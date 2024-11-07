Кипрский «Пафос» сыграет против казахстанской «Астаны» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пафос»

Турнирная таблица: После матчей второго тура «Пафос» занимает 14 место при одной победе и одном поражении.

Последние матчи: «Пафос» стартовал с победы в Лиге конференций, обыграв в гостях молдавский «Петрокуб» (4:1). Затем киприоты уступили немецкому «Хайденхайму» (0:1).

Пафос — Астана: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.335.299.52Фрибет€5

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В чемпионате Кипра «Пафос» занимает 1 место с активом в 25 очков: 8 побед и 1 ничья.

«Астана»

Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Астана» занимает 21 место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

Последние матчи: «Астана» в первом туре Лиги конференций одержала минимальную победу над командой «Бачка-Топола» (1:0). Единственный и победный гол на 15-й минуте забил литовский защитник Кипрас Казуколовас. Затем казахи потерпели фиаско в матче против валлийского коллектива ТНС (0:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Состояние команды: В чемпионате Казахстана «Астана» занимает 2 место с активом в 43 очка. От лидера первенства — команды «Кайрат» экс-чемпион Казахстана отстаёт на один пункт.

Статистика для ставок

«Пафос» выдает победную серию из двух матчей

«Астана» одержала три победы в последних пяти матчах

«Пафос» и «Астана» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа «Астаны» — в 7.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.87 соответственно.

Прогноз: Обе команды показывают качественный футбол, в среднем за игру «Пафос» и «Астана» забивают по 2 мяча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.99.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.12.