ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Колосков«Возвращения в мировой футбол ждать еще пару лет». Вячеслав Колосков — о задачах сборной России, матче с Сирией и провале Черчесова в Лиге Наций Майк Тайсон и Джейк ПолРинг ради денег и хайпа. Тайсон ожидаемо проиграл Полу, зато неплохо заработал «Рома»Загнанный зверь. «Рома» отчаянно пытается выбраться из зоны турбулентности
  • 10:31
    • Овечкин стал первой звездой дня НХЛ
  • 00:40
    • Италия обыграла Францию, Израиль вырвал победу у Бельгии в Лиге наций
  • 22:06
    • Синнер выиграл Итоговый турнир-2024
    Все новости спорта

    Турция оступится в Черногории?

    Черногория — Турция. Ставка (к. 3.65) и прогноз на футбол, Лига наций, 19 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Черногории Прогнозы на сборную Турции Прогнозы на Футбол Турции Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Черногория — Турция
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    сборная Турции
    19 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Черногория и Турция. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Черногория — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. B4 19 Ноября 2024 года

    Черногория

  • Подгорица
    •  Черногория 22:45 Турция

    Турция

  • Анкара
    •

    Черногория

    Турнирное положение: черногорская национальная команда является явным аутсайдером своей групы.

    Черногорцы проиграли все пять матчей, не набрали ни одного очка и идут последними в своей группе.

    Черногория — Турция: коэффициенты букмекеров

    Главная команда Черногории смогла забить лишь один мяч, а в свои ворота пропустила целых восемь.

    Последние матчи: в ноябре «храбрые соколы» уже успели проиграть Исландии (0:2).

    В октябре Черногория проиграла Уэльсу (0:1) и Турции (0:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    В сентября сборная Черногории также уступила Уэльсу (1:2) и Исландии (0:2).

    Не сыграют: дисквалифицирован Ристо Радунович.

    Состояние команды: подопечные Роберта Просинечки выступают крайне плохо в это Лиге наций. Они крупно никому не проигрывают, но результата добиться не могут.

    Пока что игра у команды не поставлена, поэтому она заслуженно опустится в Лигу С.

    Турция

    Турнирное положение: турецкая сборная является главным фаворитом своей группы.

    «Лунные звезды» смогли набрать 11 очков и идут первыми в турнирной таблице.

  • Сборная Нидерландов, Дортмунд или возвращение в «Аякс». Где продолжит карьеру Тен Хаг?
  • Шесть следующих карьерных ходов голландца после увольнения из «Манчестер Юнайтед»
  • 16/11/2024

    • Турки забили за пять игр восемь мячей, а пропустили всего три.

    Последние матчи: в ноябре Турция уже успела поделить очки с Уэльсом (0:0).

    До этого же подопечные Винченцо Монтеллы переиграли Исландию (4:2) и Черногорию (1:0).

    Перед этим сборная Турции одолела Исландию (3:1), но сыграла вничью с Уэльсом (0:0).

    Не сыграют: дисквалифицирован Абдулкерим Бардакчи.

    Состояние команды: Турции желательно побеждать в этой игре, чтобы ни от кого не зависеть, быть точно первой и подняться в Лигу А.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Турецкая «националка» действительно является сильнейшей в этой группе и должна становиться первой.

    Статистика для ставок

    • Турция не проигрывает на протяжении 5 матчей

    • Черногория проиграла 7 последних матчей

    • 11 октября Турция победила Черногорию со счетом 1:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.53. Ничья — в 4.40, победа Черногории — в 5.90.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.

    Прогноз: Черногория в этом турнире почти не забивает, поэтому не сможет этого сделать и сейчас.

    Ставка: Черногория не забьет за 2.30.

    Прогноз: также думается, что в первом тайме может быть равная борьба и он вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья после первого тайма за 2.45.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Малави — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сан-Кристован — Россия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Автомобилист — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Маэстрелли — Эрбер
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  2.76
  • Прогноз на матч Нигерия — Руанда
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Судан — Ангола
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Гана — Нигер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливия — Бенин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сапата-Миральес — Ритшар
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.65
  • Прогноз на матч Тунис — Гамбия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Марокко — Лесото
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Черногория — Турция: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 19.11.2024. Прогнозы на футбол. Турция оступится в Черногории?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры