Аргентина
Боливия
Аргентина
Турнирное положение: Действующие чемпионы мира в этом отборочном цикле в девяти матчах набрали 19 баллов и лидируют в таблице.
Сборная Аргентины отпраздновала шесть викторий, один поединок свела вничью и дважды терпела фиаско, разница мячей составляет 13:5.
Аргентина — Боливия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В предыдущем туре отборочной компании, который прошел несколько дней тому назад, «бело-голубые» расписали гостевую мировую со сборной Венесуэлы со счетом 1:1. А в сентября они на своем поле разгромили Чили со счетом 3:0 и потерпели выездное поражение от Колумбии со счетом 1:2.
Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: В этом году аргентинцы успели провести всего лишь три поединка в отборе к ЧМ-2026, в которых по разу побеждали, уступали и играли вничью. А летом они успешно выступили на Кубке Америки-2024, выиграв тот турнир, одолев в финале по итогам овертайма колумбийцев 1:0 ОТ.
Также стоит отметить, что сборная аргентины потерпела всего лишь одно поражение за 14 предыдущих встреч с учетом всех турниров.
Боливия
Турнирное положение: По итогам девяти проведенных туров сборная Боливии с 12 очками находится на шестой строке, но всего на два очка опережает восьмую, которая уже не дает билет в финальную часть.
Боливийцы смогли отпраздновать четыре виктории и потерпели пять поражений, забили 11 голов, а пропустили в свои ворота 15 мячей.
Последние матчи: В своей последней проведенной игре «зеленые» смогли на своем поле переиграть Колумбию 1:0, играя еще с середине первого тайма в меньшинстве. До этого они на выезде одолели сборную Чили со счетом 2:1 и дома разгромили Венесуэлу со счетом 4:0.
Не сыграют: Защитник Гектор Куэльяр будет отбывать дисквалификацию.
Состояние команды: Боливийцы вышли победителями из своих трех предыдущих встреч. причем за все это время они пропустили лишь гол. До этого они имели 6-матчевую проигрышную серию, где в четырех случаях они уходили с поля без забитого гола.
Всего же в отрезке 12 минувших поединков во всех турнирах Боливия потерпела восемь фиаско и добыла четыре виктории. И в пяти матчах данного периода сборная Боливии не забивала.
Статистика для ставок
- Аргентина выиграла у Боливии в четырех предыдущих очных противостояниях
- В прошлом отборе аргентинцы оба матча выиграли по 3:0
- В пяти из шести предыдущих очных играх этих команд был превышен тотал в 2,5 гола
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Аргентины — 1.10, победа Боливии — 28.00, ничья — 10.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.40 соответственно.
- 2.40Германия — Нидерланды: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
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Прогноз: Боливия к этому матчу подходит в отличном состоянии и вполне может дать бой лидеру. В общем, ставим на гостей с форой +3.
Рекомендуемая ставка: победа Боливии с форой (+3) за 1.81.
Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на то, что боливийцы смогут распечатать ворота столь грозного соперника, ведь они неизменно забивали в своих четырех предыдущих играх.
Ставка: обе забьют 2.77.