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    Новая Зеландия вновь разгромит Таити

    Новая Зеландия — Таити. Ставка (к. 1.87) и прогноз на футбол, отбор ЧМ-2026, 11 октября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Новой Зеландии
    Прогноз и ставки на Новая Зеландия — Таити
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    Сборная Новой Зеландии
    11 октября в первом туре второго раунда отбора ЧМ-2026 в зоне Океания сборная Новой Зеландии сыграет против команды Таити. Начало — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Новая Зеландия — Таити, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Новая Зеландия

    Турнирное положение: Сборная Новой Зеландии сейчас находится на 94 месте в рейтинге ФИФА, но является сильнейшей командой в зоне Океания.

    Она два раза участвовала в финальной части ЧМ и пять раз смогла выиграть Кубок наций ОФК.

    Последние матчи: В прошлом месяце «все в белом» провели два товарищеских поединка. Сперва они уступили с крупным счетом 0:3 сборной Мексике, а затем расписали мировую с командой США со счетом 1:1. Перед этим они отпраздновали четыре виктории подряд и не пропустили в этих матчах ни одного гола.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: За предыдущие семь встреч с учетом всех турниров сборная Новой Зеландии потерпела только одно поражение, два поединка за этот период она еще свела вничью и отпраздновала четыре виктории. И в данном отрезке новозеландцы в пяти случаях смогли сохранить свои ворота на замке.

    Таити

    Турнирное положение: На данный момент национальная команда Таити находится аж на 158 месте в рейтинге мирового футбола.

    Команда никогда не отбиралась в финальную часть ЧМ и один раз смогла стать чемпионом своей зоны.

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    • Последние матчи: Свой последний поединок островитяне провели этим летом, когда в рамках матча за третье место на Кубке ОФК обыграли сборную Фиджи со счетом 2:1. На групповом этапе они набрали четыре очка в трех играх, а в четвертьфинале уступили как раз Новой Зеландии — 0:5.

    Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: В отрезке предыдущих десяти матчей во всех турнирах сборная Таити потерпела всего два поражения, два поединка еще свела вничью и добыла шесть викторий, все которые были над командами из зоны Океания.

    Статистика для ставок

    • Новая Зеландия выиграла у Таити во всех шести очных противостояниях с общим счетом 26:0

    • Этим летом на кубке наций ОФК новозеландцы обыграли таитян со счетом 5:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Новой Зеландии — 1.02, победа Таити — 50.00, ничья — 20.00.

    ТБ 3,5 и ТМ 3,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.20 соответственно.

    Прогноз: Новая Зеландии значительно в классе превосходит Таити и наверняка вновь добудет крупную викторию.

    Рекомендуемая ставка: победа Новой Зеландии с форой (-3,5) за 1.87.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что матч получится весьма результативным и принесет больше четырех забитых мячей.

    Ставка: ТБ 4,0 1.89.

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    Новая Зеландия — Таити: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 11.10.2024. Прогнозы на футбол. Новая Зеландия вновь разгромит Таити
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