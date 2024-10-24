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    «Легия» поймает победную волну?

    «Бачка-Топола» — «Легия». Ставка (к. 2.04) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Бачка-Топола» — «Легия»
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    «Легия» — «Бетис»
    Сербский клуб «Бачка-Топола» сыграет против польской «Легии» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бачка-Топола» — «Легия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    ТСЦ

  • Бачка-Топола
    •  ТСЦ 22:00 Легия

    Легия

  • Варшава
    •

    «Бачка-Топола»

    Турнирное положение: Сербский коллектив находится в нижней части турнирной таблицы Лиги конференций. «Бачка-Топола» без очков занимает 27 место.

    Последние матчи: «Бачка-Топола» в первом туре еврокубка проиграл на выезде «Астане» (0:1).

    ТСЦ — Легия: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: После матчей 11 тура «Бачка-Топола» в турнирной таблице чемпионата Сербии занимает 8 место с активом в 16 очков.

    «Легия»

    Турнирное положение: «Легия» входит в верхнюю часть турнирной таблицы основного этапа Лиги конференций. После 1-го тура у польского коллектива набрано 3 очка.

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    • Последние матчи: Польский клуб с минимальным счётом выиграл у испанского «Бетиса» (1:0). Единственный гол в поединке на 23-й минуте забил Капуади.

    Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима. Травмированы также Серхио Барсия, Чельхака, Гонсалвес, Мустафаев.

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    Состояние команды: В чемпионате Польши «Легия» занимает 6 место, набрав 19 очков.

    Статистика для ставок

    • «Бачка-Топола» одержал три победы в последних пяти матчах

    • «Легия» преодолела три этапа отбора, чтобы оказаться в основной лиге еврокубка

    • «Легия» и «Бачка-Топола» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.60, а победа «Бачка-Топола» — в 3.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.

    Прогноз: «Легия» после победы над «Бетисом» может поймать кураж, к тому же впереди игра не с самым сильным соперником. Ставим на победу польского клуба.

    Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 2.04.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

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    «Бачка-Топола» — «Легия»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. «Легия» поймает победную волну?
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