Черногория
Турция
Черногория
Турнирное положение: черногорская национальная команда является явным аутсайдером своей групы.
Черногорцы проиграли все пять матчей, не набрали ни одного очка и идут последними в своей группе.
Черногория — Турция: коэффициенты букмекеров
Главная команда Черногории смогла забить лишь один мяч, а в свои ворота пропустила целых восемь.
Последние матчи: в ноябре «храбрые соколы» уже успели проиграть Исландии (0:2).
В октябре Черногория проиграла Уэльсу (0:1) и Турции (0:1).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
В сентября сборная Черногории также уступила Уэльсу (1:2) и Исландии (0:2).
Не сыграют: дисквалифицирован Ристо Радунович.
Состояние команды: подопечные Роберта Просинечки выступают крайне плохо в это Лиге наций. Они крупно никому не проигрывают, но результата добиться не могут.
Пока что игра у команды не поставлена, поэтому она заслуженно опустится в Лигу С.
Турция
Турнирное положение: турецкая сборная является главным фаворитом своей группы.
«Лунные звезды» смогли набрать 11 очков и идут первыми в турнирной таблице.
Турки забили за пять игр восемь мячей, а пропустили всего три.
Последние матчи: в ноябре Турция уже успела поделить очки с Уэльсом (0:0).
До этого же подопечные Винченцо Монтеллы переиграли Исландию (4:2) и Черногорию (1:0).
Перед этим сборная Турции одолела Исландию (3:1), но сыграла вничью с Уэльсом (0:0).
Не сыграют: дисквалифицирован Абдулкерим Бардакчи.
Состояние команды: Турции желательно побеждать в этой игре, чтобы ни от кого не зависеть, быть точно первой и подняться в Лигу А.
Турецкая «националка» действительно является сильнейшей в этой группе и должна становиться первой.
Статистика для ставок
- Турция не проигрывает на протяжении 5 матчей
- Черногория проиграла 7 последних матчей
- 11 октября Турция победила Черногорию со счетом 1:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Турция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается в 1.53. Ничья — в 4.40, победа Черногории — в 5.90.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.70 и 2.17 соответственно.
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Прогноз: Черногория в этом турнире почти не забивает, поэтому не сможет этого сделать и сейчас.
Ставка: Черногория не забьет за 2.30.
Прогноз: также думается, что в первом тайме может быть равная борьба и он вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья после первого тайма за 2.45.