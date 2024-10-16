ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальЯмаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас Рафаэль НадальЛебединая песня Надаля, «Мастерс» в кармане Синнера, Соболенко близка к вершине Брэндон Ройвал и Татсуро ТаираРойвал остановил Таиру, Доусон без проблем прошел Гарсию. Обзор карда UFC Vegas 98
  • 16:57
    • В ЦСКА назвали имя лучшего футболиста в сентябре
  • 16:29
    • Защитник «Реала» Алаба может завершить карьеру футболиста
  • 14:28
    • Мирра Андреева всухую обыграла Лепченко в первом круге турнира в Нинбо
    Все новости спорта

    Аргентине будет непросто с Боливией?

    Аргентина — Боливия. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, ЧМ-2026, 16 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Аргентины Прогнозы на сборную Боливии
    Прогноз и ставки на Аргентина — Боливия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Аргентины
    16 октября в 10-м туре отборочного цикла к ЧМ-2026 в зоне Южная Америка сборная аргентины на своем поле примет национальную команду Боливии. Начало игры запланировано на 03:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Аргентина — Боливия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Южная Америка 16 Октября 2024 года

    Аргентина

  • Буэнос-Айрес
    •  Аргентина 03:00 Боливия

    Боливия

  • Сукре
    •

    Аргентина

    Турнирное положение: Действующие чемпионы мира в этом отборочном цикле в девяти матчах набрали 19 баллов и лидируют в таблице.

    Сборная Аргентины отпраздновала шесть викторий, один поединок свела вничью и дважды терпела фиаско, разница мячей составляет 13:5.

    Аргентина — Боливия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: В предыдущем туре отборочной компании, который прошел несколько дней тому назад, «бело-голубые» расписали гостевую мировую со сборной Венесуэлы со счетом 1:1. А в сентября они на своем поле разгромили Чили со счетом 3:0 и потерпели выездное поражение от Колумбии со счетом 1:2.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В этом году аргентинцы успели провести всего лишь три поединка в отборе к ЧМ-2026, в которых по разу побеждали, уступали и играли вничью. А летом они успешно выступили на Кубке Америки-2024, выиграв тот турнир, одолев в финале по итогам овертайма колумбийцев 1:0 ОТ.

    Также стоит отметить, что сборная аргентины потерпела всего лишь одно поражение за 14 предыдущих встреч с учетом всех турниров.

    Боливия

    Турнирное положение: По итогам девяти проведенных туров сборная Боливии с 12 очками находится на шестой строке, но всего на два очка опережает восьмую, которая уже не дает билет в финальную часть.

    Боливийцы смогли отпраздновать четыре виктории и потерпели пять поражений, забили 11 голов, а пропустили в свои ворота 15 мячей.

  • Ямаль и его команда. Лучшие игроки в пяти топ-лигах Европы прямо сейчас
  • Собираем сборную из лучших игроков элитных европейских лиг на данный момент сезона 2024-25
  • Вчера

    • Последние матчи: В своей последней проведенной игре «зеленые» смогли на своем поле переиграть Колумбию 1:0, играя еще с середине первого тайма в меньшинстве. До этого они на выезде одолели сборную Чили со счетом 2:1 и дома разгромили Венесуэлу со счетом 4:0.

    Не сыграют: Защитник Гектор Куэльяр будет отбывать дисквалификацию.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Боливийцы вышли победителями из своих трех предыдущих встреч. причем за все это время они пропустили лишь гол. До этого они имели 6-матчевую проигрышную серию, где в четырех случаях они уходили с поля без забитого гола.

    Всего же в отрезке 12 минувших поединков во всех турнирах Боливия потерпела восемь фиаско и добыла четыре виктории. И в пяти матчах данного периода сборная Боливии не забивала.

    Статистика для ставок

    • Аргентина выиграла у Боливии в четырех предыдущих очных противостояниях

    • В прошлом отборе аргентинцы оба матча выиграли по 3:0

    • В пяти из шести предыдущих очных играх этих команд был превышен тотал в 2,5 гола

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Аргентины — 1.10, победа Боливии — 28.00, ничья — 10.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.32 и 3.40 соответственно.

    Прогноз: Боливия к этому матчу подходит в отличном состоянии и вполне может дать бой лидеру. В общем, ставим на гостей с форой +3.

    Рекомендуемая ставка: победа Боливии с форой (+3) за 1.81.

    Прогноз: И также еще здесь рискнем поставить на то, что боливийцы смогут распечатать ворота столь грозного соперника, ведь они неизменно забивали в своих четырех предыдущих играх.

    Ставка: обе забьют 2.77.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.05
  • Прогноз на матч Грузия — Албания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Азербайджан — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Зимбабве — Намибия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Того — Алжир
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Дардери — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Витязь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Кастильон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.35
  • Прогноз на матч Бельгия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Италия — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.79
  • Прогноз на матч Украина — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уэльс — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Аргентина — Боливия: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 16.10.2024. Прогнозы на футбол. Аргентине будет непросто с Боливией?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры