Сербский клуб «Бачка-Топола» сыграет против польской «Легии» во втором туре Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 октября, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Бачка-Топола» — «Легия», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бачка-Топола»

Турнирное положение: Сербский коллектив находится в нижней части турнирной таблицы Лиги конференций. «Бачка-Топола» без очков занимает 27 место.

Последние матчи: «Бачка-Топола» в первом туре еврокубка проиграл на выезде «Астане» (0:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: После матчей 11 тура «Бачка-Топола» в турнирной таблице чемпионата Сербии занимает 8 место с активом в 16 очков.

«Легия»

Турнирное положение: «Легия» входит в верхнюю часть турнирной таблицы основного этапа Лиги конференций. После 1-го тура у польского коллектива набрано 3 очка.

Последние матчи: Польский клуб с минимальным счётом выиграл у испанского «Бетиса» (1:0). Единственный гол в поединке на 23-й минуте забил Капуади.

Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима. Травмированы также Серхио Барсия, Чельхака, Гонсалвес, Мустафаев.

Состояние команды: В чемпионате Польши «Легия» занимает 6 место, набрав 19 очков.

Статистика для ставок

«Бачка-Топола» одержал три победы в последних пяти матчах

«Легия» преодолела три этапа отбора, чтобы оказаться в основной лиге еврокубка

«Легия» и «Бачка-Топола» ранее не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.60, а победа «Бачка-Топола» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.

Прогноз: «Легия» после победы над «Бетисом» может поймать кураж, к тому же впереди игра не с самым сильным соперником. Ставим на победу польского клуба.

Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 2.04.

Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.