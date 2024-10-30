ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр Шмурнов«Винисиуса сгубил Золотой мяч». Александр Шмурнов подводит итоги огненного футбольного уик-энда в Европе Джошуа ЗиркзеТрансферный дайджест. 22 — 28 октября Эрик Тен ХагЦифры вместо слов. Пять причин, по которым «МЮ» уволил Эрика тен Хага
  • 00:51
    • Родри стал обладателем «Золотого мяча» в 2024 году
  • 00:57
    • Мбаппе и Кейн стали обладателями награды имени Герда Мюллера
    Все новости спорта

    Смогут ли «чайки» противостоять мощным «мерсисайдцам»?

    Брайтон — Ливерпуль: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.05. 30.10.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
    В рамках 1/8 финала Кубка английской лиги «Брайтон» на своем поле примет «Ливерпуль». Поединок пройдет 30 октября и начнется в 22:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Брайтон» — «Ливерпуль», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 30 Октября 2024 года

    Брайтон энд Хоув Альбион

  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 22:30 Ливерпуль

    Ливерпуль

  • Ливерпуль
    •

    «Брайтон»

    Путь к 1/8 финала: Команда стартовала в Кубке лиги с 1/32 финала. В том матче «Брайтон» разгромил «Кроули Таун» со счетом 4:0. Уже в следующей стадии турнира «чайки» оказались сильнее «Вулверхэмптона» (3:2).

    В английской Премьер-лиге «Брайтон» также выступает довольно уверенно. Команда занимает 6-е место в АПЛ с 16-ю очками в активе, отставая от зоны еврокубков лишь на 1 балл.

    Брайтон энд Хоув Альбион — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В прошлой встрече чемпионата Англии «Брайтон» сыграл вничью с тем же «Вулверхэмптоном» (2:2), упустив победу на 90+3-й минуте. До этого «чайки» обыграли «Ньюкасл» (1:0).

    В нынешнем сезоне «Брайтон» проиграл только 1 раз во всех турнирах. За 11 встреч команда выиграла 6 раз и четырежды сыграла вничью. В последних 3-х встречах «чайки» забили 6 голов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сейчас «Брайтон» играет очень уверенно, команда вполне способна обыграть «Ливерпуль» в предстоящем матче. К тому же, «чайки» будут выступать на своем поле.

    Последний раз «Брайтон» цеплялся за очки в матчах против «Ливерпуля» в октябре 2023-го года. В той встрече команды сыграли вничью (2:2), «чайкам» удалось сравнять счет на 78-й минуте.

    «Ливерпуль»

    Путь к 1/8 финала: Команда начала играть в Кубке лиги со стадии 1/16 финала. В той встрече «Ливерпуль» разгромил «Вест Хэм» со счетом 5:1, по дублю отметились Диогу Жота и Коди Гакпо.

    В чемпионате Англии «мерсисайдцы» занимают 2-е место в таблице с 22 очками в активе после 9-и туров, отставая от «Манчестер Сити» лишь на 1 балл — вся борьба впереди.

  • Упущенный шанс. «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью, выведя в лидеры «Ман Сити»
  • Итоги центрального матча 9-го тура АПЛ — в нашем обзоре спортивной прессы
  • Вчера

    • Последние матчи: В прошлой встрече «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2), а до этого команда обыграла «Лейпциг» (1:0) в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

    У «Ливерпуля» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 9 матчей подряд. За этот период «мерсисайдцы» выиграли 8 раз и однажды сыграли вничью.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: В нынешнем сезоне «Ливерпуль» точно будет претендовать на чемпионство в английской Премьер-лиге, а также на победу в Кубке лиги. В предстоящем матче «Ливерпуль» пройдет испытание на чужом поле против «Брайтона».

    Мохамед Салах до сих пор является ключевым игроком «мерсисайдцев». В нынешнем сезоне египтянин уже успел принять участие в 1-м матче Кубка английской лиги, в котором отметился забитым мячом.

    Статистика для ставок

    • «Ливерпуль» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей

    • В нынешнем сезоне «Брайтон» проиграл только 1 раз

    • В последних 5-и очных встречах «Ливерпуль» обыгрывал «Брайтон» только 1 раз (2 ничьих и 2 поражения)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Ливерпуля» — 2.05, победа «Брайтона» — 3.55, ничья — 3.70.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.60 и 2.35 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Ливерпуль» выпустит основной состав на предстоящий матч и победит.

    Ставка: Победа «Ливерпуля» за 2.05.

    Прогноз: «Ливерпуль» точно забьет парочку голов, команда довольно неплохо выступает на чужом поле.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ливерпуля» 1.5 больше за 1.82.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.08
  • Прогноз на матч Фис — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Микельсен — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Коболли — Гаске
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Тиафо — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Попырин — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Арнальди — Руне
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Хачанов — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Де Минор — Навоне
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Шелтон — Муте
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тюмень — Амкар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Дрейпер — Легечка
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 30.10.2024. Прогнозы на футбол. Смогут ли «чайки» противостоять мощным «мерсисайдцам»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры