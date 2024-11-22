Васко да Гама
Интернасьонал
«Васко да Гама»
Турнирное положение: «Васко да Гама» находится на 9-м месте в таблице. У команды 43 очка по итогам 33-х матчей. Клуб одержал 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.
Последние матчи: «Васко да Гама» в текущем месяце потерпел два поражения. Еще не набрано ни одного очка.
Ранее «Васко да Гама» уступил «Ботафого» и «Форталезе». Обе встречи были проиграны со счетом 0:3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Васко да Гама» сейчас не решает каких-то турнирных задач. В Кубок Либертадорес клуб точно не попадет. Понижение в классе команде также не грозит.
«Васко да Гама» хорошо играет в родных стенах. Беспроигрышная домашняя серия клуба составляет четыре матча.
Последний раз «Васко да Гама» на своем поле уступал «Палмейрасу». Это произошло 22 сентября.
«Интернасьонал»
Турнирное положение: «Интернасьонал» располагается на 5-м месте в таблице. У команды 59 набранных очков. «Интернасьонал» выиграл 16 матчей, 11 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.
Последние матчи: «Интернасьонал» в ноябре порадовал поклонников двумя победами. Клуб смог набрать 6 очков.
Ранее «Интернасьонал» встречался с «Крисиумой» и «Флуминенсе». Оба матча были выиграны со счетом 2:0.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Интернасьонал» отстает от топ-3 на четыре очка. Команда в нынешнем сезоне поборется за медали. В ноябре «Интернасьонал» набрал отличный ход.
«Интернасьонал» в последних пяти гостевых матчах победил один раз. 27 октября команда на выезде встречалась с «Атлетико-МГ» и одолела соперника со счетом 3:1.
Последний раз клубы играли друг с другом 8 июля. Тогда «Интернасьонал» дома уступил «Васко да Гаме» со счетом 1:2.
Статистика для ставок
- «Васко да Гама» в текущем месяце потерпел два поражения
- «Интернасьонал» в последних пяти гостевых матчах победил один раз
- 8 июля «Интернасьонал» дома уступил «Васко да Гаме» со счетом 1:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.62.
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Прогноз: «Интернасьонал» надеется подтянуться к топ-3. Команде по силам завоевать три очка на чужом поле.
Ставка: Победа «Интернасьонала» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке клубы наколотят минимум три гола.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.20