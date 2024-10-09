9 октября в 1/2 финала Кубка японской лиги по футболу сыграют «Альбирекс Ниигата» и «Кавасаки Фронтале». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Альбирекс Ниигата» — «Кавасаки Фронтале», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Альбирекс Ниигата»

Турнирное положение: «Альбирекс Ниигата» пока не демонстрирует всего своего потенциала. На данный момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы чемпионата Японии.

При этом «Альбирекс Ниигата» в 33 матчах набрал 39 очков. Вот только забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч — 43 мяча.

Последние матчи: минувший тур чемпионата «Альбирекс Ниигата» провел неудачно. Команда была разгромлена «Касимой» (0:4).

А вот до того «Альбирекс Ниигата» по всем статьям уступила «Кавасаки» (1:5). При этом чуть ранее команда проиграла еще и «Кобе» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда выиграла лишь 1 раз. При этом ее игроки отличились 6 забитыми мячами при 16 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Альбирекс Ниигата» нынче находится в психологической яме. Да и проиграла команда в 4 своих последних поединках.

Матчи против «Кавасаки Фронтале» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Альбирекс Ниигата» победила 2 раза при одном поражении.

Очевидно, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. Команде срочно нужно отдаляться от опасной зоны.

«Кавасаки Фронтале»

Турнирное положение: «Кавасаки Фронтале» в нынешнем сезоне явно не блещет результатами. На текущий момент команда находится на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Кавасаки Фронтале» в 32 матчах чемпионата добыл 43 очка. Да и забивает команда в среднем реже 2 голов за матч — 54 мяча.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда взяла три очка. «Кавасаки Фронтале» нанес поражение «Матиде Зельвии» (4:1).

До того команда минимально уступила «Гвангю». А вот поединок с «Альбирекс Ниигатой» завершился уверенной победой (5:1).

Вообще же, «Кавасаки Фронтале» в 5 своих последних матчах выиграл 3 раза. Забила в них команда 10 мячей при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит крайне нестабильно. «Кавасаки Фронтале» чередует откровенно блеклые поединки с весьма качественными.

При этом «Кавасаки Фронтале» в среднем пропускает чаще гола за матч — 46 мячей. Зато «Альбирекс Ниигату» команда совсем недавно обыграла.

Наверняка команда постарается зацепиться хотя бы за один балл. При этом «Кавасаки Фронтале» явно намеревается воспользоваться проблемами соперника в обороне.

Наверняка гости не собираются лишь отсиживаться в обороне. Да и оппонент в последнее время демонстрирует ужасные результаты.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают чаще гола за матч

«Кавасаки Фронтале» совсем недавно разгромил «Альбирекс Ниигату» (5:1)

«Альбирекс Ниигата» проиграла в 4 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кавасаки Фронтале» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.63.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: «Кавасаки Фронтале» явно способен улучшить свои результаты, что так наверняка будет активно атаковать.

«Альбирекс Ниигата» проиграла в 4 своих последних поединках, да и оппонент нынче смотрится монолитнее.

Ставка: Победа «Кавасаки Фронтале» за 2.45.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют менее трех мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15