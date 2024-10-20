Гавр
Лион
«Гавр»
Турнирное положение: «Небесные» начали чемпионат не столь продуктивно. По итогам 7 туров Лиги 1 они осели на 15 строчке турнирной таблицы.
При этом «Гавр» не столь ярко атакует, отличившись всего лишь 7 забитыми мячами. А вот в свои ворота команда пропустила 15 мячей.
Гавр — Лион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур команда провела неудачно. «Гавр» по всем статьям проиграл «Бресту» (0:2).
Чуть раньше команда разгромно уступила «Лиллю» (0:3). Да и встреча с монегасками принесла разочарование (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 1 раз. В этих поединках «Гавр» настрелял 4 мяча при 11 пропущенных.
Не сыграют: Этьен Юте Кинкуэ — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Небесные» нынче находятся в кризисе. В 4 своих последних матчах команда потерпела поражения.
Матчи против «Лиона» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Гавр» выиграл 1 раз при 3 поражениях.
Нет сомнений, что на своем поле команда будет стараться преуспеть в атаке. Отступать «небесным» дальше некуда — в одном зачетном балле лишь опасная зона.
«Лион»
Турнирное положение: «Лион» в чемпионате стартовал достаточно скромно. Ныне команда находится на 8 месте турнирной таблицы Лиги 1.
Причем «Лион» успел забить 10 мячей в ворота соперников. При этом в собственные ворота команда пропустила 12 раз.
Последние матчи: предыдущий тур команда провела продуктивно. «Лион» уверенно расправился с «Нантом» (2:0).
До того команда в Лиге Европы разгромила «Рейнджерс» (4:1). Да и поединок с «Тулузой» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лион» добыл 4 виктории. В этих поединках игроки команды отличились 12 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: Дуйе Чалета-Цар — дисквалифицирован.
Состояние команды: главной проблемой «Лиона» является слабая реализация. Зато серия из 4 побед кряду явно окрыляет!
При этом «Лион» имеет довольно крепкий по именам состав. При этом команда всего лишь на четыре зачетных балла отстает от топ-3.
При этом «Гавр» команда не может обыграть уже 15 лет. А вот при нынешней диспозиции «Лион» просто обязан брать три очка.
Нет малейших сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Да и пора бы столь симпатичной команде подниматься в группу лидеров.
Статистика для ставок
- «Гавр» проиграл в 4 своих последних поединках
- «Лион» выиграл в 4 своих последних матчах
- «Гавр» в среднем забивает гол за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.87, а победа оппонента — в скромные 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.83 и 2.14.
- 1.77Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 2.06Химки — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.98Сельта — Реал Мадрид: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Лион» явно сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.
«Лион» мотивирован продлить свой победный сериал, и уж точно максимально воспользуется проблемами соперника.
Ставка: Победа «Лиона» за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.73