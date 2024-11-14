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    Кто победит в борьбе за выход на ЧМ-2026?

    Ирак — Иордания. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, отбор на ЧМ-2026, 14 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Ирака Прогнозы на Сборная Иордании
    Прогноз и ставки на Ирак — Иордания
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    Язан аль-Наймат
    14 октября в матче четвертого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Ирак и Иордания. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч Ирак — Иордания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Ирак

    Турнирное положение: Ирак после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрал семь очков.

    Ирак занимает третью позицию в группе вне зоны выхода в следующий раунд, отставая от лидера Южной Кореи на три очка, а также от нынешнего соперника по дополнительным показателям.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на чужом поле проиграла Южной Корее (2:3).

    Перед этим в третьем туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах также одержал победу над Палестиной с результатом 1:0.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Ирак проиграл лишь раз при шести победах и одной ничьей.

    Это означает, что у хозяев неплохие шансы на успех, что вместе с преимуществом в классе, а также фактором своего поля позволяет им рассчитывать на выигрыш.

    Аймен Хуссейн — лучший бомбардир команды отборе на мундиаль-2026 с тремя голами.

    Иордания

    Турнирное положение: Иордания после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира набрал только семь баллов.

    Иордания занимает вторую, проходную в финальную часть позицию в группе, отставая на три очка от лидера Южной Кореи и опережая по дополнительным показателям нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на своем поле разгромила Оман (4:0).

    Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 в домашних стенах проиграла Южной Корее (0:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Иордания проиграла лишь раз при семи победах и двух ничьих.

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    Такая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, не говоря уже о ничьей, правда, на чужом поле против прямого конкурента добиться любого из данных результатов будет непросто.

    Язан аль-Наймат — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в шести из восьми последних матчей Ирак выиграл

    • в семи из восьми последних матчей Иордания выиграла

    • в трех из пяти последних матчей Иордании забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Ирак — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.15, успех Иордании — в 4.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

    Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гости не проиграли. При этом в восьми из них было забито больше 1,5 голов.

    Вместе с тем, в двух из трех последних поединков хозяева не выиграли.

    Ставка: Иордания не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.85.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 2.13

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    Ирак — Иордания: прогноз, ставка (2.85), статистика, коэффициенты матча 14.11.2024. Прогнозы на футбол. Кто победит в борьбе за выход на ЧМ-2026?
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