3 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: У команды Роберта Морено нынче крайне сложный период. После 16 туров команда занимает 6 место в турнирной таблице.

При этом «Сочи» в 16 поединках лучшей лиги мира настрелял 24 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 16 раз.

Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела громкую неудачу. Южане умудрились уступить КАМАЗу (0:1).

После того команда Морено прошла в следующий раунд Кубка России, в серии пенальти одолев костромской «Спартак». А вот встреча с «Родиной» принесла натужную викторию (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Сочинцы не забивали в 2 своих последних матчах. Причем отставание от искомой зоны стыков все еще небольшое — лишь 2 очка.

Игра южан уж сильно зависима от формы лидера Мартина Крамарича. Словенцу приходится чуть ли не в одиночку тащить «Сочи» назад в РПЛ.

Нет сомнений, что сочинцы на родной арене будут всеми силами нестись вперед. Да и пора бы сильной по именам команде Морено поднатореть в плане результатов!

«Нефтехимик»

Турнирное положение: Нижнекамцы традиционно осели в середняках лиги. По итогам 16 туров первенства команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Нефтехимик» слабовато действует в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла всего 12 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Команда Кирилла Новикова не сумела переиграть «Сокол» (0:0).

При этом до того нижнекамцы подписали сухую мировую еще и с «моряками». А вот проблемный «Шинник» был обыгран с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних поединках «Нефтехимик» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота всего 1.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: в нынешнем сезоне «Нефтехимик» явно зачастил с ничьими. Да и из Кубка России команда уже вылетела.

При этом «Нефтехимик» лишь на 4 очка отстает от стыковой 4 позиции. Вот только в двух своих последних матчах команда Новикова не забивала.

Зато не пропускают нижнекамцы уже 4 матча кряду. Да и упереться в матче с лидером для команды привычная картина!

И уж точно номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент в последних матчах в атаке выглядел не столь уверенно.

Статистика для ставок

Нижнекамцы не пропускали в 4 своих последних матчах

«Сочи» не побеждал в 2 своих последних поединках

«Нефтехимик» в среднем забивает реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 5.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.93 и 1.84.

Прогноз: При всех своих бедах сочинцы выглядят предпочтительнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.

Южане весьма неплохо атакуют, да и «Нефтехимику» трудновато даются забитые мячи.

Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.13.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.08