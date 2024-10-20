20 октября в 15-м туре Первой лиги чемпионата России по футболу сыграют «Шинник» и «Балтика». Начало встречи — 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шинник» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шинник»

Турнирное положение: после 14 туров «Шинник» идет на 16-м месте в таблице Первой лиги с 14 очками. Это зона вылета.

Последние матчи: в предыдущей игре подопечные Дмитрия Черышева уступили в гостях «Нефтехимику» (0:1), пропустив на последней минуте гол. Игра была очень закрытой и без моментов, но больше повезло хозяевам.

Также была победа в Кубке России над «Уфой» (1:0) в гостях и в чемпионате над «Енисеем» (2:0).

Не сыграют: потерь нет.

Состояние команды: в этом сезоне «Шинник» играет в очень грустный футбол и почти не создает моментов. Сказывается уход забивного нападающего Игоря Андреева, ни Федоров, ни Жемалетдинов заменить его не в силах. Выезжает ярославский клуб в основном на крепкой обороне.

«Балтика»

Турнирное положение: сейчас «Балтика» идет на четвертой позиции с 24 очками в таблице Первой лиги и очень сильно прибавила в последнее время.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в 14-м туре калининградцы одержали непростую победу над «Аланией» (2:0). Игра была равной в первом тайме, но после перерыва сказался класс «Балтики», которая усилиями Эльдарушева и Пряхина взяла три очка.

В Кубке России было разгромлено в гостях «Торпедо» (4:0) и была домашняя ничья с «Нефтехимиком» (0:0).

Не сыграют: перебор карточек у защитника Кевина Андраде, под вопросом участие Аппаева.

Состояние команды: после назначения Андрея Талалаева на пост главного тренера дела «Балтики» сразу пошли в гору. Игра стала стабильной, у команды появился свой почерк, а состав там был подобран очень качественный и до него, знатоку Первого дивизиона достаточно было просто правильно расставить футболистов на поле.

Статистика для ставок

В прошлом сезоне «Балтика» дома выиграла со счетом 1:0

Матч в Ярославле также завершился победой калининградцев (1:0)

В шести последних играх с учетом Кубка России у «Балтики» 4 победы и 2 ничьи, «Шинник» за 14 матчей в Первой лиги забил только 9 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Шинника» дают 4,10, а на «Балтику» — 1,90, ничью букмекеры оценивают в 3,60.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,58, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,38.

Прогноз: «Балтика» на две головы сильнее «Шинника» по всем параметрам и должна взять измором ярославцев, которые будут почти все сидеть за линией мяча, в надежде взять хотя бы очко. Но класс все равно в итоге должен сказаться, Талалаев что-нибудь да придумает.

Ставка: победа «Балтики» за 1,90.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть уверенную победу гостей, она будет очень вероятна в случае довольно быстрого гола.

Ставка: «Балтика» выиграет с форой -1,5 за 3,60.