ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» — «Бенфика»Экватор Лиги чемпионов: претенденты на титул и аутсайдеры Конор МакгрегорПровал Альдо против Макгрегора и еще 5 громких апсетов в полулегком весе UFC Эден АзарОт Азара до Эдегора. Мбаппе может войти в число провалившихся «Галактико»
    Все новости спорта

    Испытает ли «Ливерпуль» проблемы в матче с «Астон Виллой»?

    «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 9 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Астон Виллу Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Астон Вилла»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
    9 ноября в 11-м туре АПЛ «Ливерпуль» на своем поле примет «Астон Виллу». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Ливерпуль» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 09 Ноября 2024 года

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Астон Вилла

    Астон Вилла

  • Бирмингем
    •

    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: мерсисайдский коллектив просто здорово выступает в текущем сезоне английского чемпионата.

    В настоящий момент мерсисайдцы имеют в своем активе 25 очков и лидируют в турнирной таблице.

    Ливерпуль — Астон Вилла: коэффициенты букмекеров

    «Красные» смогли 19 раз поразить ворота соперника и только шесть пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах команда их одноименного города переиграла «Брайтон» (2:1) и сыграла вничью с «Арсеналом» (2:2).

    Также коллектив из Ливерпуля смог победить «Брайтон» (3:2) в Кубке английской лиги и пробился в четвертьфинал.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Помимо этого, ливерпульцы переиграли «Байер» (4:0) и «РБ Лейпциг» (1:0) в последних матчах Лиги чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Алисон, Диогу Жота и Федерико Кьеза.

    Состояние команды: сейчас «Ливерпуль» видится главным фаворитом на чемпионский титул. Конкуренты не блещут, а команда Арне Слота показывает очень качественный и сбалансированный футбол.

    «Ливерпуль» также может замахнуться на Лигу чемпионов и Кубке страны. В общем, мерсисайдцы являются одними из фаворитов во всех турнирах, в которых принимают участие.

    «Астон Вилла»

    Турнирное положение: команда из Бирмингема также неплохо как для себя выступает в текущем сезоне.

    После 10 туров бирмингемцы имеют в своем активе 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.

  • Артета уперся в потолок? Наставник «Арсенала» — не следующий Гвардиола или Моуринью
  • «Канониры» не начнут снова выигрывать трофеи, пока их тренер не выработает свою собственную индивидуальность
  • 06/11/2024

    • Бирмингемский коллектив смог забить 17 мячей, а в свои ворота пропустил 15.

    Последние матчи: в прошлых турах «вилланы» проиграли «Тоттенхэму» (1:4) и сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1).

    Также «львы» покинули Кубок английской лиги, уступив «Кристал Пэлас» (1:2).

    В последней же игре «бордово-голубая армия» неожиданно проиграла «Брюгге» (0:1) в Лиге чемпионов.

    Не сыграют: травмированы Росс Баркли и Мэтти Кэш.

    Состояние команды: подопечные Унаи Эмери продолжают борьбу за высокие места, но сделать это им будет крайне сложно. В последнее время у «Астон Виллы» наметился небольшой кризис.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Думается, что «Астон Вилла» в этом сезоне точно будет бороться за места в еврокубках, но вряд ли в четверке сильнейших.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» проиграл только 1 матч в этом сезоне во всех турнирах

    • «Астон Вилла» не может выиграть на протяжении 4 матчей во всех турнирах

    • В прошлом очном матче 14 мая «Астон Вилла» и «Ливерпуль» сыграли вничью со счетом 3:3

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ливерпуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается в 1.45. Ничья — в 5.10, победа «Астон Виллы» — в 6.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

    Прогноз: команды играют очень результативно в этом сезоне, поэтому думается, что и этот матч не станет исключением и будет забито много мячей.

    Ставка: тотал больше 3,5 за 2.12.

    Прогноз: у «Астон Виллы» не лучший период, а «Ливерпуль» мчит на всех порах и должен добывать победу.

    Ставка: победа «Ливерпуля» с форой-1,5 за 2.15

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Ротор — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Соболенко — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Касымпаша — Кайсериспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Аль-Рияд — Аль-Наср
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Утрехт — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унион Берлин — Фрайбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Эльче — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Марсель — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лечче — Эмполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.29
  • Экспресс дня 8 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Уотфорд — Оксфорд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 09.11.2024. Прогнозы на футбол. Испытает ли «Ливерпуль» проблемы в матче с «Астон Виллой»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры