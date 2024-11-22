22 ноября в 34-м туре чемпионата Бразилии сыграют «Васко да Гама» и «Интернасьонал». Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Интернасьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Васко да Гама»

Турнирное положение: «Васко да Гама» находится на 9-м месте в таблице. У команды 43 очка по итогам 33-х матчей. Клуб одержал 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.

Последние матчи: «Васко да Гама» в текущем месяце потерпел два поражения. Еще не набрано ни одного очка.

Ранее «Васко да Гама» уступил «Ботафого» и «Форталезе». Обе встречи были проиграны со счетом 0:3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Васко да Гама» сейчас не решает каких-то турнирных задач. В Кубок Либертадорес клуб точно не попадет. Понижение в классе команде также не грозит.

«Васко да Гама» хорошо играет в родных стенах. Беспроигрышная домашняя серия клуба составляет четыре матча.

Последний раз «Васко да Гама» на своем поле уступал «Палмейрасу». Это произошло 22 сентября.

«Интернасьонал»

Турнирное положение: «Интернасьонал» располагается на 5-м месте в таблице. У команды 59 набранных очков. «Интернасьонал» выиграл 16 матчей, 11 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Последние матчи: «Интернасьонал» в ноябре порадовал поклонников двумя победами. Клуб смог набрать 6 очков.

Ранее «Интернасьонал» встречался с «Крисиумой» и «Флуминенсе». Оба матча были выиграны со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Интернасьонал» отстает от топ-3 на четыре очка. Команда в нынешнем сезоне поборется за медали. В ноябре «Интернасьонал» набрал отличный ход.

«Интернасьонал» в последних пяти гостевых матчах победил один раз. 27 октября команда на выезде встречалась с «Атлетико-МГ» и одолела соперника со счетом 3:1.

Последний раз клубы играли друг с другом 8 июля. Тогда «Интернасьонал» дома уступил «Васко да Гаме» со счетом 1:2.

Статистика для ставок

«Васко да Гама» в текущем месяце потерпел два поражения

«Интернасьонал» в последних пяти гостевых матчах победил один раз

8 июля «Интернасьонал» дома уступил «Васко да Гаме» со счетом 1:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.62.

Прогноз: «Интернасьонал» надеется подтянуться к топ-3. Команде по силам завоевать три очка на чужом поле.

Ставка: Победа «Интернасьонала» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке клубы наколотят минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.20