19 ноября в Лиге наций по футболу сыграют Черногория и Турция. Начало встречи — 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч Черногория — Турция, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Черногория

Турнирное положение: черногорская национальная команда является явным аутсайдером своей групы.

Черногорцы проиграли все пять матчей, не набрали ни одного очка и идут последними в своей группе.

Главная команда Черногории смогла забить лишь один мяч, а в свои ворота пропустила целых восемь.

Последние матчи: в ноябре «храбрые соколы» уже успели проиграть Исландии (0:2).

В октябре Черногория проиграла Уэльсу (0:1) и Турции (0:1).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

В сентября сборная Черногории также уступила Уэльсу (1:2) и Исландии (0:2).

Не сыграют: дисквалифицирован Ристо Радунович.

Состояние команды: подопечные Роберта Просинечки выступают крайне плохо в это Лиге наций. Они крупно никому не проигрывают, но результата добиться не могут.

Пока что игра у команды не поставлена, поэтому она заслуженно опустится в Лигу С.

Турция

Турнирное положение: турецкая сборная является главным фаворитом своей группы.

«Лунные звезды» смогли набрать 11 очков и идут первыми в турнирной таблице.

Турки забили за пять игр восемь мячей, а пропустили всего три.

Последние матчи: в ноябре Турция уже успела поделить очки с Уэльсом (0:0).

До этого же подопечные Винченцо Монтеллы переиграли Исландию (4:2) и Черногорию (1:0).

Перед этим сборная Турции одолела Исландию (3:1), но сыграла вничью с Уэльсом (0:0).

Не сыграют: дисквалифицирован Абдулкерим Бардакчи.

Состояние команды: Турции желательно побеждать в этой игре, чтобы ни от кого не зависеть, быть точно первой и подняться в Лигу А.

Турецкая «националка» действительно является сильнейшей в этой группе и должна становиться первой.

Статистика для ставок

Турция не проигрывает на протяжении 5 матчей

Черногория проиграла 7 последних матчей

11 октября Турция победила Черногорию со счетом 1:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.53. Ничья — в 4.40, победа Черногории — в 5.90.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.

Прогноз: Черногория в этом турнире почти не забивает, поэтому не сможет этого сделать и сейчас.

Ставка: Черногория не забьет за 2.30.

Прогноз: также думается, что в первом тайме может быть равная борьба и он вполне может завершиться вничью.

Ставка: ничья после первого тайма за 2.45.