В 5-м туре групповой стадии Лиги наций в дивизионе Д сборная Андорры на своем поле примет национальную команду Молдавии. поединок состоится 16 ноября и начнется в 20:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Андорра — Молдова, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Андорры

Турнирное положение: После двух сыгранных матчей в этом групповом стадии Лиги наций сборная Андорры очков в своем активе не имеет и идет последней.

Команда из карликовой страны проиграла обе проведенные встречи с общим счетом 0:3.

Последние матчи: «Почтальоны» сперва в данном соревновании уступили на своем поле со счетом 0:1 сборной Мальте, а затем на выезде проиграли предстоящему оппоненту 0:2. В своей же последней проведенной встречи они дома обыграли в товарняка Сан-Марино 2:0, прервав тем самым 20-матчевую серию без выигрышей.

Не сыграют: Значимых проблем с составом у команды нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Андорры смогла выйти победителем из своей последней проведенной игры, обыграв на своем поле очень скромную команду Сан-Марино 2:0. И этой победой она прервала свою 20-матчевую серию без выигрышей, где четыре раза сыграла вничью и 16 поединков проиграла. И в 15 матчах этого периода андоррцы не смогли забить.

Молдавия

Турнирное положение: С шестью набранными очками сборная Молдавии в текущем розыгрыше Лиги наций идет первой в своей группе, опережая по разнице мячей Мальту.

В трех проведенных поединках молдаване смогли дважды выиграть и раз уступили, разница мячей составляет 4:1.

Последние матчи: В этом соревновании «трехцветные» обменялись домашними викториями со сборной Мальты (2:0 и 0:1), а также обыграли на своем поле предстоящего оппонента со счетом 2:0, забив ему по голу в каждом из таймов.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Сборная Молдавии в отрезке восьми своих предыдущих встреч с учетом всех турниров проиграла только дважды, и раз за это время в официальной игре. В остальных же шести поединках данного периода она еще раз сыграла вничью и отпраздновала пять викторий. Причем четыре из них были без пропущенных мячей. И отметим еще то, что четыре предыдущие матча с участим молдаван завершились на ТМ 2,5.

Статистика для ставок

Между собой эти сборные провели девять игр, шесть из которых выиграли молдаване и раз победили андоррцы

И пять из шести предыдущих очных противостояний данных команд завершились на ТМ 2,5

На поле Андорры Молдавия выиграл трижды при одной ничей и одном фиаско

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Молдавии — 2.00, победа Андорры — 4.50, ничья — 3.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 3.10 и 1.36 соответственно.

Прогноз: Турнирная ситуация обязывает Молдавию играть в этом матче только на победу. В общем, прогнозируем ,что гости смогут победить, ведь они вполне успешно играют против Андорры.

Рекомендуемая ставка: победа Молдавии со счетом 1:0 за 5.00.

Прогноз: Однако ожидаем, что Молдавия будет иметь трудности в этим соперником и наверняка ее победа будут непростой и все может решить один забитый мяч.

Ставка: победа Молдавии со счетом 1:0 5.00.