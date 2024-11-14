Ирак
Турнирное положение: Ирак после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира пока набрал семь очков.
Ирак занимает третью позицию в группе вне зоны выхода в следующий раунд, отставая от лидера Южной Кореи на три очка, а также от нынешнего соперника по дополнительным показателям.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 сборная на чужом поле проиграла Южной Корее (2:3).
Перед этим в третьем туре этой же стадии квалификации на мундиаль коллектив в домашних стенах также одержал победу над Палестиной с результатом 1:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних поединках, которые были официальными в отборе на ЧМ-2026, Ирак проиграл лишь раз при шести победах и одной ничьей.
Это означает, что у хозяев неплохие шансы на успех, что вместе с преимуществом в классе, а также фактором своего поля позволяет им рассчитывать на выигрыш.
Аймен Хуссейн — лучший бомбардир команды отборе на мундиаль-2026 с тремя голами.
Иордания
Турнирное положение: Иордания после четырех туров группового раунда квалификации на чемпионат мира набрал только семь баллов.
Иордания занимает вторую, проходную в финальную часть позицию в группе, отставая на три очка от лидера Южной Кореи и опережая по дополнительным показателям нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках четвертого тура группового раунда квалификации на мундиаль сборная на своем поле разгромила Оман (4:0).
Перед этим коллектив в рамках третьего тура группового раунда отбора на ЧМ-2026 в домашних стенах проиграла Южной Корее (0:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые были официальными и товарищескими, Иордания проиграла лишь раз при семи победах и двух ничьих.
Такая форма сулит гостям неплохие шансы на победу, не говоря уже о ничьей, правда, на чужом поле против прямого конкурента добиться любого из данных результатов будет непросто.
Язан аль-Наймат — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.
Статистика для ставок
- в шести из восьми последних матчей Ирак выиграл
- в семи из восьми последних матчей Иордания выиграла
- в трех из пяти последних матчей Иордании забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Ирак — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.05. Ничья — в 3.15, успех Иордании — в 4.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.35 и 1.60.
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Прогноз: в девяти из 10-ти последних матчей гости не проиграли. При этом в восьми из них было забито больше 1,5 голов.
Вместе с тем, в двух из трех последних поединков хозяева не выиграли.
Ставка: Иордания не проиграет и тотал больше 1,5 голов за 2.85.
Прогноз: менее рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в трех из пяти последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 2.13