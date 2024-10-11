11 октября в первом туре второго раунда отбора ЧМ-2026 в зоне Океания сборная Новой Зеландии сыграет против команды Таити. Начало — в 05:00 по мск. Ставка и прогноз на матч Новая Зеландия — Таити, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Новая Зеландия

Турнирное положение: Сборная Новой Зеландии сейчас находится на 94 месте в рейтинге ФИФА, но является сильнейшей командой в зоне Океания.

Она два раза участвовала в финальной части ЧМ и пять раз смогла выиграть Кубок наций ОФК.

Последние матчи: В прошлом месяце «все в белом» провели два товарищеских поединка. Сперва они уступили с крупным счетом 0:3 сборной Мексике, а затем расписали мировую с командой США со счетом 1:1. Перед этим они отпраздновали четыре виктории подряд и не пропустили в этих матчах ни одного гола.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: За предыдущие семь встреч с учетом всех турниров сборная Новой Зеландии потерпела только одно поражение, два поединка за этот период она еще свела вничью и отпраздновала четыре виктории. И в данном отрезке новозеландцы в пяти случаях смогли сохранить свои ворота на замке.

Таити

Турнирное положение: На данный момент национальная команда Таити находится аж на 158 месте в рейтинге мирового футбола.

Команда никогда не отбиралась в финальную часть ЧМ и один раз смогла стать чемпионом своей зоны.

Последние матчи: Свой последний поединок островитяне провели этим летом, когда в рамках матча за третье место на Кубке ОФК обыграли сборную Фиджи со счетом 2:1. На групповом этапе они набрали четыре очка в трех играх, а в четвертьфинале уступили как раз Новой Зеландии — 0:5.

Не сыграют: Все игроки основы в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: В отрезке предыдущих десяти матчей во всех турнирах сборная Таити потерпела всего два поражения, два поединка еще свела вничью и добыла шесть викторий, все которые были над командами из зоны Океания.

Статистика для ставок

Новая Зеландия выиграла у Таити во всех шести очных противостояниях с общим счетом 26:0

Этим летом на кубке наций ОФК новозеландцы обыграли таитян со счетом 5:0

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Новой Зеландии — 1.02, победа Таити — 50.00, ничья — 20.00.

ТБ 3,5 и ТМ 3,5 принимаются с коэффициентами — 1.56 и 2.20 соответственно.

Прогноз: Новая Зеландии значительно в классе превосходит Таити и наверняка вновь добудет крупную викторию.

Рекомендуемая ставка: победа Новой Зеландии с форой (-3,5) за 1.87.

Прогноз: И также еще ставим здесь на то, что матч получится весьма результативным и принесет больше четырех забитых мячей.

Ставка: ТБ 4,0 1.89.