Андерлехт
Лудогорец
«Андерлехт»
Турнирное положение: «Андерлехт» в текущем сезоне выступает явно ниже ожиданий. Нынче команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы чемпионата Бельгии.
При этом «Андерлехт» в среднем забивает фактически гол за матч. А вот оборона команды дала результативный сбой 10 раз в 11 поединках.
Андерлехт — Лудогорец: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела добыть хотя бы балл. Брюссельцы уступили «Беерсхоту» (1:2).
При этом «Андерлехт» до того нанес поражение «Стандарду» (3:0). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился победой (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 3 раза. В этих поединках ее игроки настреляли 9 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Ян Вертонген — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: старт в Лиге Европы брюссельцы явно могут записать себе в актив. «Андерлехт» на текущую минуту находится на 5 месте таблицы.
При этом «Андерлехт» традиционно сложно противостоит «Лудогорцу». В двух очных поединках соперники по разу обменялись победами.
Очевидно, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Брюссельцы намерены реабилитироваться за последнюю неудачу в чемпионате.
«Лудогорец»
Турнирное положение: «Лудогорец» нынешний сезон проводит привычно продуктивно. В своем чемпионате команда сейчас находится на 1 месте.
Причем «Лудогорец» в среднем забивает чуть меньше 2 голов за матч. В 11 поединках болгарского чемпионата команда настреляла 19 мячей при одном пропущенном.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась очередными тремя очками. «Лудогорец» уверенно расправился с софийским «Септември» (2:0).
При этом до того команда минимально одолела софийский «Локомотив». А вот чуть ранее «Лудогорец» расписал паритет с «Викторией» Пльзень (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лудогорец» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей при 2 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в 4 своих последних поединках «Лудогорец» не пропускал. Да и вообще, оборона болгар действует как часы.
В двух матчах Лиги Европы болгары набрали 1 зачетный балл. Тем не менее, команда все равно будет бороться за выход в плей-офф.
При этом «Лудогорец» — опытный еврокубковый боец. Да и не проигрывают болгары уже в 4 матчах кряду.
Нет сомнений, что номинальные гости будут искать свои шансы у ворот соперника. Да и вообще, болгары способны прибавить в любой момент.
Статистика для ставок
- Бельгийцы в среднем забивают примерно гол за матч
- «Лудогорец» не пропускал в 4 своих последних матчах
- Болгары в Лиге Европы еще не забили ни разу
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Андерлехт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 4.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 2.02.
- 1.94Барселона — Бавария: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.38РБ Лейпциг — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.11Ростов — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Бельгийцы в своих последних матчах не особо преуспевали, а вот болгары выглядят монолитно.
«Лудогорец» имеет в своем составе атакующих исполнителей приличного уровня, да и оборона команды весьма надежна.
Ставка: «Лудогорец» не проиграет за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сумеет лишь одна из команд.
Ставка: Обе не забьют за 2.00