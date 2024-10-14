Босния и Герцеговина
Венгрия
Босния и Герцеговина
Турнирное положение: Боснийцы нынешнюю Лигу наций проваливают. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего квартета.
При этом Босния и Герцеговина в трех стартовых турах квалификации разжилась лишь одним баллом. Причем в свои ворота команда пропустила уже 7 мячей.
Босния и Герцеговина — Венгрия: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур квалификации боснийцы также не запишут себе в актив. Команда дома уступила немцам (1:2).
При этом чуть ранее боснийцы расписали мировую с Венгрией (0:0). А вот до Босния и Герцеговина уступила голландцам (2:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах Босния и Герцеговина разжилась лишь одной ничьей. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Состояние команды: Нестабильные боснийцы имеют крайне ненадежные тылы. При этом не побеждает команда уже год.
Матчи с Венгрией для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Босния и Герцеговина проиграла 2 раза при 3 паритетах.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут рисковать. Боснийцам непременно нужно побеждать венгров, иначе вылет в дивизион В станет суровой реальностью.
Венгрия
Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации выступает неуверенно. На текущий момент мадьяры находятся на 3 месте турнирной таблицы.
Причем Венгрия в 3 поединках квалификации добыла лишь 2 очка. При этом команда забила всего 1 мяч в ворота соперников при 6 пропущенных.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова не сумела победить. Венгрия расписала мировую с голландцами (1:1).
До того команда сыграла вничью еще и с боснийцами (0:0). А вот немцам мадьяры уступили по всем статьям (0:5).
Вообще же, Венгрия в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 2 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе венгры выглядят бледновато. При этом Венгрия не побеждала в 3 своих последних поединках.
Венграм, дабы еще иметь шансы на попадание в дуэт лидеров группы, в этом поединке нужно исключительно побеждать. И уж наверняка команда постарается как можно скорее выполнить задачу.
Имея весьма крепкий по именам состав, Венгрия уж точно не собирается играть на ничью. Да и боснийцам команда еще ни разу не проигрывала.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Венгры по игре нынче выглядят куда выгоднее соперника.
Статистика для ставок
- Боснийцы не побеждают уже год
- Венгрия забила всего 1 мяч в трех матчах Лиги наций
- Босния и Герцеговина еще ни разу не обыгрывала венгров
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Венгрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.71.
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Прогноз: Венгры явно сильнее соперника, плюс наверняка поднатореют в плане реализации.
Номинальные гости имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, плюс намерены оторваться от аутсайдера квартета.
Ставка: Победа Венгрии за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.00