчах команда забила лишь 18 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела очередное поражение. Москвичи минимально уступили «морякам».
При этом до того команда по всем статьям переиграла «Чайку» (2:0). Да и встреча с «Уралом» завершилась сухим паритетом.
Вообще, в 5 своих последних поединках «Родина» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота столько же.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи проводят крайне нестабильный сезон. Уже вторая тренерская отставка является тому явным подтверждением.
При этом «Родина» на 7 очков отстает от искомой зоны стыков. Так что шансы на вожделенное повышение в классе не столь велики.
Москвичи не забивали в двух своих последних выездных поединках. А вот пропускает команда в среднем чуть реже гола за матч — 17 мячей.
И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Вот только «балтийцев» команда не может обыграть уже 4 года.
Статистика для ставок
- Калининградцы выиграли в 6 последних матчах первенства
- «Родина» не забивала в 2 своих последних выездных матчах
- Москвичи в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.39 и 1.55.
- 2.08Рубин — Акрон: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.80Монако — Брест: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 1.82Бавария — Аугсбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
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Прогноз: Калининградцы явно сильнее соперника, к тому же нынче выглядят весьма выгодно.
Команда Талалаева явно мотивирована сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице, и уж точно начнет встречу активно.
Ставка: Победа «Балтики» в 1 тайме за 2.37.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.39