9 ноября в 11-м туре АПЛ «Ливерпуль» на своем поле примет «Астон Виллу». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: мерсисайдский коллектив просто здорово выступает в текущем сезоне английского чемпионата.

В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе 25 очков и лидируют в турнирной таблице.

«Красные» смогли 19 раз поразить ворота соперника и только шесть пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах команда их одноименного города переиграла «Брайтон» (2:1) и сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).

Также коллектив из Ливерпуля смог победить «Брайтон» (3:2) в Кубке английской лиги и пробился в четвертьфинал.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Помимо этого, ливерпульцы переиграли «Байер» (4:0) и «РБ Лейпциг» (1:0) в последних матчах Лиги чемпионов.

Не сыграют: травмированы Алисон, Диогу Жота и Федерико Кьеза.

Состояние команды: сейчас «Ливерпуль» видится главным фаворитом на чемпионский титул. Конкуренты не блещут, а команда Арне Слота показывает очень качественный и сбалансированный футбол.

«Ливерпуль» также может замахнуться на Лигу чемпионов и Кубке страны. В общем, мерсисайдцы являются одними из фаворитов во всех турнирах, в которых принимают участие.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: команда из Бирмингема также неплохо как для себя выступает в текущем сезоне.

После 10 туров бирмингемцы имеют в своем активе 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

Бирмингемский коллектив смог забить 17 мячей, а в свои ворота пропустил 15.

Последние матчи: в прошлых турах «вилланы» проиграли «Тоттенхэму» (1:4) и сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1).

Также «львы» покинули Кубок английской лиги, уступив «Кристал Пэлас» (1:2).

В последней же игре «бордово-голубая армия» неожиданно проиграла «Брюгге» (0:1) в Лиге чемпионов.

Не сыграют: травмированы Росс Баркли и Мэтти Кэш.

Состояние команды: подопечные Унаи Эмери продолжают борьбу за высокие места, но сделать это им будет крайне сложно. В последнее время у «Астон Виллы» наметился небольшой кризис.

Думается, что «Астон Вилла» в этом сезоне точно будет бороться за места в еврокубках, но вряд ли в четверке сильнейших.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» проиграл только 1 матч в этом сезоне во всех турнирах

«Астон Вилла» не может выиграть на протяжении 4 матчей во всех турнирах

В прошлом очном матче 14 мая «Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 3:3

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.45. Ничья — в 5.10, победа «Астон Виллы» — в 6.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

Прогноз: команды играют очень результативно в этом сезоне, поэтому думается, что и этот матч не станет исключением и будет забито много мячей.

Ставка: тотал больше 3,5 за 2.12.

Прогноз: у «Астон Виллы» не лучший период, а «Ливерпуль» мчит на всех порах и должен добывать победу.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.15