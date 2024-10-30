Брайтон энд Хоув Альбион
Ливерпуль
«Брайтон»
Путь к 1/8 финала: Команда стартовала в Кубке лиги с 1/32 финала. В том матче «Брайтон» разгромил «Кроули Таун» со счетом 4:0. Уже в следующей стадии турнира «чайки» оказались сильнее «Вулверхэмптона» (3:2).
В английской Премьер-лиге «Брайтон» также выступает довольно уверенно. Команда занимает 6-е место в АПЛ с 16-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков лишь на 1 балл.
Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлой встрече чемпионата Англии «Брайтон» сыграл вничью с тем же «Вулверхэмптоном» (2:2), упустив победу на 90+3-й минуте. До этого «чайки» обыграли «Ньюкасл» (1:0).
В нынешнем сезоне «Брайтон» проиграл только 1 раз во всех турнирах. За 11 встреч команда выиграла 6 раз и четырежды сыграла вничью. В последних 3-х встречах «чайки» забили 6 голов.
Состояние команды: Сейчас «Брайтон» играет очень уверенно, команда вполне способна обыграть «Ливерпуль» в предстоящем матче. К тому же, «чайки» будут выступать на своем поле.
Последний раз «Брайтон» цеплялся за очки в матчах против «Ливерпуля» в октябре 2023-го года. В той встрече команды сыграли вничью (2:2), «чайкам» удалось сравнять счет на 78-й минуте.
«Ливерпуль»
Путь к 1/8 финала: Команда начала играть в Кубке лиги со стадии 1/16 финала. В той встрече «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:1, по дублю отметились Диогу Жота и Коди Гакпо.
В чемпионате Англии «мерсисайдцы» занимают 2-е место в таблице с 22 очками в активе после 9-и туров, отставая от «Манчестер Сити» лишь на 1 балл — вся борьба впереди.
Последние матчи: В прошлой встрече «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), а до этого команда обыграла «Лейпциг» (1:0) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.
У «Ливерпуля» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «мерсисайдцы» выиграли 8 раз и однажды сыграли вничью.
Состояние команды: В нынешнем сезоне «Ливерпуль» точно будет претендовать на чемпионство в английской Премьер-лиге, а также на победу в Кубке лиги. В предстоящем матче «Ливерпуль» пройдет испытание на чужом поле против «Брайтона».
Мохамед Салах до сих пор является ключевым игроком «мерсисайдцев». В нынешнем сезоне египтянин уже успел принять участие в 1-м матче Кубка английской лиги, в котором отметился забитым мячом.
Статистика для ставок
- «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей
- В нынешнем сезоне «Брайтон» проиграл только 1 раз
- В последних 5-и очных встречах «Ливерпуль» обыгрывал «Брайтон» только 1 раз (2 ничьих и 2 поражения)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.05, победа «Брайтона» — 3.55, ничья — 3.70.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.
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Прогноз: Можно предположить, что «Ливерпуль» выпустит основной состав на предстоящий матч и победит.
Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.05.
Прогноз: «Ливерпуль» точно забьет парочку голов, команда довольно неплохо выступает на чужом поле.
Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 1.5 больше за 1.82.