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    «Тюмень» даст жару «Амкару»

    «Тюмень» — «Амкар». Ставка (к. 2.10) и прогноз на Кубок России 29 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Амкар»
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    Оливье Кенфак — талант «Тюмени»
    29 октября в Кубке России Путь РПЛ по футболу сыграют «Тюмень» и «Амкар». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Амкар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок 29 Октября 2024 года

    Тюмень

  • Тюмень
    •  Тюмень 17:30 Амкар

    Амкар

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    «Тюмень»

    Турнирное положение: после 16 туров «Тюмень» замыкает таблицу Первой лиги с 9 очками.

    Последние матчи: в предыдущей кубковой игре «Тюмень» в серии пенальти прошла «Аланию». Основное время завершилось вничью со счетом 0:0.

    Тюмень — Амкар: коэффициенты букмекеров

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    Ранее в Первой лиге «Тюмень» проиграла дома «Торпедо» (0:3) и разгромила «Енисей» (4:1).

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    • Не сыграют: дисквалифицирован защитник Калугин.

    Состояние команды: в последнее время «Тюмень» немного прибавила и уже не выглядит настолько безнадежной, как на старте сезона. Сказывается усиление тренерского штаба и то, что многочисленные новички наконец начинают оправдывать ожидания.

    «Амкар»

    Турнирное положение: пока «Амкар» идет с 55 очками на втором месте во Второй лиге класс В.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в Кубке России «Амкар» смог пройти «Композит», победив его со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джамил Дибиргаджиев, который немало поиграл в Первой лиге.

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    Во Второй лиге «Амкар» выиграл у «Волги» Нижегородское (2:1) и «Лады» (2:1).

    Не сыграют: перебор карточек у Раджабова.

    Состояние команды: пермская команда играет во втором по силе дивизионе Второй лиге и претендует на выход в «Золото», но это уровень довольно низкий и его никак нельзя сравнивать тот, на котором выступает «Тюмень». Хотя в составе у «Амкара» есть несколько поигравших на более высоком уровне футболистов.

    Статистика для ставок

    • В 2023 году в рамках Второй лиги «Амкар» дома проиграл «Тюмени» (2:0)

    • Годом ранее также победы остались за «Тюменью» (4:0, 2:0)

    • В пяти последних матчах у «Тюмени» +1=2-2, а у «Амкара» +3=2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Тюмени» дают 2,10, а на «Амкар» — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

    Прогноз: несмотря на то, что «Амкар» давно не проигрывал и идет в числе лидеров своего дивизиона, сравнивать уровни соперников просто смешно. Между ними громадная пропасть. «Тюмень» довольно ответственно относится к матчам Кубка России, поэтому должна спокойно проходить дальше.

    Ставка: победа «Тюмени» в основное время за 2,10.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Ставка: победа «Тюмени» с форой -1 за 3,0.

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    «Тюмень» — «Амкар»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 29.10.2024. Прогнозы на футбол. «Тюмень» даст жару «Амкару»
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