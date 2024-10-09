«Альбирекс Ниигата»
Турнирное положение: «Альбирекс Ниигата» пока не демонстрирует всего своего потенциала. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы чемпионата Японии.
При этом «Альбирекс Ниигата» в 33 матчах набрал 39 очков. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 43 мяча.
Последние матчи: минувший тур чемпионата «Альбирекс Ниигата» провел неудачно. Команда была разгромлена «Касимой» (0:4).
А вот до того «Альбирекс Ниигата» по всем статьям уступила «Кавасаки» (1:5). При этом чуть ранее команда проиграла еще и «Кобе» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. При этом ее игроки отличились 6 забитыми мячами при 16 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Альбирекс Ниигата» нынче находится в психологической яме. Да и проиграла команда в 4 своих последних поединках.
Матчи против «Кавасаки Фронтале» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Альбирекс Ниигата» победила 2 раза при одном поражении.
Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Команде срочно нужно отдаляться от опасной зоны.
«Кавасаки Фронтале»
Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. На текущий момент команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.
Причем «Кавасаки Фронтале» в 32 матчах чемпионата добыл 43 очка. Да и забивает команда в среднем реже 2 голов за матч — 54 мяча.
Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. «Кавасаки Фронтале» нанес поражение «Матиде Зельвии» (4:1).
До того команда минимально уступила «Гвангю». А вот поединок с «Альбирекс Ниигатой» завершился уверенной победой (5:1).
Вообще же, «Кавасаки Фронтале» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. «Кавасаки Фронтале» чередует откровенно блеклые поединки с весьма качественными.
При этом «Кавасаки Фронтале» в среднем пропускает чаще гола за матч — 46 мячей. Зато «Альбирекс Ниигату» команда совсем недавно обыграла.
Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом «Кавасаки Фронтале» явно намеревается воспользоваться проблемами соперника в обороне.
Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент в последнее время демонстрирует ужасные результаты.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч
- «Кавасаки Фронтале» совсем недавно разгромил «Альбирекс Ниигату» (5:1)
- «Альбирекс Ниигата» проиграла в 4 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
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Прогноз: «Кавасаки Фронтале» явно способен улучшить свои результаты, что так наверняка будет активно атаковать.
«Альбирекс Ниигата» проиграла в 4 своих последних поединках, да и оппонент нынче смотрится монолитнее.
Ставка: Победа «Кавасаки Фронтале» за 2.45.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.15