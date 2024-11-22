ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаВремя перемен в «Ман Сити». Будущее Гвардиолы, перестройка состава и текучка руководителей Факундо БуонаноттеАндрей Сантос, Тавариш, Буонанотте и еще пять игроков, которым помогла смена клуба Петр ЯнПетр Ян встретится с Фигередо, Оздемир против Олберга. Анонс карда UFC Macau
    Все новости спорта

    Останется ли «Уотфорд» в топ-6 Чемпионшипа?

    «Плимут» — «Уотфорд». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, английский Чемпионшип, 22 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Плимут Аргайл Прогнозы на Уотфорд
    Прогноз и ставки на «Плимут» — «Уотфорд»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вакун Байо
    22 ноября в 16-м туре второго дивизиона Англии (Чемпионшипа) по футболу сыграют «Плимут» и «Уотфорд». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Плимут» — «Уотфорд», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Ноября 2024 года

    Плимут Аргайл

  • Англия. Чемпионшип
    •  Плимут Аргайл 23:00 Уотфорд

    Уотфорд

  • Уотфорд
    •

    «Плимут»

    Турнирное положение: «Плимут» по итогам 15-ти туров английского Чемпионшипа находится на 18-й позиции в нижней половине таблицы.

    Команда лишь на один балл опережает зону вылета, которая начинается с 22-й строчки, а также на девять пунктов отстает от зоны плей-офф за выход в АПЛ.

    Плимут Аргайл — Уотфорд: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура Чемпионшипа клуб на чужом поле сыграл вничью с «Дерби Каунти» (1:1).

    Перед этим «Пилигримы» смогли одержать победу, когда в рамках предыдущего тура в домашних стенах смогли одолеть другой коллектив с юга — «Портсмут» (1:0).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Сиссоко, Гибсон, Гэллоуэй, Азар, Эдвардс, Тиджани, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Плимут» не проиграл при двух ничьих и одной победе.

    Это говорит о неплохой, как для участника борьбы за выживание форме, что даже против соперника, в пользу которого говорит преимущество в классе, у гостей есть добротные шансы хотя бы на ничью.

    Ибраим Сиссоко и Морган Уиттакер — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе текущего сезона с тремя голами.

    «Уотфорд»

    Турнирное положение: «Уотфорд» после 15-ти стартовых туров английского Чемпионшипа набрал 25 баллов и находится в зоне плей-офф за выход в АПЛ.

    Команда занимает шестую позицию, отставая на шесть очков от зоны прямого выход в элитный дивизион (1-2 места), а также на один пункт опережая седьмую строчку, которое уже вне зоны плей-офф.

  • Трансферный дайджест. 12-18 ноября
  • Неймар и Кьеза вернутся на родину, борьба за Дэвида, Гризманн в раздумьях
  • 18/11/2024

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 15-го тура Чемпионшипа клуб на своем поле одержал победу над «Оксфорд Юнайтед» (1:0).

    Перед этим предыдущем туре английского первенства «Шершни» потерпели поражение, проиграв с минимальным результатом на выезде «Суонси» (0:1).

    Не сыграют: травмированы — Огбонна, Деле-Баширу, Нгакия, дисквалифицирован — Эбоселе.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Уотфорд» выиграл четыре раз при лишь одном поражении.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Это говорит о неплохой форме гостей, что вместе с преимуществом в классе позволяет им рассчитывать на очередные три очка, пусть даже и на чужом поле против непростого соперника.

    Вакун Байо — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Плимута» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Уотфорда» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Уотфорд» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Уотфорд» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.20. Ничья — в 3.60, победа «Плимута» — в 3.15.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.67 и 2.20.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их предыдущем выездном поединке.

    Вместе с тем, в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь так было в четырех из шести последних матчей «Плимута».

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.35

    Ещё прогнозы на спорт
    1.96
  • Прогноз на матч Чорич — Прижмич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Реберг — Нарди
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Фоньини — Гулин
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рамос — Ноймайер
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Кыргызалтын — Алдиер
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Пахтакор — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Автомобилист — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лада — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  5.10
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Брагантино — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Йове-Эспаньол — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Васко да Гама — Интернасьонал
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Плимут» — «Уотфорд»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.11.2024. Прогнозы на футбол. Останется ли «Уотфорд» в топ-6 Чемпионшипа?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры