14 октября в матче четвертого тура азиатского отбора на чемпионат мира 2026 по футболу сыграют Ирак и Иордания. Начало игры — в 19:15 мск. Ставка и прогноз на матч Ирак — Иордания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Ирак

Турнирное положение: Ирак после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрал семь очков.

Ирак занимает третью позицию в группе вне зоны выхода в следующий раунд, отставая от лидера Южной Кореи на три очка, а также от нынешнего соперника по дополнительным показателям.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на чужом поле проиграла Южной Корее (2:3).

Перед этим в третьем туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах также одержал победу над Палестиной с результатом 1:0.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Ирак проиграл лишь раз при шести победах и одной ничьей.

Это означает, что у хозяев неплохие шансы на успех, что вместе с преимуществом в классе, а также фактором своего поля позволяет им рассчитывать на выигрыш.

Аймен Хуссейн — лучший бомбардир команды отборе на мундиаль-2026 с тремя голами.

Иордания

Турнирное положение: Иордания после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира набрал только семь баллов.

Иордания занимает вторую, проходную в финальную часть позицию в группе, отставая на три очка от лидера Южной Кореи и опережая по дополнительным показателям нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на своем поле разгромила Оман (4:0).

Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 в домашних стенах проиграла Южной Корее (0:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Иордания проиграла лишь раз при семи победах и двух ничьих.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, не говоря уже о ничьей, правда, на чужом поле против прямого конкурента добиться любого из данных результатов будет непросто.

Язан аль-Наймат — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в шести из восьми последних матчей Ирак выиграл

в семи из восьми последних матчей Иордания выиграла

в трех из пяти последних матчей Иордании забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Ирак — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.15, успех Иордании — в 4.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.

Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гости не проиграли. При этом в восьми из них было забито больше 1,5 голов.

Вместе с тем, в двух из трех последних поединков хозяева не выиграли.

Ставка: Иордания не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.85.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 2.13