20 октября в 8-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Гавр» и «Лион». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гавр» — «Лион», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Гавр»

Турнирное положение: «Небесные» начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам 7 туров Лиги 1 они осели на 15 строчке турнирной таблицы.

При этом «Гавр» не столь ярко атакует, отличившись всего лишь 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 15 мячей.

Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Гавр» по всем статьям проиграл «Бресту» (0:2).

Чуть раньше команда разгромно уступила «Лиллю» (0:3). Да и встреча с монегасками принесла разочарование (1:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Гавр» настрелял 4 мяча при 11 пропущенных.

Не сыграют: Этьен Юте Кинкуэ — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: «Небесные» нынче находятся в кризисе. В 4 своих последних матчах команда потерпела поражения.

Матчи против «Лиона» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гавр» выиграл 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Отступать «небесным» дальше некуда — в одном зачетном балле лишь опасная зона.

«Лион»

Турнирное положение: «Лион» в чемпионате стартовал достаточно скромно. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.

Причем «Лион» успел забить 10 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 12 раз.

Последние матчи: предыдущий тур команда провела продуктивно. «Лион» уверенно расправился с «Нантом» (2:0).

До того команда в Лиге Европы разгромила «Рейнджерс» (4:1). Да и поединок с «Тулузой» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: Дуйе Чалета-Цар — дисквалифицирован.

Состояние команды: главной проблемой «Лиона» является слабая реализация. Зато серия из 4 побед кряду явно окрыляет!

При этом «Лион» имеет довольно крепкий по именам состав. При этом команда всего лишь на четыре зачетных балла отстает от топ-3.

При этом «Гавр» команда не может обыграть уже 15 лет. А вот при нынешней диспозиции «Лион» просто обязан брать три очка.

Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы столь симпатичной команде подниматься в группу лидеров.

Статистика для ставок

«Гавр» проиграл в 4 своих последних поединках

«Лион» выиграл в 4 своих последних матчах

«Гавр» в среднем забивает гол за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.87, а победа оппонента — в скромные 3.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.

Прогноз: «Лион» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

«Лион» мотивирован продлить свой победный сериал, и уж точно максимально воспользуется проблемами соперника.

Ставка: Победа «Лиона» за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.73