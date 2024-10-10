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    Способна ли Латвия обыграть Северную Македонию?

    Латвия — Северная Македония: прогноз и ставка (коэффициент 2.10) на футбол. 10/10/2024 в 19:00

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    Энис Барди
    10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Латвия и Северная Македония. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Латвия — Северная Македония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. C4 10 Октября 2024 года

    Латвия

  • Рига
    •  Латвия 19:00 Северная Македония

    Северная Македония

  • Скопье
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    Латвия

    Турнирное положение: Латвия по итогам двух стартовых туров третьего дивизиона Лиги наций набрала только три очка в своей группе.

    Латвия занимает третье место, отставая на один балл от лидера Северной Македонии и уступая по дополнительным показателям второй Армении, а также на два очка опережая Фареры.

    Латвия — Северная Македония: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре во втором туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на своем поле обыграла Фарерские острова (1:0).

    Перед этим коллектив из балтийской страны потерпел разгромное поражение на выезде от Армении со счетом 1:4.

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Латвия выиграла лишь дважды при пяти поражениях и двух ничьих.

    Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже на своем поле, ведь соперник, при всех его проблемах, все же превосходит их в классе.

    Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

    Северная Македония

    Турнирное положение: Северная Македония после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала только четыре очка.

    Северная Македония благодаря такому результату занимает первое место, опережая по дополнительным показателям Армению и Латвию, а также на три очка — четвертые Фареры.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле обыграла Армению (2:0).

    Перед этим балканский коллектив не сумел набрать три очка, сыграв вничью на выезде с Фарерскими островами — 1:1.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Северная Македония проиграла трижды при одной победе и трех ничьих.

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    Такая форма вроде бы не сулит гостям успеха, тем не менее, их беспроигрышная мини-серия вкупе с более высоким классом позволяет им рассчитывать на три очка.

    Энис Барди — лучший бомбардир команды в новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Латвии забивала только одна команда

    • в семи из восьми последних матчей Латвии забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из пяти последних матчей Северная Македония проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.30, успех Латвии — в 3.70.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.68.

    Прогноз: в двух последних матчах гости не проиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.

    В то же время, в пяти из восьми последних матчей хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: Северная Македония не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей Латвии.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35

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    Латвия — Северная Македония: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 10.10.2024. Прогнозы на футбол. Способна ли Латвия обыграть Северную Македонию?
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