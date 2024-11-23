23 ноября в 20-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Балтика» и «Родина». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Родина», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы на всех парах мчатся в РПЛ. После 19 туров они занимают 1 место в турнирной таблице.

При этом «Балтика» в 19 поединках первенства настреляла всего 24 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой лишь 12 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Калининградцы сумели переиграть КАМАЗ (1:0).

До того команда Андрея Талалаева одолела крепкий «Нефтехимик» (2:1). Да и поединок с хабаровчанами был выигран (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» добыла 4 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Калининградцы победили в трех своих последних поединках. Да и от 3 места команда оторвалась уже на 6 очков.

Матчи с «Родиной» для команды традиционно складываются сложно. Из четырех очных поединков «Балтика» победил и проиграла по разу.

Нет сомнений, что калининградцы намерены продолжить свой успешный сериал. Да и пора бы команде Талалаева поднатореть в плане реализации.

«Родина»

Турнирное положение: Москвичи сражаются за попадание в зону стыков. По итогам 19 туров первенства команда находится на 10 месте турнирной таблицы первого дивизиона.

Причем «Родина» не лучшим образом действует в плане реализации. В 19 матчах команда забила лишь 18 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела очередное поражение. Москвичи минимально уступили «морякам».

При этом до того команда по всем статьям переиграла «Чайку» (2:0). Да и встреча с «Уралом» завершилась сухим паритетом.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Родина» выиграла 1 раз. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота столько же.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи проводят крайне нестабильный сезон. Уже вторая тренерская отставка является тому явным подтверждением.

При этом «Родина» на 7 очков отстает от искомой зоны стыков. Так что шансы на вожделенное повышение в классе не столь велики.

Москвичи не забивали в двух своих последних выездных поединках. А вот пропускает команда в среднем чуть реже гола за матч — 17 мячей.

И уж точно номинальные гости намерены зацепиться за очки. Вот только «балтийцев» команда не может обыграть уже 4 года.

Статистика для ставок

Калининградцы выиграли в 6 последних матчах первенства

«Родина» не забивала в 2 своих последних выездных матчах

Москвичи в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.74. Ничья оценена в 3.44, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 2.39 и 1.55.

Прогноз: Калининградцы явно сильнее соперника, к тому же нынче выглядят весьма выгодно.

Команда Талалаева явно мотивирована сохранить за собой первую строчку в турнирной таблице, и уж точно начнет встречу активно.

Ставка: Победа «Балтики» в 1 тайме за 2.37.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.39