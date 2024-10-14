Спортинг Хихон
Кастельон
«Спортинг»
Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды хихонский клуб финишировал пятым, и получил право играть в плей-офф за повышение, но там сразу же уступил «Эспаньолу».
В текущем чемпионате «Спортинг» восьми турах набрал 12 баллов и идет седьмым в таблице, отставая на балл от шестой строки. У него три победы, три ничьи и два фиаско, разница мячей — 10:7.
Спортинг Хихон — Кастельон: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: «Красно-белые» отлично провели свои два предыдущих поединка, оба их выиграв. Сперва в этот период они на своем поле минимально выиграли у «Сарагосы» со счетом 1:0, а затем в гостевом поединке справились с «Эйбаром» — 3:1. А ранее они еще сыграли вничью 1:1 на выезде с «Тенерифе».
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: «Спортинг» не лучшим образом стартовал в новом чемпионате, раз проиграв и дважды сыграв вничью в первых трех турах. В последующих же пяти поединках они уступили только раз при одной мировой и трех выигрышах. К этой же игре команда подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой было две победы. И только в одной встрече этого первенства хихонцы не смогли забить.
«Кастельон»
Турнирное положение: Данный футбольный клуб прошлый сезон провел в третьем по рангу дивизионе Испании, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.
На текущий момент в Сегунде «Кастельон» имеет в активе 13 пунктов и идет на строку выше предстоящего соперника. Коллектив четыре раза выиграл, раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей составляет 13:10.
Последние матчи: «Ушастые» к данному поединку подходят с серией из двух побед. В этот период они сперва на своем поле одолели со счетом 2:1 «Тенерифе», а потом в гостевом матче смогли переиграть «Эльденсе» со счетом 3:2. Перед этим они проиграли дома сантандерскому «Расингу» 0:1.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Кастельон» также стартовал не лучшим образом, выиграв только один поединок из четырех первых и дважды проиграл за это время. В последующих же четырех встречах коллектив потерпел лишь одно фиаско и отпраздновал три виктории, забив за этот период аж десять голов при шести пропущенных. Всего же в новом чемпионате он не забивал в трех из восьми играх.
Статистика для ставок
- Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2020/21. И тогда они обменялись домашними победами — 1:0 и 0:2
- «Спортинг» в текущем чемпионате дома выиграл дважды при одной ничьей и одном фиаско
- «Кастельон» в гостях в этом первенстве выиграл трижды и раз уступил
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: На «Спортинга» букмекеры дают коэффициент 2.15. Ничья оценена в 3.45, а победа «Кастельона» оценена в 3.30.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.94 соответственно.
- 2.15Казахстан — Словения: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
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Прогноз: От данного противостояния стоит ждать верхового исхода, потому что эти команды в своих предыдущих матчах выдавали в основном только верхи.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.85.
Прогноз: И также еще здесь поставим на викторию «Спортинга», ведь он на своем поле, как правило, обыгрывает предстоящего оппонента.
Ставка: победа «Спортинга» за 2.15.