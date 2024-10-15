15 октября в 4-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Саудовская Аравия и Бахрейн. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Бахрейн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Саудовская Аравия

Турнирное положение: Саудовская Аравия сражается за прямой выход на чемпионат мира. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

При этом Саудовская Аравия в трех стартовых турах квалификации набрала всего 4 очка. Вот только забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела крайне неудачно. Аравийцы дома были биты Японией (0:2).

А вот до того Саудовская Аравия расправилась с Китаем (2:1). А вот встреча с Индонезией завершилась подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Аравийцы нынче переживают не самые лучшие времена. Команда забивает с огромнейшей натугой.

Матчи против Бахрейна для команды исторически складываются непросто. Из четырех очных поединков Саудовская Аравия выиграла и проиграла по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и отставание от идущих вторыми австралийцев измеряется лишь дополнительными показателями.

Бахрейн

Турнирное положение: Бахрейнцы сражаются за второе место в группе. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

Причем Бахрейн в 3 матчах группы набрал лишь 4 зачетных балла. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 7.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Бахрейнцы расписали паритет с Индонезией (2:2).

До того команда была разгромлена японцами (0:5). Зато австралийцы были обыграны с минимальным счетом.

Вообще же, Бахрейн в 5 своих последних матчах выиграл 1 раз. Забила в них команда 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. Бахрейнцы имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

При этом Бахрейн лишь по дополнительным показателям отстает от 2 места. Зато забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за ничью. При этом бахрейнцы явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

Очевидно, что гости постараются воспользоваться проблемами аравийцев. Да и в отдельных матчах Бахрейн смотрелся симпатично.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают гол за матч

Бахрейн в среднем пропускает 2 гола за матч

Саудовская Аравия уже 5 лет не обыгрывала бахрейнцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 7.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.09 и 1.74.

Прогноз: Саудовская Аравия явно намеревается исправиться за свои последние неудачи, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью своих тылов, плюс не столь успешно противостоят более статусным оппонентам.

Ставка: Победа Саудовская Аравии в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.09