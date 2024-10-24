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    «Аякс» привезет три очка из Азербайджана?

    Карабах — Аякс: прогноз и ставка

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    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Аякс»
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    «Аякс»
    В Баку на стадионе им. Тофика Бахрамова состоится матч 3-го тура основного этапа Лиги Европы, в котором «Карабах» сыграет против амстердамского «Аякса». Поединок пройдет 24 октября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Карабах» — «Аякс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 24 Октября 2024 года

    Карабах

  • Агдам
    •  Карабах 19:45 Аякс

    Аякс

  • Амстердам
    •

    «Карабах»

    Турнирное положение: Азербайджанский коллектив начал свое выступление в этом евросезоне в Лиге чемпионов со второй стадии квалификации.

    На первых двух этапах отбора «Карабах» справился с гибралтарским «Линкольном» и болгарским «Лудогорцем». А вот в финальной части квалификации он дважды уступил загребскому «Динамо» — 0:2 и 0:3.

    Карабах — Аякс: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: На основном этапе ЛЕ «скакуны» проиграли обе проведенные игры. Сперва они в Лондоне потерпели фиаско со счетом 0:3 от «Тоттенхэма», а затем в домашней игре уступили 1:2 шведскому «Мальме». В преддверии же данной игры они разгромили 5:0 «Кяпаз» в чемпионате Азербайджана, где они уверенно лидируют.

    Не сыграют: Значимых потерь у команды нет.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Состояние команды: В текущем еврокубковом сезоне «Карабах» отыграл уже восемь встреч. Выиграть коллектив смог только в трех из них, причем две виктории были над откровенно слабым гибралтарским «Линкольном» и одна — над «Лудогорцем» (7:2 ОТ). В остальных же пяти поединках азербайджанцы проиграли. Причем в трех случаях даже не смогли забить.

    «Аякс»

    Турнирное положение: Амстердамский клуб прошлый сезон провел неудачно и финишировал аж пятым в чемпионате Нидерландов, получив билет лишь в квалификацию ЛЕ.

    И в этом турнире «Аякс» до основной стадии преодолел три раунда отбора, поочередно выбив сербскую «Войводину», греческий «Панатинаикос» и польскую «Ягеллонию».

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  • 20/10/2024

    • Последние матчи: «Божьи сыновья» в этом турнире сперва на своем поле разгромил турецкий «Бешикташ» со счетом 4:0, а затем в Праге поделили очки со «Славией» 1:1, и идут в топ-8 таблицы. А накануне данного поедингка они одолели «Хераклес» 4:3 в рамках чемпионата Нидерландов, где они сейчас идут третьими.

    Не сыграют: Стивен Бергейс из-за травмы не поможет своей команде, а Юри Баас будет отбывать дисквалификацию.

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    Состояние команды: В текущем сезоне «Аякс» провел 15 матчей в различных турнирах, семь из которых пришлись на квалификацию ЛЕ.

    В этих поединках клуб из Амстердама потерпел два поражения, дважды сыграл вничью и отпраздновал 11 викторий, и большинство из них с разницей в два и более мячей. И только в одном матче за все это время он не смог забить. Сейчас же у команды 9-матчевая беспроигрышная серия, в которой было семь викторий.

    Статистика для ставок

    • «Карабах» проиграл пять из восьми игр в текущем евросезоне

    • Сейчас у «Аякса» 9-матчевая беспроигрышная серия, где было семь викторий

    • Ранее между собой эти клубы не встречались

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Аякса» — 2.26, победа «Карабаха» — 3.15, ничья — 3.93.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.61 и 2.34 соответственно.

    Прогноз: от данного противостояния вполне можно ожидать результативного исхода, так как у «Аякса» все отлично с реализацией, а «Карабах» при своих зрителях хоть на гол наиграть все же должен.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.00.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь будет ставка на победу «Аякса», который обладает более качественным составом.

    Ставка: победа «Аякса» за 2.26.

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