ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен АморимЛиссабонский тактик. Все что нужно знать о новом наставнике «МЮ» Шамар Николсон14-й тур РПЛ. В матче ЦСКА — «Спартак» Галямин ждет оборонительной игры, Булатов — атакующей «Арсенал»«Ньюкасл» — «Арсенал». Онлайн
    Все новости спорта

    Сочинцы совершат блицкриг

    «Сочи» — «Нефтехимик». Ставка (к. 2.13) и прогноз на футбол, Первая лига, 3 ноября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Сочи Прогнозы на Нефтехимик Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Нефтехимик»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Заболотный
    3 ноября в 17-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Нефтехимик». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Нефтехимик», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 03 Ноября 2024 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Нефтехимик

    Нефтехимик

  • Нижнекамск
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: У команды Роберта Морено нынче крайне сложный период. После 16 туров команда занимает 6 место в турнирной таблице.

    При этом «Сочи» в 16 поединках лучшей лиги мира настрелял 24 мяча. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 16 раз.

    Сочи — Нефтехимик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда потерпела громкую неудачу. Южане умудрились уступить КАМАЗу (0:1).

    После того команда Морено прошла в следующий раунд Кубка России, в серии пенальти одолев костромской «Спартак». А вот встреча с «Родиной» принесла натужную викторию (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сочи» выиграл дважды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Сочинцы не забивали в 2 своих последних матчах. Причем отставание от искомой зоны стыков все еще небольшое — лишь 2 очка.

    Игра южан уж сильно зависима от формы лидера Мартина Крамарича. Словенцу приходится чуть ли не в одиночку тащить «Сочи» назад в РПЛ.

    Нет сомнений, что сочинцы на родной арене будут всеми силами нестись вперед. Да и пора бы сильной по именам команде Морено поднатореть в плане результатов!

    «Нефтехимик»

    Турнирное положение: Нижнекамцы традиционно осели в середняках лиги. По итогам 16 туров первенства команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Причем «Нефтехимик» слабовато действует в плане реализации. В 16 матчах команда настреляла всего 12 мячей в ворота соперников.

  • Оперативный кризис. «Ростов» Карпина буксует в первой половине сезона РПЛ
  • Обстановка в стане ростовчан наэлектризована до предела
  • 31/10/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. Команда Кирилла Новикова не сумела переиграть «Сокол» (0:0).

    При этом до того нижнекамцы подписали сухую мировую еще и с «моряками». А вот проблемный «Шинник» был обыгран с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних поединках «Нефтехимик» выиграл 2 раза. В этих матчах игроки команды забили 3 мяча, пропустив в свои ворота всего 1.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: в нынешнем сезоне «Нефтехимик» явно зачастил с ничьими. Да и из Кубка России команда уже вылетела.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    При этом «Нефтехимик» лишь на 4 очка отстает от стыковой 4 позиции. Вот только в двух своих последних матчах команда Новикова не забивала.

    Зато не пропускают нижнекамцы уже 4 матча кряду. Да и упереться в матче с лидером для команды привычная картина!

    И уж точно номинальные гости будут действовать вторым номером. Да и оппонент в последних матчах в атаке выглядел не столь уверенно.

    Статистика для ставок

    • Нижнекамцы не пропускали в 4 своих последних матчах

    • «Сочи» не побеждал в 2 своих последних поединках

    • «Нефтехимик» в среднем забивает реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.58. Ничья оценена в 3.95, а победа оппонента — в скромные 5.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.93 и 1.84.

    Прогноз: При всех своих бедах сочинцы выглядят предпочтительнее соперника, и явно сразу будет активно атаковать.

    Южане весьма неплохо атакуют, да и «Нефтехимику» трудновато даются забитые мячи.

    Ставка: Победа «Сочи» в 1 тайме за 2.13.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.08

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Ченду Беттер Сити — Шанхай Шеньхуа
  • Футбол
  • Сегодня в 10:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Амур — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сокол — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Енисей — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Руне — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Уфа — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Осасуна — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Болонья — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бавария — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фучович — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 03.11.2024. Прогнозы на футбол. Сочинцы совершат блицкриг
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры