Нигер
Судан
Нигер
Турнирное положение: Нигер нынешний отбор уже провалил. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своей группы.
При этом Нигер в 4 турах квалификации разжился всего одним баллом. А вот забила команда всего лишь 1 раз.
Нигер — Судан: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем последнем поединке команда проиграла. Поединок с Анголой завершился минимальной коллизией (0:1).
А вот до того Нигер уступил той же Анголе (0:2). А вот чуть раньше команда подписала мировую с Ганой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда уступила трижды. При этом ее игроки отличились 2 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Кубок Африки
Состояние команды: Нигер крайне слаб в плане реализации. В 4 поединках отбора команда забила 1 мяч.
Матчи с суданцами для команды традиционно складываются неудачно. В 4 очных поединках Нигер выиграл 1 раз при 2 поражениях.
Очевидно, что номинальные хозяева будут стараться финишировать хотя бы третьими. Да и соперник забивает с огромнейшей натугой.
Судан
Турнирное положение: Суданцы нынешний отбор проводят весьма прилично. На текущий момент команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем Судан в 4 матчах группы набрала 7 зачетных баллов. При этом команда забила всего лишь 4 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 2.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда минимально уступила Танзании. Причем в серии пенальти соперник также оказался удачливее.
До того команда минимально переиграла ту же Танзанию. А вот поединок с Ганой завершился уверенной победой (2:0).
Вообще же, Судан в 5 своих последних матчах победил 2 раза. Забила в них команда 4 мяча при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда явно не преуспевает в плане реализации. Зато пропускают суданцы в среднем реже гола за матч.
При этом Судан весьма близок к попаданию в финальную часть Кубка африканских наций. Для этого в этой встрече им хватит и ничьей.
Наверняка команда в этой встрече не будет особо рисковать. Суданцы вполне способны преуспеть в игре вторым номером.
Суданцы обыгрывали Нигер в 2 последних очных поединках. Причем в этих встречах ворота команды остались сухими.
Статистика для ставок
- Нигер забил всего 1 мяч в 4 поединках квалификации
- Судан обыграл Нигер в 2 последних очных поединках
- Нигер уступил в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Судан — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.66. Ничья оценена в 3.64, а победа оппонента — в скромные 5.82.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.63 и 1.50.
- 2.50Спартак (легенды) — Динамо (легенды): прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.18Казахстан — Австрия: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.45Бельгия — Италия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Судан выглядит монолитнее соперника, и явно быстро постарается застолбить за собой попадание в финальную часть.
Нигер имеет серьезные проблемы с реализацией, к тому же исторически неудачно играет с суданцами.
Ставка: Победа Судана в 1 тайме за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.63