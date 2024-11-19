19 ноября в 6-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Кыргызстан и Иран. Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч Кыргызстан — Иран, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Кыргызстан

Турнирное положение: Киргизы нынешний отбор проводят не столь ярко. На данный момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы азиатской отборочной группы.

При этом Кыргызстан в 5 турах квалификации разжился всего 3 очками. А вот забила команда всего 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела неудачно. Киргизы разгромно уступили ОАЭ (0:3).

А вот до того Кыргызстан смог обыграть КНДР (1:0). Да и чуть раньше команда не смогла ничего поделать с Катаром (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. При этом ее игроки отличились 4 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Киргизы крайне слабо обороняются. В среднем команда пропускает 2 гола за матч.

Матчи против Ирана для команды исторически складываются неудачно. Из пяти очных поединков Кыргызстан проиграл все 5.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально сконцентрированы на обороне своих ворот. Да и вообще, у команды явные проблемы в плане организации игры.

Иран

Турнирное положение: Иранцы нынешний отбор проводят весьма уверенно. На текущий момент команда находится на 1 строчке турнирной таблицы.

Причем Иран в 5 матчах группы набрал 13 зачетных баллов. При этом команда выглядит явно сильнее всех в своем секстете.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда добыла три зачетных балла. Иранцы переиграли КНДР (3:2).

До того команда нанесла поражение Катару (4:1). А вот поединок с Узбекистаном завершился сухим паритетом (0:0).

Вообще же, Иран в 5 своих последних матчах победил 4 раза. Забила в них команда 9 мячей при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не особо преуспевает в плане реализации. Зато пропускают иранцы в среднем реже гола за матч.

При этом Иран на 3 очка опережает узбеков. Да и отрыв от 3 места нынче весьма комфортный — 6 зачетных баллов.

Наверняка команда постарается оторваться от преследователей на еще более приличное расстояние. Лидеры команды на месте, да и соперник переживает непростой период.

Нет сомнений, что гости будет максимально агрессивны в атаке. Тем паче, оборона соперника частенько дает сбои.

Статистика для ставок

Кыргызстан имеет худшую атаку в группе — 4 гола

Иранцы в среднем пропускают реже гола за матч

Кыргызстан уступил Ирану во всех 5 очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Иран — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.57 и 2.35.

Прогноз: Иран выглядит в разы монолитнее соперника, и явно будет активно атаковать.

Киргизы имеют явные проблемы в обороне, да и вообще, не блещут в текущей квалификации.

Ставка: Фора Ирана -2.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.38