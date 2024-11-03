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    Смогут ли «Факел» и «Химки» определить сильнейшего?

    «Факел» — «Химки». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат России, 3 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Факел» — «Химки»
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    Игорь Калинин («Факел»)
    3 ноября в 14-м туре российской Премьер-лиги сыграют «Факел» и «Химки». Начало игры — в 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Факел» — «Химки», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Ноября 2024 года

    Факел

  • Воронеж
    •  Факел 17:30 Химки

    Химки

  • Московская область
    •

    «Факел»

    Турнирное положение: в настоящий момент воронежский коллектив продолжает борьбы за выживание.

    Сейчас воронежцы имеют в своем активе 11 очков и идут в зоне переходных матчей, на 14-й строчке в турнирной таблице.

    Факел — Химки: коэффициенты букмекеров

    Команда из Воронежа смогла забить всего 8 мячей, а в свои пропустила целых 20.

    Последние матчи: в прошлом туре «огнеопасные» сыграли вничью с ЦСКА (0:0), а до этого победили «Ахмат» (3:2).

    Перед этим «бело-синие» поделили очки с махачкалинским «Динамо» (1:1) и «Рубином» (0:0).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также «факелоны» успели вылететь из Кубка России, заняв последнее место в своей группе.

    Не сыграют: дисквалифицирован Райан Сенаджи.

    Состояние команды: у подопечных Дмитрия Пятибратова в последнее время стало получаться набирать очки. «Факел» сейчас достаточно неплохо выглядит и потихоньку поднимается по таблице.

    Несмотря на это, думается, что «Факел» все равно будет до последнего бороться за выживание в этом сезоне.

    «Химки»

    Турнирное положение: команда из Московской области также пока не блещет в этом сезоне.

    Подмосковный коллектив имеет в своем активе 11 очков и идет на 13-й строчке.

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  • Вчера

    • Химчане смогли 14 раз поразить ворота соперника и 24 раза пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре команда из Химок уступила московскому «Динамо» (3:4), а до этого победила «Локомотив» (2:0).

    Перед этим же «красно-черные» крупно проиграли «Краснодару» (0:4) и сыграли вничью с «Крыльями» (0:0).

    Также коллектив из одноименного города занял третье место в своей группе Кубка России и пробился в плей-офф Пути регионов.

    Не сыграют: травмирован Георгий Джикия.

    Состояние команды: сейчас «Химки» постепенно приходят в себя после неудачного старта сезона. Подопечные Франка Артиги не только набирают очки, но и стали показывать качественный футбол.

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    Видно, что новички «Химок» сыгрываются, а так-то состав у команды приличный. Они должны подняться в середину турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • «Факел» не проигрывает на протяжении 4 матчей в РПЛ

    • «Химки» выиграли только 1 из последних 4 матчей во всех турнирах

    • В последнем очном матче в прошлом году «Факел» и «Химки» сыграли вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Химки» — небольшие фавориты у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается в 2.70. Ничья — в 3.20, победа «Факела» — в 2.85.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 оцениваются такими коэффициентами — 2.40 и 1.58 соответственно.

    Прогноз: нам предстоит увидеть встречу примерно равных команд, которые находятся в одинаковой форме, поэтому вполне вероятный ничейный исход.

    Ставка: ничья за 3.20.

    Прогноз: также предположим, что команды все же смогут порадовать забитыми мячами и обменяются ими.

    Ставка: обе забьют за 2.05.

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    «Факел» — «Химки»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «Факел» и «Химки» определить сильнейшего?
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