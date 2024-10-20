Венеция
Аталанта
«Венеция»
Турнирное положение: Этой команде явно уготована борьба за выживание. Ныне она находится на последнем 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Венеция» слабовато выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась всего 5 забитыми мячами.
Венеция — Аталанта: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Венецианцы уступили «Вероне» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Ромы» (1:2). Зато встреча с «Дженоа» завершилась уверенной викторией (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Венеция» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.
Не сыграют: Альфред Дункан — травмирован.
Состояние команды: В 7 поединках чемпионата «Венеция» добыла всего лишь 4 очка. Зато отставание от спасительной 17 позиции минимальное.
Матчи против «Аталанты» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Венеция» потерпела 3 поражения при всего одной победе.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в 4 последних очных поединках с бергамским клубом команда проиграла.
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски явно будут биться за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Аталанта» в 7 матчах чемпионата набрала 10 очков. А вот настреляла команда уже 16 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда набрала три очка. «Аталанта» уверенно расправилась с «Дженоа» (5:1).
А вот до того бергамаски разгромили донецкий «Шахтер» в Лиге чемпионов (3:0). Правда, поединок с «Болоньей» принес лишь ничью (1:1).
В 5 своих последних матчах «Аталанта» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: Марко Брешианини, Берат Джимсити, Одион Коссуну, Джанлука Скамакка — травмированы.
Состояние команды: Бергамаски лишь на три зачетных балла отстают от заветной зоны Лиги чемпионов. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 13 раз в 7 матчах.
В двух своих последних поединках бергамаски победили. Причем в обоих матчах земляки Труффальдино выиграли с крупным счетом.
При этом «Аталанта» имеет серьезные кадровые проблемы. Особенно заметным будет отсутствие Скамакки и Джимсити.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бергамаски заметно превосходят соперника в классе.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем пропускают почти 2 гола за матч
- Бергамаски победили в 2 своих последних поединках
- «Венеция» уступила «Аталанте» в 3 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: «Аталанта» на голову сильнее аутсайдера, и явно будет максимально активно атаковать.
Бергамаски намерены как можно скорее вскрыть оборону соперника, в чем вполне способны преуспеть.
Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.75