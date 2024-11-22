22 ноября в 16-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Плимут» и «Уотфорд». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Плимут» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Плимут»

Турнирное положение: «Плимут» по итогам 15-ти туров английского Чемпионшипа находится на 18-й позиции в нижней половине таблицы.

Команда лишь на один балл опережает зону вылета, которая начинается с 22-й строчки, а также на девять пунктов отстает от зоны плей-офф за выход в АПЛ.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле сыграл вничью с «Дерби Каунти» (1:1).

Перед этим «Пилигримы» смогли одержать победу, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах смогли одолеть другой коллектив с юга — «Портсмут» (1:0).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Сиссоко, Гибсон, Гэллоуэй, Азар, Эдвардс, Тиджани, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Плимут» не проиграл при двух ничьих и одной победе.

Это говорит о неплохой, как для участника борьбы за выживание форме, что даже против соперника, в пользу которого говорит преимущество в классе, у гостей есть добротные шансы хотя бы на ничью.

Ибраим Сиссоко и Морган Уиттакер — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе текущего сезона с тремя голами.

«Уотфорд»

Турнирное положение: «Уотфорд» после 15-ти стартовых туров английского Чемпионшипа набрал 25 баллов и находится в зоне плей-офф за выход в АПЛ.

Команда занимает шестую позицию, отставая на шесть очков от зоны прямого выход в элитный дивизион (1-2 места), а также на один пункт опережая седьмую строчку, которое уже вне зоны плей-офф.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал победу над «Оксфорд Юнайтед» (1:0).

Перед этим предыдущем туре английского первенства «Шершни» потерпели поражение, проиграв с минимальным результатом на выезде «Суонси» (0:1).

Не сыграют: травмированы — Огбонна, Деле-Баширу, Нгакия, дисквалифицирован — Эбоселе.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Уотфорд» выиграл четыре раз при лишь одном поражении.

Это говорит о неплохой форме гостей, что вместе с преимуществом в классе позволяет им рассчитывать на очередные три очка, пусть даже и на чужом поле против непростого соперника.

Вакун Байо — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с шестью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Плимута» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Уотфорда» забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Уотфорд» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Уотфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.60, победа «Плимута» — в 3.15.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их предыдущем выездном поединке.

Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Плимута».

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35