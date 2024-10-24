ТСЦ
Легия
«Бачка-Топола»
Турнирное положение: Сербский коллектив находится в нижней части турнирной таблицы Лиги конференций. «Бачка-Топола» без очков занимает 27 место.
Последние матчи: «Бачка-Топола» в первом туре еврокубка проиграл на выезде «Астане» (0:1).
ТСЦ — Легия: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных игроков на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: После матчей 11 тура «Бачка-Топола» в турнирной таблице чемпионата Сербии занимает 8 место с активом в 16 очков.
«Легия»
Турнирное положение: «Легия» входит в верхнюю часть турнирной таблицы основного этапа Лиги конференций. После 1-го тура у польского коллектива набрано 3 очка.
Последние матчи: Польский клуб с минимальным счётом выиграл у испанского «Бетиса» (1:0). Единственный гол в поединке на 23-й минуте забил Капуади.
Не сыграют: «Легия» не сможет рассчитывть на колумбийского полузащитника Юргена Элитима. Травмированы также Серхио Барсия, Чельхака, Гонсалвес, Мустафаев.
Состояние команды: В чемпионате Польши «Легия» занимает 6 место, набрав 19 очков.
Статистика для ставок
- «Бачка-Топола» одержал три победы в последних пяти матчах
- «Легия» преодолела три этапа отбора, чтобы оказаться в основной лиге еврокубка
- «Легия» и «Бачка-Топола» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Легия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.60, а победа «Бачка-Топола» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.86 соответственно.
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Прогноз: «Легия» после победы над «Бетисом» может поймать кураж, к тому же впереди игра не с самым сильным соперником. Ставим на победу польского клуба.
Ставка: Победа «Легии» с коэффициентом 2.04.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.