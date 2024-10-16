16 октября в 10-м туре отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная аргентины на своем поле примет национальную команду Боливии. Начало игры запланировано на 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Боливия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Аргентина

Турнирное положение: Действующие чемпионы мира в этом отборочном цикле в девяти матчах набрали 19 баллов и лидируют в таблице.

Сборная Аргентины отпраздновала шесть викторий, один поединок свела вничью и дважды терпела фиаско, разница мячей составляет 13:5.

Последние матчи: В предыдущем туре отборочной компании, который прошел несколько дней тому назад, «бело-голубые» расписали гостевую мировую со сборной Венесуэлы со счетом 1:1. А в сентября они на своем поле разгромили Чили со счетом 3:0 и потерпели выездное поражение от Колумбии со счетом 1:2.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В этом году аргентинцы успели провести всего лишь три поединка в отборе к ЧМ-2026, в которых по разу побеждали, уступали и играли вничью. А летом они успешно выступили на Кубке Америки-2024, выиграв тот турнир, одолев в финале по итогам овертайма колумбийцев 1:0 ОТ.

Также стоит отметить, что сборная аргентины потерпела всего лишь одно поражение за 14 предыдущих встреч с учетом всех турниров.

Боливия

Турнирное положение: По итогам девяти проведенных туров сборная Боливии с 12 очками находится на шестой строке, но всего на два очка опережает восьмую, которая уже не дает билет в финальную часть.

Боливийцы смогли отпраздновать четыре виктории и потерпели пять поражений, забили 11 голов, а пропустили в свои ворота 15 мячей.

Последние матчи: В своей последней проведенной игре «зеленые» смогли на своем поле переиграть Колумбию 1:0, играя еще с середине первого тайма в меньшинстве. До этого они на выезде одолели сборную Чили со счетом 2:1 и дома разгромили Венесуэлу со счетом 4:0.

Не сыграют: Защитник Гектор Куэльяр будет отбывать дисквалификацию.

Состояние команды: Боливийцы вышли победителями из своих трех предыдущих встреч. причем за все это время они пропустили лишь гол. До этого они имели 6-матчевую проигрышную серию, где в четырех случаях они уходили с поля без забитого гола.

Всего же в отрезке 12 минувших поединков во всех турнирах Боливия потерпела восемь фиаско и добыла четыре виктории. И в пяти матчах данного периода сборная Боливии не забивала.

Статистика для ставок

Аргентина выиграла у Боливии в четырех предыдущих очных противостояниях

В прошлом отборе аргентинцы оба матча выиграли по 3:0

В пяти из шести предыдущих очных играх этих команд был превышен тотал в 2,5 гола

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Аргентины — 1.10, победа Боливии — 28.00, ничья — 10.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.40 соответственно.

Прогноз: Боливия к этому матчу подходит в отличном состоянии и вполне может дать бой лидеру. В общем, ставим на гостей с форой +3.

Рекомендуемая ставка: победа Боливии с форой (+3) за 1.81.

Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на то, что боливийцы смогут распечатать ворота столь грозного соперника, ведь они неизменно забивали в своих четырех предыдущих играх.

Ставка: обе забьют 2.77.