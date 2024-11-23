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    «Балтика» начинает и выигрывает!

    «Балтика» — «Родина». Ставка (к. 2.37) и прогноз на футбол, Первая лига, 23 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Родина»
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    Виталий Лисакович
    23 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Родина». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 23 Ноября 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Родина

    Родина

  • Москва
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы на всех парах мчатся в РПЛ. После 19 туров они занимают 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Балтика» в 19 поединках первенства настреляла всего 24 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 12 раз.

    Балтика — Родина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Калининградцы сумели переиграть КАМАЗ (1:0).

    До того команда Андрея Талалаева одолела крепкий «Нефтехимик» (2:1). Да и поединок с хабаровчанами был выигран (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Калининградцы победили в трех своих последних поединках. Да и от 3 места команда оторвалась уже на 6 очков.

    Матчи с «Родиной» для команды традиционно складываются сложно. Из четырех очных поединков «Балтика» победил и проиграла по разу.

    Нет сомнений, что калининградцы намерены продолжить свой успешный сериал. Да и пора бы команде Талалаева поднатореть в плане реализации.

    «Родина»

    Турнирное положение: Москвичи сражаются за попадание в зону стыков. По итогам 19 туров первенства команда находится на 10 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

    Причем «Родина» не лучшим образом действует в плане реализации. В 19 матчах команда забила лишь 18 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела очередное поражение. Москвичи минимально уступили «морякам».

    При этом до того команда по всем статьям переиграла «Чайку» (2:0). Да и встреча с «Уралом» завершилась сухим паритетом.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Родина» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи проводят крайне нестабильный сезон. Уже вторая тренерская отставка является тому явным подтверждением.

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    При этом «Родина» на 7 очков отстает от искомой зоны стыков. Так что шансы на вожделенное повышение в классе не столь велики.

    Москвичи не забивали в двух своих последних выездных поединках. А вот пропускает команда в среднем чуть реже гола за матч — 17 мячей.

    И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Вот только «балтийцев» команда не может обыграть уже 4 года.

    Статистика для ставок

    • Калининградцы выиграли в 6 последних матчах первенства

    • «Родина» не забивала в 2 своих последних выездных матчах

    • Москвичи в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.39 и 1.55.

    Прогноз: Калининградцы явно сильнее соперника, к тому же нынче выглядят весьма выгодно.

    Команда Талалаева явно мотивирована сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице, и уж точно начнет встречу активно.

    Ставка: Победа «Балтики» в 1 тайме за 2.37.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.39

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    «Балтика» — «Родина»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 23.11.2024. Прогнозы на футбол. «Балтика» начинает и выигрывает!
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