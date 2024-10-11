11 октября на групповом этапе Лиги наций по футболу сыграют Чехия и Албания. Начало встречи — 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Чехия — Албания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Чехия

Турнирное положение: после двух туров Чехия идет на третьем месте в группе 1 Лиги В с 3 очками.

Календарь и таблица Лиги наций

Последние матчи: в предыдущей игре Чехия на своем поле победила Украину со счетом 3:2. Игра получилась очень упорной, но проходила с преимуществом чехов, которые постоянно были впереди и в итоге взяли три очка. Дублем за сборную отметился полузащитник Павел Сулк, еще один мяч у Томаша Соучека.

Ранее было разгромное поражение в гостях от Грузии со счетом 1:4.

Не сыграют: все лидеры сборной Чехии в строю.

Состояние команды: команда Ивана Гашека сейчас переживает не лучшие времена. Прежние лидеры постепенно стареют (Коуфал, Соучек) и не всегда проходят в основу своего клуба, некоторых замучали травмы, как Мартина Шика, а новые таланты, как Адам Гложек, Вацлав Черны, Томаш Чванчара, никак не могут сделать качественный шаг вперед и превратиться в звезд европейского уровня.

Албания

Турнирное положение: сейчас Албания идет вместе с Чехией на втором месте в своей группе с 3 очками.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: во втором туре Албания уступила на своем поле с минимальным счетом Грузии (0:1). Все решил гол в середине второго тайма, забитый грузинами, который были чуть активнее в этой встрече и по праву увезли три очка.

До этого команда Силвиньо выиграла в гостях у Украины со счетом 2:1.

Не сыграют: пропускает игру из-за травмы нападающий Армандо Броя.

Состояние команды: в Албании сейчас выросло неплохое поколение футболистов, которое почти все играет в средних европейских командах ведущих лиг. Пусть в составе нет ярких звезд, тем не менее, сборная очень сбалансирована во всех линиях, а характера ей было никогда не занимать.

Статистика для ставок

В 2023 году в рамках отбора на Евро-2024 Албания на своем поле выиграла со счетом 3:0

Матч в Чехии завершился ничейным исходом (1:1)

В 2020 году в товарищеской игре Чехия победила со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Чехии дают 1,70, а на Албанию — 5,0, ничью букмекеры оценивают в 4,0.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,87, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: в своем нынешнем состоянии Албания ничем не хуже, чем Чехия. Состав у соперников примерно равный, даже может быть чуть солиднее у команды Силвиньо. Фактор домашнего поля не должен сильно сказаться, так как гости будут играть вторым номером и в итоге обязаны выдержать натиск Чехии.

Ставка: Албания не проиграет за 2,23.

Прогноз: также можно рискнуть и заиграть чистую победу гостей за отличный коэффициент.

Ставка: Албания выиграет за 5,0.