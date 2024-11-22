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    «Интернасьонал» выиграет в гостях?

    «Васко да Гама» — «Интернасьонал». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 22 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Васко да Гама» — «Интернасьонал»
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    Пабло Вегетти
    22 ноября в 34-м туре чемпионата Бразилии сыграют «Васко да Гама» и «Интернасьонал». Начало встречи — в 02:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Васко да Гама» — «Интернасьонал», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Ноября 2024 года

    Васко да Гама

  • Бразилия. Серия А
    •  Васко да Гама 02:00 Интернасьонал

    Интернасьонал

  • Бразилия. Серия А
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    «Васко да Гама»

    Турнирное положение: «Васко да Гама» находится на 9-м месте в таблице. У команды 43 очка по итогам 33-х матчей. Клуб одержал 12 побед, 7 раз сыграл вничью и потерпел 14 поражений.

    Последние матчи: «Васко да Гама» в текущем месяце потерпел два поражения. Еще не набрано ни одного очка.

    Ранее «Васко да Гама» уступил «Ботафого» и «Форталезе». Обе встречи были проиграны со счетом 0:3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Васко да Гама» сейчас не решает каких-то турнирных задач. В Кубок Либертадорес клуб точно не попадет. Понижение в классе команде также не грозит.

    «Васко да Гама» хорошо играет в родных стенах. Беспроигрышная домашняя серия клуба составляет четыре матча.

    Последний раз «Васко да Гама» на своем поле уступал «Палмейрасу». Это произошло 22 сентября.

    «Интернасьонал»

    Турнирное положение: «Интернасьонал» располагается на 5-м месте в таблице. У команды 59 набранных очков. «Интернасьонал» выиграл 16 матчей, 11 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

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    • Последние матчи: «Интернасьонал» в ноябре порадовал поклонников двумя победами. Клуб смог набрать 6 очков.

    Ранее «Интернасьонал» встречался с «Крисиумой» и «Флуминенсе». Оба матча были выиграны со счетом 2:0.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Интернасьонал» отстает от топ-3 на четыре очка. Команда в нынешнем сезоне поборется за медали. В ноябре «Интернасьонал» набрал отличный ход.

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    «Интернасьонал» в последних пяти гостевых матчах победил один раз. 27 октября команда на выезде встречалась с «Атлетико-МГ» и одолела соперника со счетом 3:1.

    Последний раз клубы играли друг с другом 8 июля. Тогда «Интернасьонал» дома уступил «Васко да Гаме» со счетом 1:2.

    Статистика для ставок

    • «Васко да Гама» в текущем месяце потерпел два поражения

    • «Интернасьонал» в последних пяти гостевых матчах победил один раз

    • 8 июля «Интернасьонал» дома уступил «Васко да Гаме» со счетом 1:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.20 и 1.62.

    Прогноз: «Интернасьонал» надеется подтянуться к топ-3. Команде по силам завоевать три очка на чужом поле.

    Ставка: Победа «Интернасьонала» за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке клубы наколотят минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.20

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    «Васко да Гама» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на футбол. «Интернасьонал» выиграет в гостях?
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