5 ноября в 14-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Бристоль Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 22:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Бристоль Сити» — «Шеффилд Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Зарянки» в текущем чемпионате выглядят довольно неплохо. Ныне команда пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Бристоль Сити» в среднем забивает чуть чаще гола за матч. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей в 13 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела добыть три очка. «Зарянки» нанесли поражение «Престону» (3:1).

При этом «Бристоль Сити» до того подписал мировую с «Лидсом» (0:0). Да и в поединке со «Сток Сити» команда также не смогла победить (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках ее игроки забили 8 мячей при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Роберт Дики, Росс Маккрори, Кэмерон Принг, Скотт Туайн — травмированы.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Бристоль Сити» всего лишь на 2 очка отстает от топ-6. Вот только атака команды явно не преуспевает.

Матчи с «Шеффилд Юнайтед» для команды традиционно складываются неудачно. Из 5 последних очных поединков «Бристоль Сити» уступил 4 раза при одной ничьей.

Очевидно, что номинальные хозяева не будут отсиживаться в обороне. Вот только «клинков» команда не может одолеть уже 5 лет.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Клинки» активно сражаются за повышение в классе. По итогам 13 туров команда находится на 3 строчке турнирной таблицы Чемпионшипа.

Причем «Шеффилд Юнайтед» в текущем чемпионате набрал 25 зачетных балла. При этом в среднем команда забивает чуть чаще гола за матч.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла яркую викторию. «Клинки» уверенно переиграли «Блэкберн» (2:0).

При этом до того команда с таким же счетом переиграла «Сток Сити». А вот встреча с «Мидлсбро» завершилась поражением (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шеффилд Юнайтед» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ныне «Шеффилд Юнайтед» находится в достаточно приличных кондициях. Да и оборона команды — настоящий бетон.

В двух своих последних матчах «клинки» победили. Причем в обоих поединках команда не пропустила в свои ворота ни разу.

При этом «Шеффилд Юнайтед» лишь на 4 очка отстает от лидера Чемпионшипа. Да и в кадровом плане у команды почти полная идиллия.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать максимально агрессивно. «Шеффилд Юнайтед» способен прибавить в плане реализации.

Статистика для ставок

«Шеффилд Юнайтед» выиграл в 2 своих последних поединках

«Бристоль Сити» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

«Клинки» обыграли «Бристоль Сити» в 2 последних очных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.20 и 1.67.

Прогноз: «Клинки» набирают обороты, да и оборона соперника слишком часто допускает результативные ошибки.

Номинальные гости бьются за попадание в дуэт лидеров, и наверняка будут действовать с позиции силы.

Ставка: Победа «Шеффилд Юнайтед» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники устроят голевой обмен после перерыва.

Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.50