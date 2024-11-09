Ливерпуль
Астон Вилла
«Ливерпуль»
Турнирное положение: мерсисайдский коллектив просто здорово выступает в текущем сезоне английского чемпионата.
В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе 25 очков и лидируют в турнирной таблице.
Ливерпуль — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров
«Красные» смогли 19 раз поразить ворота соперника и только шесть пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлых турах команда их одноименного города переиграла «Брайтон» (2:1) и сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).
Также коллектив из Ливерпуля смог победить «Брайтон» (3:2) в Кубке английской лиги и пробился в четвертьфинал.
Помимо этого, ливерпульцы переиграли «Байер» (4:0) и «РБ Лейпциг» (1:0) в последних матчах Лиги чемпионов.
Не сыграют: травмированы Алисон, Диогу Жота и Федерико Кьеза.
Состояние команды: сейчас «Ливерпуль» видится главным фаворитом на чемпионский титул. Конкуренты не блещут, а команда Арне Слота показывает очень качественный и сбалансированный футбол.
«Ливерпуль» также может замахнуться на Лигу чемпионов и Кубке страны. В общем, мерсисайдцы являются одними из фаворитов во всех турнирах, в которых принимают участие.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: команда из Бирмингема также неплохо как для себя выступает в текущем сезоне.
После 10 туров бирмингемцы имеют в своем активе 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.
Бирмингемский коллектив смог забить 17 мячей, а в свои ворота пропустил 15.
Последние матчи: в прошлых турах «вилланы» проиграли «Тоттенхэму» (1:4) и сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1).
Также «львы» покинули Кубок английской лиги, уступив «Кристал Пэлас» (1:2).
В последней же игре «бордово-голубая армия» неожиданно проиграла «Брюгге» (0:1) в Лиге чемпионов.
Не сыграют: травмированы Росс Баркли и Мэтти Кэш.
Состояние команды: подопечные Унаи Эмери продолжают борьбу за высокие места, но сделать это им будет крайне сложно. В последнее время у «Астон Виллы» наметился небольшой кризис.
Думается, что «Астон Вилла» в этом сезоне точно будет бороться за места в еврокубках, но вряд ли в четверке сильнейших.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» проиграл только 1 матч в этом сезоне во всех турнирах
- «Астон Вилла» не может выиграть на протяжении 4 матчей во всех турнирах
- В прошлом очном матче 14 мая «Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 3:3
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.45. Ничья — в 5.10, победа «Астон Виллы» — в 6.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.
- 2.05Марсель — Осер: прогноз и ставкаСегодня в 22:45
- 2.00Унион Берлин — Фрайбург: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.04Райо Вальекано — Лас-Пальмас: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: команды играют очень результативно в этом сезоне, поэтому думается, что и этот матч не станет исключением и будет забито много мячей.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.12.
Прогноз: у «Астон Виллы» не лучший период, а «Ливерпуль» мчит на всех порах и должен добывать победу.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.15