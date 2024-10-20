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    Бергамаски будут торопиться!

    «Венеция» — «Аталанта». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Серия А, 20 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Аталанта»
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    Матео Ретеги
    20 октября в 8-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Венеция» и «Аталанта». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Венеция» — «Аталанта», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Октября 2024 года

    Венеция

  • Италия. Серия А
    •  Венеция 16:00 Аталанта

    Аталанта

  • Бергамо
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    «Венеция»

    Турнирное положение: Этой команде явно уготована борьба за выживание. Ныне она находится на последнем 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Венеция» слабовато выглядит в атаке. В 7 матчах чемпионата Италии команда отличилась всего 5 забитыми мячами.

    Венеция — Аталанта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда не сумела разжиться очками. Венецианцы уступили «Вероне» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Ромы» (1:2). Зато встреча с «Дженоа» завершилась уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Венеция» выиграла 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Альфред Дункан — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: В 7 поединках чемпионата «Венеция» добыла всего лишь 4 очка. Зато отставание от спасительной 17 позиции минимальное.

    Матчи против «Аталанты» для команды традиционно складываются крайне неудачно. Из 5 последних очных поединков «Венеция» потерпела 3 поражения при всего одной победе.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Да и в 4 последних очных поединках с бергамским клубом команда проиграла.

    «Аталанта»

    Турнирное положение: Бергамаски явно будут биться за попадание в зону Лиги чемпионов. Команда сейчас находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Аталанта» в 7 матчах чемпионата набрала 10 очков. А вот настреляла команда уже 16 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда набрала три очка. «Аталанта» уверенно расправилась с «Дженоа» (5:1).

    А вот до того бергамаски разгромили донецкий «Шахтер» в Лиге чемпионов (3:0). Правда, поединок с «Болоньей» принес лишь ничью (1:1).

    В 5 своих последних матчах «Аталанта» победила 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 11 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Марко Брешианини, Берат Джимсити, Одион Коссуну, Джанлука Скамакка — травмированы.

    Состояние команды: Бергамаски лишь на три зачетных балла отстают от заветной зоны Лиги чемпионов. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 13 раз в 7 матчах.

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    В двух своих последних поединках бергамаски победили. Причем в обоих матчах земляки Труффальдино выиграли с крупным счетом.

    При этом «Аталанта» имеет серьезные кадровые проблемы. Особенно заметным будет отсутствие Скамакки и Джимсити.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Бергамаски заметно превосходят соперника в классе.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают почти 2 гола за матч

    • Бергамаски победили в 2 своих последних поединках

    • «Венеция» уступила «Аталанте» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Аталанта» на голову сильнее аутсайдера, и явно будет максимально активно атаковать.

    Бергамаски намерены как можно скорее вскрыть оборону соперника, в чем вполне способны преуспеть.

    Ставка: Победа «Аталанты» в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

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    «Венеция» — «Аталанта»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. Бергамаски будут торопиться!
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