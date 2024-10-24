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    Сможет ли «Тоттенхэм» разгромить «АЗ Алкмар»?

    Тоттенхэм — АЗ Алкмар: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.12. 24.10.2024

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»
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    «Тоттенхэм»
    24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы «Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «АЗ Алкмара». Начало игры — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Тоттенхэм

  • Лондон
    •  Тоттенхэм 22:00 АЗ Алкмар

    АЗ Алкмар

  • Алкмар
    •

    «Тоттенхэм»

    Турнирное положение: команда из Лондона в Лиге Европы в этом сезоне впечатляет.

    Лондонцы добыли две победы на старте турнира, набрали шесть очков и занимают третье место в турнирной таблице.

    Тоттенхэм — АЗ Алкмар: коэффициенты букмекеров

    В чемпионате Англии лондонский коллектив имеет 13 очков и занимает седьмое место.

    Последние матчи: в Лиге Европы «лилейно-белые» уже переиграли «Карабах» (3:0) и «Ференцварош» (2:1).

    В чемпионате страны «шпоры» разгромили «Вест Хэм» (4:1), но проиграли «Брайтону» (2:3).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    До этого же «Хотспур» переиграл «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Брентфорд» (3:1).

    Не сыграют: в команде из столицы Англии травмированы Вилсон Одоберт и Джед Спенс.

    Состояние команды: сейчас «Тоттенхэм» находится в хорошей форме: забивает, побеждает и показывает отличный футбол.

    Безусловно, подопечные Ангелоса Постекоглу будут стараться победить хотя бы в каком-то турнире, но сделать это будет крайне сложно, поскольку есть соперники и посильнее.

    «АЗ Алкмар»

    Турнирное положение: команда из Алкмара не столь удачно стартовала во втором по престижности клубном турнире Европы.

    «Сырные фермеры» смогли набрать три очка и располагаются на восемнадцатом месте в турнирной таблице.

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    • В чемпионате Нидерландов алкмарцы смогли набрать 16 очков и занимают пятое место в турнирной таблице.

    Последние матчи: в Лиге Европы алкмарский коллектив переиграл «Эльфсборг» (3:2), но проиграл «Атлетику» (0:2).

    В чемпионате страны «АЗ Алкмар» уступил «ПСВ» (1:2) и «Фортуне» (0:1).

    До этого подопечные Мартена Мартенса также проиграли «Утрехту» (1:2), но победили «Зволле» (2:1) и «Херенвен» (9:1).

    Не сыграют: травмированы Лекинцио Зефейк, Ибрахим Садик и Ваутер Гоес.

    Состояние команды: сейчас «АЗ Алкмар» явно не в форме и не в духе. Команда на протяжении уже ряда игр показывает не очень качественный футбол и не может добыть результат.

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    Команда отлично стартовала в новом сезоне, но сейчас затормозила и ухудшила свои шансы во всех турнирах. Теперь ей необходимо наверстывать упущенное.

    Статистика для ставок

    • «Тоттенхэм» выиграл 6 из последних 7 матчей во всех турнирах

    • «АЗ Алкмар» проиграл 4 последних матча во всех турнирах

    • команды между собой еще не встречались

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Тоттенхэм» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 5.10, победа «АЗ Алкмара» — в 7.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.48 и 2.65 соответственно.

    Прогноз: «Тоттенхэм» сейчас намного сильнее «АЗ Алкмара», поэтому должен спокойно побеждать.

    Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой-1,5 за 2.12

    Прогноз: «Тоттенхэм» в последнее время играет достаточно результативно, поэтому предположим, что лондонцы забьют минимум три мяча в этой игре.

    Ставка: «Тоттенхэм» больше 2,5 за 2.25

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    «Тоттенхэм» — «АЗ Алкмар»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 24.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тоттенхэм» разгромить «АЗ Алкмар»?
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