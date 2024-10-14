14 октября в Тбилиси на стадионе им. Михаила Месхи пройдет поединок 4-го тура группового этапа Лиги наций дивизиона Б, в котором сборная Грузии сыграет против национальной команды Албании. Игра начнется в 19:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Грузия — Албания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Грузия

Турнирное положение: В предыдущем розыгрыше Лиги наций сборная Грузии провела в дивизионе С и смогла там выиграть свой квартет, благодаря чему и повысилась в классе.

Сейчас же в новом розыгрыше ЛН грузины с шесть очками возглавляют свою группу. У них два выигрыша и одно фиаско, разница мячей — 5:2.

Последние матчи: Стартовали «крестоносцы» в этом турнире с двух выигрышей подряд, одолев поочередно на своем поле сборную Чехию со счетом 4:1 и переиграв минимально предстоящего противника в гостях 1:0. А несколько дней тому назад они прервали свою победную серию, уступив Украине со счетом 0:1.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сборная Грузии весьма неплохо проводит этот год. В ЛН она претендует на повышение до элитного дивизиона, выиграв две игры из трех при одном фиаско. А на прошедшем Евро-2024, куда грузины пробились впервые, они добрались до 1/8 финала, проиграв будущему победителю Испании 1:4. Всего же за восемь предыдущих игр команда выиграла в четырех из них при трех фиаско и одной мировой.

Албания

Турнирное положение: Национальная команда Албании минувший розыгрыш Лиги наций закончила на третьем место в своей группе дивизиона Б.

В текущем же турнире албанцы набрали три очка и пока идут третьими в квартете. У них одна победа и два проигрыша, разница мячей — 2:4.

Последние матчи: В первом туре этого соревнования «орлы» весьма неожиданно смогли переиграть сборную Украины со счетом 2:1. Однако после этого две другие игры они проиграли, поочередно уступив на своем поле 0:1 Грузии и на выезде Чехии со счетом 0:2 несколько дней тому назад.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: Сборная Албании за десять своих предыдущих встреч с учетом всех турниров смогла победить лишь в трех случаях, да и то две виктории в данном отрезке были в товарняках над весьма скромными оппонентами. В остальных же поединках этого периода албанцы еще раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений, пять из которых были с сухим результатом.

Статистика для ставок

В шести предыдущих очных играх этих сборных трижды побеждали грузины и трижды была ничья

А в пяти из семи предыдущих матчах этих команд играла ставка обе забьют

В первом круге Грузия обыграла Албанию на ее поле со счетом 1:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Грузии — 2.05, победа Албании — 4.00, ничья — 3.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.65 соответственно.

Прогноз: Сборная Грузии на текущий момент смотрится попредпочтительнее албанцев и на своем поле должна обыграть соперника, у которого уже выигрывала в этом турнире.

Ставка: победа Грузии за 2.05.

Прогноз: И также рискнем еще поставить на обмен голами, ведь в очных противостояниях эти сборные зачастую забивают друг другу.

Ставка: обе забьют за 2.10.