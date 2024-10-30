В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Брайтон» на своем поле примет «Ливерпуль». Поединок пройдет 30 октября и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Брайтон»

Путь к 1/8 финала: Команда стартовала в Кубке лиги с 1/32 финала. В том матче «Брайтон» разгромил «Кроули Таун» со счетом 4:0. Уже в следующей стадии турнира «чайки» оказались сильнее «Вулверхэмптона» (3:2).

В английской Премьер-лиге «Брайтон» также выступает довольно уверенно. Команда занимает 6-е место в АПЛ с 16-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков лишь на 1 балл.

Последние матчи: В прошлой встрече чемпионата Англии «Брайтон» сыграл вничью с тем же «Вулверхэмптоном» (2:2), упустив победу на 90+3-й минуте. До этого «чайки» обыграли «Ньюкасл» (1:0).

В нынешнем сезоне «Брайтон» проиграл только 1 раз во всех турнирах. За 11 встреч команда выиграла 6 раз и четырежды сыграла вничью. В последних 3-х встречах «чайки» забили 6 голов.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас «Брайтон» играет очень уверенно, команда вполне способна обыграть «Ливерпуль» в предстоящем матче. К тому же, «чайки» будут выступать на своем поле.

Последний раз «Брайтон» цеплялся за очки в матчах против «Ливерпуля» в октябре 2023-го года. В той встрече команды сыграли вничью (2:2), «чайкам» удалось сравнять счет на 78-й минуте.

«Ливерпуль»

Путь к 1/8 финала: Команда начала играть в Кубке лиги со стадии 1/16 финала. В той встрече «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:1, по дублю отметились Диогу Жота и Коди Гакпо.

В чемпионате Англии «мерсисайдцы» занимают 2-е место в таблице с 22 очками в активе после 9-и туров, отставая от «Манчестер Сити» лишь на 1 балл — вся борьба впереди.

Последние матчи: В прошлой встрече «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), а до этого команда обыграла «Лейпциг» (1:0) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

У «Ливерпуля» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «мерсисайдцы» выиграли 8 раз и однажды сыграли вничью.

Состояние команды: В нынешнем сезоне «Ливерпуль» точно будет претендовать на чемпионство в английской Премьер-лиге, а также на победу в Кубке лиги. В предстоящем матче «Ливерпуль» пройдет испытание на чужом поле против «Брайтона».

Мохамед Салах до сих пор является ключевым игроком «мерсисайдцев». В нынешнем сезоне египтянин уже успел принять участие в 1-м матче Кубка английской лиги, в котором отметился забитым мячом.

Статистика для ставок

«Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

В нынешнем сезоне «Брайтон» проиграл только 1 раз

В последних 5-и очных встречах «Ливерпуль» обыгрывал «Брайтон» только 1 раз (2 ничьих и 2 поражения)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.05, победа «Брайтона» — 3.55, ничья — 3.70.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

Прогноз: Можно предположить, что «Ливерпуль» выпустит основной состав на предстоящий матч и победит.

Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.05.

Прогноз: «Ливерпуль» точно забьет парочку голов, команда довольно неплохо выступает на чужом поле.

Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 1.5 больше за 1.82.