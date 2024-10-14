14 октября в 4-м туре дивизиона А Лиги наций по футболу сыграют Босния и Герцеговина и Венгрия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Босния и Герцеговина — Венгрия, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Босния и Герцеговина

Турнирное положение: Боснийцы нынешнюю Лигу наций проваливают. На данный момент команда находится на 4 месте турнирной таблицы своего квартета.

При этом Босния и Герцеговина в трех стартовых турах квалификации разжилась лишь одним баллом. Причем в свои ворота команда пропустила уже 7 мячей.

Последние матчи: минувший тур квалификации боснийцы также не запишут себе в актив. Команда дома уступила немцам (1:2).

При этом чуть ранее боснийцы расписали мировую с Венгрией (0:0). А вот до Босния и Герцеговина уступила голландцам (2:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах Босния и Герцеговина разжилась лишь одной ничьей. При этом игроки команды отличились 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Состояние команды: Нестабильные боснийцы имеют крайне ненадежные тылы. При этом не побеждает команда уже год.

Матчи с Венгрией для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках Босния и Герцеговина проиграла 2 раза при 3 паритетах.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут рисковать. Боснийцам непременно нужно побеждать венгров, иначе вылет в дивизион В станет суровой реальностью.

Венгрия

Турнирное положение: Эта команда в нынешней квалификации выступает неуверенно. На текущий момент мадьяры находятся на 3 месте турнирной таблицы.

Причем Венгрия в 3 поединках квалификации добыла лишь 2 очка. При этом команда забила всего 1 мяч в ворота соперников при 6 пропущенных.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда снова не сумела победить. Венгрия расписала мировую с голландцами (1:1).

До того команда сыграла вничью еще и с боснийцами (0:0). А вот немцам мадьяры уступили по всем статьям (0:5).

Вообще же, Венгрия в 5 своих последних матчах победила 1 раз. Забила в них команда 2 мяча при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе венгры выглядят бледновато. При этом Венгрия не побеждала в 3 своих последних поединках.

Венграм, дабы еще иметь шансы на попадание в дуэт лидеров группы, в этом поединке нужно исключительно побеждать. И уж наверняка команда постарается как можно скорее выполнить задачу.

Имея весьма крепкий по именам состав, Венгрия уж точно не собирается играть на ничью. Да и боснийцам команда еще ни разу не проигрывала.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Венгры по игре нынче выглядят куда выгоднее соперника.

Статистика для ставок

Боснийцы не побеждают уже год

Венгрия забила всего 1 мяч в трех матчах Лиги наций

Босния и Герцеговина еще ни разу не обыгрывала венгров

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Венгрия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.00 и 1.71.

Прогноз: Венгры явно сильнее соперника, плюс наверняка поднатореют в плане реализации.

Номинальные гости имеют прекрасный подбор атакующих исполнителей, плюс намерены оторваться от аутсайдера квартета.

Ставка: Победа Венгрии за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00