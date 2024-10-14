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    Сумеет ли Венгрия переиграть боснийцев?

    Босния и Герцеговина — Венгрия: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.15. 14.10.2024

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    Доминик Собослаи
    14 октября в 4-м туре дивизиона А Лиги наций по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Венгрия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A3 14 Октября 2024 года

    Босния и Герцеговина

  • Сараево
    •  Босния и Герцеговина 21:45 Венгрия

    Венгрия

  • Будапешт
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    Босния и Герцеговина

    Турнирное положение: Боснийцы нынешнюю Лигу наций проваливают. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего квартета.

    При этом Босния и Герцеговина в трех стартовых турах квалификации разжилась лишь одним баллом. Причем в свои ворота команда пропустила уже 7 мячей.

    Босния и Герцеговина — Венгрия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур квалификации боснийцы также не запишут себе в актив. Команда дома уступила немцам (1:2).

    При этом чуть ранее боснийцы расписали мировую с Венгрией (0:0). А вот до Босния и Герцеговина уступила голландцам (2:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Босния и Герцеговина разжилась лишь одной ничьей. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Состояние команды: Нестабильные боснийцы имеют крайне ненадежные тылы. При этом не побеждает команда уже год.

    Матчи с Венгрией для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Босния и Герцеговина проиграла 2 раза при 3 паритетах.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут рисковать. Боснийцам непременно нужно побеждать венгров, иначе вылет в дивизион В станет суровой реальностью.

    Венгрия

    Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации выступает неуверенно. На текущий момент мадьяры находятся на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем Венгрия в 3 поединках квалификации добыла лишь 2 очка. При этом команда забила всего 1 мяч в ворота соперников при 6 пропущенных.

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    • Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова не сумела победить. Венгрия расписала мировую с голландцами (1:1).

    До того команда сыграла вничью еще и с боснийцами (0:0). А вот немцам мадьяры уступили по всем статьям (0:5).

    Вообще же, Венгрия в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 2 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе венгры выглядят бледновато. При этом Венгрия не побеждала в 3 своих последних поединках.

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    Венграм, дабы еще иметь шансы на попадание в дуэт лидеров группы, в этом поединке нужно исключительно побеждать. И уж наверняка команда постарается как можно скорее выполнить задачу.

    Имея весьма крепкий по именам состав, Венгрия уж точно не собирается играть на ничью. Да и боснийцам команда еще ни разу не проигрывала.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Венгры по игре нынче выглядят куда выгоднее соперника.

    Статистика для ставок

    • Боснийцы не побеждают уже год

    • Венгрия забила всего 1 мяч в трех матчах Лиги наций

    • Босния и Герцеговина еще ни разу не обыгрывала венгров

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Венгрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.71.

    Прогноз: Венгры явно сильнее соперника, плюс наверняка поднатореют в плане реализации.

    Номинальные гости имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, плюс намерены оторваться от аутсайдера квартета.

    Ставка: Победа Венгрии за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00

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    Босния и Герцеговина — Венгрия: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 14.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли Венгрия переиграть боснийцев?
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