ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Радость игроков «Зенита»Травма Дзюбы все сломала. «Зенит» разнес «Акрон» и вышел в лидеры «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии
    Все новости спорта

    «Балтика» в итоге вскроет оборону «Шинника»

    «Шинник» — «Балтика». Ставка (к. 1.90) и прогноз на чемпионат России Первая лига 20 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на футбол России Прогнозы на Шинник Прогнозы на Балтику Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Шинник» — «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Виталий Лисакович — форвард «Балтики»
    20 октября в 15-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Балтика». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 20 Октября 2024 года

    Шинник

  • Ярославль
    •  Шинник 15:00 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Шинник»

    Турнирное положение: после 14 туров «Шинник» идет на 16-м месте в таблице Первой лиги с 14 очками. Это зона вылета.

    Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Дмитрия Черышева уступили в гостях «Нефтехимику» (0:1), пропустив на последней минуте гол. Игра была очень закрытой и без моментов, но больше повезло хозяевам.

    Шинник — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Также была победа в Кубке России над «Уфой» (1:0) в гостях и в чемпионате над «Енисеем» (2:0).

  • Попадание в яблочко. Головин пришелся ко двору в «Монако»
  • Вспомним, каким был путь российского полузащитника от новобранца до лидера «монегасков»
  • 09/10/2024

    • Не сыграют: потерь нет.

    Состояние команды: в этом сезоне «Шинник» играет в очень грустный футбол и почти не создает моментов. Сказывается уход забивного нападающего Игоря Андреева, ни Федоров, ни Жемалетдинов заменить его не в силах. Выезжает ярославский клуб в основном на крепкой обороне.

    «Балтика»

    Турнирное положение: сейчас «Балтика» идет на четвертой позиции с 24 очками в таблице Первой лиги и очень сильно прибавила в последнее время.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 14-м туре калининградцы одержали непростую победу над «Аланией» (2:0). Игра была равной в первом тайме, но после перерыва сказался класс «Балтики», которая усилиями Эльдарушева и Пряхина взяла три очка.

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В Кубке России было разгромлено в гостях «Торпедо» (4:0) и была домашняя ничья с «Нефтехимиком» (0:0).

    Не сыграют: перебор карточек у защитника Кевина Андраде, под вопросом участие Аппаева.

    Состояние команды: после назначения Андрея Талалаева на пост главного тренера дела «Балтики» сразу пошли в гору. Игра стала стабильной, у команды появился свой почерк, а состав там был подобран очень качественный и до него, знатоку Первого дивизиона достаточно было просто правильно расставить футболистов на поле.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне «Балтика» дома выиграла со счетом 1:0

    • Матч в Ярославле также завершился победой калининградцев (1:0)

    • В шести последних играх с учетом Кубка России у «Балтики» 4 победы и 2 ничьи, «Шинник» за 14 матчей в Первой лиги забил только 9 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Шинника» дают 4,10, а на «Балтику» — 1,90, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,38.

    Прогноз: «Балтика» на две головы сильнее «Шинника» по всем параметрам и должна взять измором ярославцев, которые будут почти все сидеть за линией мяча, в надежде взять хотя бы очко. Но класс все равно в итоге должен сказаться, Талалаев что-нибудь да придумает.

    Ставка: победа «Балтики» за 1,90.

    Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу гостей, она будет очень вероятна в случае довольно быстрого гола.

    Ставка: «Балтика» выиграет с форой -1,5 за 3,60.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Адмирал — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Амур — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  3.64
  • Прогноз на матч Бадоса — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Андреева — Мухова
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Сибирь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Витязь — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Пари НН — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Атлетик — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вавринка — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вукич — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Комо — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дженоа — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Шинник» — «Балтика»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 20.10.2024. Прогнозы на футбол. «Балтика» в итоге вскроет оборону «Шинника»
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры