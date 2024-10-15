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    Аравийцы начнут без раскачки

    Саудовская Аравия — Бахрейн. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, квалификация ЧМ-2026, 15 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Саудовской Аравии
    Прогноз и ставки на Саудовская Аравия — Бахрейн
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    Сборная Саудовской Аравии
    15 октября в 4-м туре третьего этапа квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Саудовская Аравия и Бахрейн. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Саудовская Аравия — Бахрейн, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Саудовская Аравия

    Турнирное положение: Саудовская Аравия сражается за прямой выход на чемпионат мира. На данный момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы своей группы.

    При этом Саудовская Аравия в трех стартовых турах квалификации набрала всего 4 очка. Вот только забила команда всего 3 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: минувший тур квалификации команда провела крайне неудачно. Аравийцы дома были биты Японией (0:2).

    А вот до того Саудовская Аравия расправилась с Китаем (2:1). А вот встреча с Индонезией завершилась подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла 2 раза. При этом ее игроки отличились 7 забитыми мячами, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Аравийцы нынче переживают не самые лучшие времена. Команда забивает с огромнейшей натугой.

    Матчи против Бахрейна для команды исторически складываются непросто. Из четырех очных поединков Саудовская Аравия выиграла и проиграла по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Да и отставание от идущих вторыми австралийцев измеряется лишь дополнительными показателями.

    Бахрейн

    Турнирное положение: Бахрейнцы сражаются за второе место в группе. На текущий момент команда находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем Бахрейн в 3 матчах группы набрал лишь 4 зачетных балла. При этом команда забила 3 мяча в ворота соперников, пропустив в свои ворота 7.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда разжилась одним зачетным баллом. Бахрейнцы расписали паритет с Индонезией (2:2).

    До того команда была разгромлена японцами (0:5). Зато австралийцы были обыграны с минимальным счетом.

    Вообще же, Бахрейн в 5 своих последних матчах выиграл 1 раз. Забила в них команда 4 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда не блещет стабильностью результатов. Бахрейнцы имеют заметные проблемы с надежностью своих тылов.

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    При этом Бахрейн лишь по дополнительным показателям отстает от 2 места. Зато забивает команда в среднем аккурат гол за матч.

    Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за ничью. При этом бахрейнцы явно рассчитывают на эффективность своих контратак.

    Очевидно, что гости постараются воспользоваться проблемами аравийцев. Да и в отдельных матчах Бахрейн смотрелся симпатично.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают гол за матч

    • Бахрейн в среднем пропускает 2 гола за матч

    • Саудовская Аравия уже 5 лет не обыгрывала бахрейнцев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Саудовская Аравия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 7.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.09 и 1.74.

    Прогноз: Саудовская Аравия явно намеревается исправиться за свои последние неудачи, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные гости имеют явные проблемы с надежностью своих тылов, плюс не столь успешно противостоят более статусным оппонентам.

    Ставка: Победа Саудовская Аравии в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.09

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    Саудовская Аравия — Бахрейн: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 15.10.2024. Прогнозы на футбол. Аравийцы начнут без раскачки
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