29 октября в Кубке России Путь РПЛ по футболу сыграют «Тюмень» и «Амкар». Начало встречи — 17:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Амкар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: после 16 туров «Тюмень» замыкает таблицу Первой лиги с 9 очками.

Последние матчи: в предыдущей кубковой игре «Тюмень» в серии пенальти прошла «Аланию». Основное время завершилось вничью со счетом 0:0.

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Ранее в Первой лиге «Тюмень» проиграла дома «Торпедо» (0:3) и разгромила «Енисей» (4:1).

Не сыграют: дисквалифицирован защитник Калугин.

Состояние команды: в последнее время «Тюмень» немного прибавила и уже не выглядит настолько безнадежной, как на старте сезона. Сказывается усиление тренерского штаба и то, что многочисленные новички наконец начинают оправдывать ожидания.

«Амкар»

Турнирное положение: пока «Амкар» идет с 55 очками на втором месте во Второй лиге класс В.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в Кубке России «Амкар» смог пройти «Композит», победив его со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джамил Дибиргаджиев, который немало поиграл в Первой лиге.

Во Второй лиге «Амкар» выиграл у «Волги» Нижегородское (2:1) и «Лады» (2:1).

Не сыграют: перебор карточек у Раджабова.

Состояние команды: пермская команда играет во втором по силе дивизионе Второй лиге и претендует на выход в «Золото», но это уровень довольно низкий и его никак нельзя сравнивать тот, на котором выступает «Тюмень». Хотя в составе у «Амкара» есть несколько поигравших на более высоком уровне футболистов.

Статистика для ставок

В 2023 году в рамках Второй лиги «Амкар» дома проиграл «Тюмени» (2:0)

Годом ранее также победы остались за «Тюменью» (4:0, 2:0)

В пяти последних матчах у «Тюмени» +1=2-2, а у «Амкара» +3=2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Тюмени» дают 2,10, а на «Амкар» — 3,70, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,65, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,24.

Прогноз: несмотря на то, что «Амкар» давно не проигрывал и идет в числе лидеров своего дивизиона, сравнивать уровни соперников просто смешно. Между ними громадная пропасть. «Тюмень» довольно ответственно относится к матчам Кубка России, поэтому должна спокойно проходить дальше.

Ставка: победа «Тюмени» в основное время за 2,10.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Ставка: победа «Тюмени» с форой -1 за 3,0.