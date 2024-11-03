Сочи
Нефтехимик
«Сочи»
Турнирное положение: У команды Роберта Морено нынче крайне сложный период. После 16 туров команда занимает 6 место в турнирной таблице.
При этом «Сочи» в 16 поединках лучшей лиги мира настрелял 24 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 16 раз.
Сочи — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела громкую неудачу. Южане умудрились уступить КАМАЗу (0:1).
После того команда Морено прошла в следующий раунд Кубка России, в серии пенальти одолев костромской «Спартак». А вот встреча с «Родиной» принесла натужную викторию (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сочинцы не забивали в 2 своих последних матчах. Причем отставание от искомой зоны стыков все еще небольшое — лишь 2 очка.
Игра южан уж сильно зависима от формы лидера Мартина Крамарича. Словенцу приходится чуть ли не в одиночку тащить «Сочи» назад в РПЛ.
Нет сомнений, что сочинцы на родной арене будут всеми силами нестись вперед. Да и пора бы сильной по именам команде Морено поднатореть в плане результатов!
«Нефтехимик»
Турнирное положение: Нижнекамцы традиционно осели в середняках лиги. По итогам 16 туров первенства команда находится на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Нефтехимик» слабовато действует в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла всего 12 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Команда Кирилла Новикова не сумела переиграть «Сокол» (0:0).
При этом до того нижнекамцы подписали сухую мировую еще и с «моряками». А вот проблемный «Шинник» был обыгран с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних поединках «Нефтехимик» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота всего 1.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в нынешнем сезоне «Нефтехимик» явно зачастил с ничьими. Да и из Кубка России команда уже вылетела.
При этом «Нефтехимик» лишь на 4 очка отстает от стыковой 4 позиции. Вот только в двух своих последних матчах команда Новикова не забивала.
Зато не пропускают нижнекамцы уже 4 матча кряду. Да и упереться в матче с лидером для команды привычная картина!
И уж точно номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент в последних матчах в атаке выглядел не столь уверенно.
Статистика для ставок
- Нижнекамцы не пропускали в 4 своих последних матчах
- «Сочи» не побеждал в 2 своих последних поединках
- «Нефтехимик» в среднем забивает реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 5.58.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.93 и 1.84.
- 1.75ЦСКА — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 1.98Ньюкасл — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.00Бавария — Унион: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
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Прогноз: При всех своих бедах сочинцы выглядят предпочтительнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.
Южане весьма неплохо атакуют, да и «Нефтехимику» трудновато даются забитые мячи.
Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.13.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.08