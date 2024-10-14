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    Обойдет ли «Спортинг» в таблице «Кастельон»?

    «Спортинг» Хихон — «Кастильон». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, чемпионат Испании, 14 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Кастильон»
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    «Спортинг» Хихон
    Хихонский «Спортинг» в родных стенах сразится с «Кастильоном» в 9-м туре испанской Примеры. Поединок состоится 14 октября и начнется в 21:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Спортинг» Хихон — «Кастильон», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 14 Октября 2024 года

    Спортинг Хихон

  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 21:30 Кастельон

    Кастельон

  • Испания. Сегунда
    •

    «Спортинг»

    Турнирное положение: В прошлом розыгрыше Сегунды хихонский клуб финишировал пятым, и получил право играть в плей-офф за повышение, но там сразу же уступил «Эспаньолу».

    В текущем чемпионате «Спортинг» восьми турах набрал 12 баллов и идет седьмым в таблице, отставая на балл от шестой строки. У него три победы, три ничьи и два фиаско, разница мячей — 10:7.

    Спортинг Хихон — Кастельон: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: «Красно-белые» отлично провели свои два предыдущих поединка, оба их выиграв. Сперва в этот период они на своем поле минимально выиграли у «Сарагосы» со счетом 1:0, а затем в гостевом поединке справились с «Эйбаром» — 3:1. А ранее они еще сыграли вничью 1:1 на выезде с «Тенерифе».

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Состояние команды: «Спортинг» не лучшим образом стартовал в новом чемпионате, раз проиграв и дважды сыграв вничью в первых трех турах. В последующих же пяти поединках они уступили только раз при одной мировой и трех выигрышах. К этой же игре команда подходит с 3-матчевой беспроигрышной серией, в которой было две победы. И только в одной встрече этого первенства хихонцы не смогли забить.

    «Кастельон»

    Турнирное положение: Данный футбольный клуб прошлый сезон провел в третьем по рангу дивизионе Испании, где стал победителем одной из групп и повысился в классе.

    На текущий момент в Сегунде «Кастельон» имеет в активе 13 пунктов и идет на строку выше предстоящего соперника. Коллектив четыре раза выиграл, раз сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей составляет 13:10.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: «Ушастые» к данному поединку подходят с серией из двух побед. В этот период они сперва на своем поле одолели со счетом 2:1 «Тенерифе», а потом в гостевом матче смогли переиграть «Эльденсе» со счетом 3:2. Перед этим они проиграли дома сантандерскому «Расингу» 0:1.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Кастельон» также стартовал не лучшим образом, выиграв только один поединок из четырех первых и дважды проиграл за это время. В последующих же четырех встречах коллектив потерпел лишь одно фиаско и отпраздновал три виктории, забив за этот период аж десять голов при шести пропущенных. Всего же в новом чемпионате он не забивал в трех из восьми играх.

    Статистика для ставок

    • Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2020/21. И тогда они обменялись домашними победами — 1:0 и 0:2

    • «Спортинг» в текущем чемпионате дома выиграл дважды при одной ничьей и одном фиаско

    • «Кастельон» в гостях в этом первенстве выиграл трижды и раз уступил

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: На «Спортинга» букмекеры дают коэффициент 2.15. Ничья оценена в 3.45, а победа «Кастельона» оценена в 3.30.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.85 и 1.94 соответственно.

    Прогноз: От данного противостояния стоит ждать верхового исхода, потому что эти команды в своих предыдущих матчах выдавали в основном только верхи.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1.85.

    Прогноз: И также еще здесь поставим на викторию «Спортинга», ведь он на своем поле, как правило, обыгрывает предстоящего оппонента.

    Ставка: победа «Спортинга» за 2.15.

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    «Спортинг» Хихон — «Кастильон»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Спортинг» в таблице «Кастельон»?
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