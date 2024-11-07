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    Соперники обменяются голами?

    «Пафос» — «Астана». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, Лига конференций, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пафос» — «Астана»
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    «Пафос»
    Кипрский «Пафос» сыграет против казахстанской «Астаны» в третьем туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 7 ноября, начало — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Пафос» — «Астана», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Пафос

  • Пафос
    •  Пафос 20:45 Астана

    Астана

  • Лига конференций. Этап лиги
    •

    «Пафос»

    Турнирная таблица: После матчей второго тура «Пафос» занимает 14 место при одной победе и одном поражении.

    Последние матчи: «Пафос» стартовал с победы в Лиге конференций, обыграв в гостях молдавский «Петрокуб» (4:1). Затем киприоты уступили немецкому «Хайденхайму» (0:1).

    Пафос — Астана: коэффициенты букмекеров

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  • 1.335.299.52Фрибет€5
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    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В чемпионате Кипра «Пафос» занимает 1 место с активом в 25 очков: 8 побед и 1 ничья.

    «Астана»

    Турнирное положение: В основном этапе Лиги конференций «Астана» занимает 21 место в турнирной таблице, набрав 3 очка.

    Последние матчи: «Астана» в первом туре Лиги конференций одержала минимальную победу над командой «Бачка-Топола» (1:0). Единственный и победный гол на 15-й минуте забил литовский защитник Кипрас Казуколовас. Затем казахи потерпели фиаско в матче против валлийского коллектива ТНС (0:2).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

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    • Состояние команды: В чемпионате Казахстана «Астана» занимает 2 место с активом в 43 очка. От лидера первенства — команды «Кайрат» экс-чемпион Казахстана отстаёт на один пункт.

    Статистика для ставок

    • «Пафос» выдает победную серию из двух матчей

    • «Астана» одержала три победы в последних пяти матчах

    • «Пафос» и «Астана» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пафос» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 4.33, а победа «Астаны» — в 7.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.99 и 1.87 соответственно.

    Прогноз: Обе команды показывают качественный футбол, в среднем за игру «Пафос» и «Астана» забивают по 2 мяча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.99.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.12.

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    «Пафос» — «Астана»: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Соперники обменяются голами?
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