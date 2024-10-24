Мидтьюлланн
Юнион
«Мидтьюлланн»
Турнирное положение: «Мидтьюлланн» в текущем сезоне выступает весьма прилично. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Дании.
При этом «Мидтьюлланн» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз в 12 поединках.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Сеннерьюску» она уступила со счетом 2:3.
При этом «Мидтьюлланн» до того уступил еще и «Бреннбю» (0:2). А вот поединок с тель-авивским «Маккаби» принес викторию (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Эдвард Чилуфья, Кевин Мбабу — травмированы.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: старт в Лиге Европы датчане могут записать себе в актив. «Мидтьюлланн» находится на 10 месте таблицы.
При этом «Мидтьюлланн» уступил в 2 своих последних матчах. Хотя до того команда одержала 2 победы подряд.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.
«Юнион» Сент-Жиллуаз
Турнирное положение: «Юнион» Сент-Жиллуаз нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 10 позиции.
Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз в среднем забивает аккурат гол за матч. В 11 поединках чемпионата Бельгии команда настреляла 11 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась очками. «Юнион» Сент-Жиллуаз не дал себя обыграть «Генту» (0:0).
При этом до того команда переиграла «Дендер» (3:1). А вот чуть ранее «Юнион» Сент-Жиллуаз расписал мировую с «Брюгге» (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: Элтон Кабангу — травмирован.
Состояние команды: в 5 своих последних поединках «Юнион» Сент-Жиллуаз не проигрывал. Да и вообще, бельгийцы довольно крепки.
В двух матчах Лиги Европы бельгийцы набрали 1 зачетный балл. При этом команда явно поборется за попадание в евровесну.
В кадровом плане «Юнион» Сент-Жиллуаз визуально выглядит весьма скромно. А вот авторитетов команда традиционно не боится.
Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и отсиживаться лишь в обороне бельгийцы не собираются.
Статистика для ставок
- «Мидтьюлланн» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Юнион» Сент-Жиллуаз не проигрывал в 5 своих последних матчах
- Датчане имеют двухматчевую пораженческую серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
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Прогноз: Датчане в последних матчах не преуспевали, да и «Юнион» имеет надежные тылы.
Обе команды не столь успешны в плане созидания, так что вряд ли выдадут результативный поединок.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25