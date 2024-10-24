24 октября в 3-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Мидтьюлланн» и «Юнион» Сент-Жиллуаз. Начало игры — в 19:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Мидтьюлланн» — «Юнион» Сент-Жиллуаз, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Мидтьюлланн»

Турнирное положение: «Мидтьюлланн» в текущем сезоне выступает весьма прилично. Нынче команда пребывает на 2 месте турнирной таблицы чемпионата Дании.

При этом «Мидтьюлланн» в среднем забивает 2 гола за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 16 раз в 12 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Сеннерьюску» она уступила со счетом 2:3.

При этом «Мидтьюлланн» до того уступил еще и «Бреннбю» (0:2). А вот поединок с тель-авивским «Маккаби» принес викторию (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 8 мячей при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Эдвард Чилуфья, Кевин Мбабу — травмированы.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: старт в Лиге Европы датчане могут записать себе в актив. «Мидтьюлланн» находится на 10 месте таблицы.

При этом «Мидтьюлланн» уступил в 2 своих последних матчах. Хотя до того команда одержала 2 победы подряд.

Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Вот только лазарет команды все никак не опустеет.

«Юнион» Сент-Жиллуаз

Турнирное положение: «Юнион» Сент-Жиллуаз нынешний сезон проводит не особо продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 10 позиции.

Причем «Юнион» Сент-Жиллуаз в среднем забивает аккурат гол за матч. В 11 поединках чемпионата Бельгии команда настреляла 11 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась очками. «Юнион» Сент-Жиллуаз не дал себя обыграть «Генту» (0:0).

При этом до того команда переиграла «Дендер» (3:1). А вот чуть ранее «Юнион» Сент-Жиллуаз расписал мировую с «Брюгге» (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Юнион» Сент-Жиллуаз добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 2 пропущенных.

Не сыграют: Элтон Кабангу — травмирован.

Состояние команды: в 5 своих последних поединках «Юнион» Сент-Жиллуаз не проигрывал. Да и вообще, бельгийцы довольно крепки.

В двух матчах Лиги Европы бельгийцы набрали 1 зачетный балл. При этом команда явно поборется за попадание в евровесну.

В кадровом плане «Юнион» Сент-Жиллуаз визуально выглядит весьма скромно. А вот авторитетов команда традиционно не боится.

Нет сомнений, что номинальные гости будут всеми силами цепляться за очки. Да и отсиживаться лишь в обороне бельгийцы не собираются.

Статистика для ставок

«Мидтьюлланн» в среднем забивает 2 гола за матч

«Юнион» Сент-Жиллуаз не проигрывал в 5 своих последних матчах

Датчане имеют двухматчевую пораженческую серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Мидтьюлланн» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: Датчане в последних матчах не преуспевали, да и «Юнион» имеет надежные тылы.

Обе команды не столь успешны в плане созидания, так что вряд ли выдадут результативный поединок.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.25