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    Нигер — Судан. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, Кубок африканских наций, 14 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Нигер — Судан
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    Сборная Нигера
    14 ноября в 5-м туре третьего этапа квалификации на Кубок африканских наций по футболу сыграют Нигер и Судан. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нигер — Судан, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Африки. Квалификация 14 Ноября 2024 года

    Нигер

  • Ниамей
    •  Нигер 19:00 Судан

    Судан

  • Хартум
    •

    Нигер

    Турнирное положение: Нигер нынешний отбор уже провалил. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Нигер в 4 турах квалификации разжился всего одним баллом. А вот забила команда всего лишь 1 раз.

    Нигер — Судан: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Поединок с Анголой завершился минимальной коллизией (0:1).

    А вот до того Нигер уступил той же Анголе (0:2). А вот чуть раньше команда подписала мировую с Ганой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила трижды. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Кубок Африки

    Состояние команды: Нигер крайне слаб в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 1 мяч.

    Матчи с суданцами для команды традиционно складываются неудачно. В 4 очных поединках Нигер выиграл 1 раз при 2 поражениях.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться финишировать хотя бы третьими. Да и соперник забивает с огромнейшей натугой.

    Судан

    Турнирное положение: Суданцы нынешний отбор проводят весьма прилично. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем Судан в 4 матчах группы набрала 7 зачетных баллов. При этом команда забила всего лишь 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 2.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда минимально уступила Танзании. Причем в серии пенальти соперник также оказался удачливее.

    До того команда минимально переиграла ту же Танзанию. А вот поединок с Ганой завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще же, Судан в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают суданцы в среднем реже гола за матч.

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    При этом Судан весьма близок к попаданию в финальную часть Кубка африканских наций. Для этого в этой встрече им хватит и ничьей.

    Наверняка команда в этой встрече не будет особо рисковать. Суданцы вполне способны преуспеть в игре вторым номером.

    Суданцы обыгрывали Нигер в 2 последних очных поединках. Причем в этих встречах ворота команды остались сухими.

    Статистика для ставок

    • Нигер забил всего 1 мяч в 4 поединках квалификации

    • Судан обыграл Нигер в 2 последних очных поединках

    • Нигер уступил в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Судан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.82.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.

    Прогноз: Судан выглядит монолитнее соперника, и явно быстро постарается застолбить за собой попадание в финальную часть.

    Нигер имеет серьезные проблемы с реализацией, к тому же исторически неудачно играет с суданцами.

    Ставка: Победа Судана в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.63

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    Нигер — Судан: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Нигеру сразу несдобровать?
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