ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кирнан Дьюзбери-ХоллЗолотой запас. Пять летних новичков АПЛ, полирующих лавку за большие деньги Лионель МессиКлубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола? Альваро МоратаИспания — Дания 1:0. Онлайн
  • 02:02
    • Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе
  • 23:44
    • Гол Роналду помог Португалии победить Польшу в Лиге наций
  • 23:40
    • Гол Субименди принес Испании победу над Данией в Лиге наций
  • 20:56
    • Хорватия одержала волевую победу над Шотландией в матче Лиги наций
  • 17:04
    • Джокович переиграл Фритца и вышел в финал турнира в Шанхае
    Все новости спорта

    Грузия удержит первую строку в квартете?

    Грузия — Албания. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига наций, 14 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу наций Прогнозы на Сборная Грузии Прогнозы на сборную Албании Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Прогноз и ставки на Грузия — Албания
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная Грузии
    14 октября в Тбилиси на стадионе им. Михаила Месхи пройдет поединок 4-го тура группового этапа Лиги наций дивизиона Б, в котором сборная Грузии сыграет против национальной команды Албании. Игра начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Албания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига наций УЕФА. B1 14 Октября 2024 года

    Грузия

  • Тбилиси
    •  Грузия 19:00 Албания

    Албания

  • Тирана
    •

    Грузия

    Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Грузии провела в дивизионе С и смогла там выиграть свой квартет, благодаря чему и повысилась в классе.

    Сейчас же в новом розыгрыше ЛН грузины с шесть очками возглавляют свою группу. У них два выигрыша и одно фиаско, разница мячей — 5:2.

    Грузия — Албания: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Стартовали «крестоносцы» в этом турнире с двух выигрышей подряд, одолев поочередно на своем поле сборную Чехию со счетом 4:1 и переиграв минимально предстоящего противника в гостях 1:0. А несколько дней тому назад они прервали свою победную серию, уступив Украине со счетом 0:1.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Сборная Грузии весьма неплохо проводит этот год. В ЛН она претендует на повышение до элитного дивизиона, выиграв две игры из трех при одном фиаско. А на прошедшем Евро-2024, куда грузины пробились впервые, они добрались до 1/8 финала, проиграв будущему победителю Испании 1:4. Всего же за восемь предыдущих игр команда выиграла в четырех из них при трех фиаско и одной мировой.

    Албания

    Турнирное положение: Национальная команда Албании минувший розыгрыш Лиги наций закончила на третьем место в своей группе дивизиона Б.

    В текущем же турнире албанцы набрали три очка и пока идут третьими в квартете. У них одна победа и два проигрыша, разница мячей — 2:4.

  • Клубы против сборных. Нас ждет закат международного футбола?
  • Почему международный футбол в последнее время подвергается критике, как никогда прежде?
  • 11/10/2024

    • Последние матчи: В первом туре этого соревнования «орлы» весьма неожиданно смогли переиграть сборную Украины со счетом 2:1. Однако после этого две другие игры они проиграли, поочередно уступив на своем поле 0:1 Грузии и на выезде Чехии со счетом 0:2 несколько дней тому назад.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты, VIPpinnacle 100ИгратьБонус на первый депозитjet

    Состояние команды: Сборная Албании за десять своих предыдущих встреч с учетом всех турниров смогла победить лишь в трех случаях, да и то две виктории в данном отрезке были в товарняках над весьма скромными оппонентами. В остальных же поединках этого периода албанцы еще раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, пять из которых были с сухим результатом.

    Статистика для ставок

    • В шести предыдущих очных играх этих сборных трижды побеждали грузины и трижды была ничья

    • А в пяти из семи предыдущих матчах этих команд играла ставка обе забьют

    • В первом круге Грузия обыграла Албанию на ее поле со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Грузии — 2.05, победа Албании — 4.00, ничья — 3.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.65 соответственно.

    Прогноз: Сборная Грузии на текущий момент смотрится попредпочтительнее албанцев и на своем поле должна обыграть соперника, у которого уже выигрывала в этом турнире.

    Ставка: победа Грузии за 2.05.

    Прогноз: И также рискнем еще поставить на обмен голами, ведь в очных противостояниях эти сборные зачастую забивают друг другу.

    Ставка: обе забьют за 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    3.00
  • Прогноз на матч Ройвал — Таира
  • Бои
  • Сегодня в 04:40
    •  2.48
  • Прогноз на матч Кавасаки — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.79
  • Прогноз на матч Нагоя Грампус — Йокогама Ф-Маринос
  • Футбол
  • Сегодня в 09:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Амур — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Соболенко — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  3.36
  • Прогноз на матч ЦСКА — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Иноуэ — Цуцуми
  • Бои
  • Сегодня в 14:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Казахстан — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Алания — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Ротор — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Чайка — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Расинг Сантандер — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Грузия — Албания: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Грузия удержит первую строку в квартете?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры