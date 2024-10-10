10 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Латвия и Северная Македония. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Латвия — Северная Македония, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Латвия

Турнирное положение: Латвия по итогам двух стартовых туров третьего дивизиона Лиги наций набрала только три очка в своей группе.

Латвия занимает третье место, отставая на один балл от лидера Северной Македонии и уступая по дополнительным показателям второй Армении, а также на два очка опережая Фареры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре во втором туре нового розыгрыша Лиги наций сборная на своем поле обыграла Фарерские острова (1:0).

Перед этим коллектив из балтийской страны потерпел разгромное поражение на выезде от Армении со счетом 1:4.

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Латвия выиграла лишь дважды при пяти поражениях и двух ничьих.

Такая форма не сулит хозяевам хороших шансов на успех, пусть даже на своем поле, ведь соперник, при всех его проблемах, все же превосходит их в классе.

Два гола команды в новом розыгрыше Лиги наций забивали разные игроки.

Северная Македония

Турнирное положение: Северная Македония после двух стартовых туров в своей группе третьего дивизиона Лиги наций набрала только четыре очка.

Северная Македония благодаря такому результату занимает первое место, опережая по дополнительным показателям Армению и Латвию, а также на три очка — четвертые Фареры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура Лиги наций нового розыгрыша сборная на своем поле обыграла Армению (2:0).

Перед этим балканский коллектив не сумел набрать три очка, сыграв вничью на выезде с Фарерскими островами — 1:1.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и товарищескими, Северная Македония проиграла трижды при одной победе и трех ничьих.

Такая форма вроде бы не сулит гостям успеха, тем не менее, их беспроигрышная мини-серия вкупе с более высоким классом позволяет им рассчитывать на три очка.

Энис Барди — лучший бомбардир команды в новом розыгрыше Лиги наций с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Латвии забивала только одна команда

в семи из восьми последних матчей Латвии забивали меньше 2,5 голов

в трех из пяти последних матчей Северная Македония проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Северная Македония — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.15. Ничья — в 3.30, успех Латвии — в 3.70.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2.5 — 2.20 и 1.68.

Прогноз: в двух последних матчах гости не проиграли. При этом в данных поединках забивали меньше 2,5 голов.

В то же время, в пяти из восьми последних матчей хозяева не выиграли при тотал меньше 2,5 голов.

Ставка: Северная Македония не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из четырех последних матчей Латвии.

Ставка: только одна команда забьет за 2.35